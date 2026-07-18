Futbolun en büyük turnuvasına veda ediyoruz

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Bazı turnuvalar yalnızca kazananıyla hatırlanır, bazılarıysa hikâyeleriyle hafızalara kazınır. 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci gruba giren organizasyonlardan biri oldu. Üç ülkenin (ABD, Kanada, Meksika) ortak ev sahipliğinde düzenlenen, ilk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuva; rekorlara, sürprizlere, duygusal vedalara ve futbolun yeni yıldızlarının yükselişine sahne oldu. Almanya, Brezilya ve Hollanda gibi devlerin erken vedaları, Norveç ve Fas’ın yükselişi, Yeşil Burun Adaları ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ilham veren hikâyeleri ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası sahnesindeki son sayfaları, turnuvayı sonuçların ötesine taşıdı. Final bugün TSİ 22.00’de. Bir sonraki turnuvaysa 2030’da Fas, İspanya ve Portekiz’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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Küvetten finale uzanan hikâye

◊ 2007 yılında Barcelona Vakfı’nın düzenlediği bir takvim çekiminde henüz birkaç aylık bir bebek olan Lamine Yamal, kulübün genç yıldızı Lionel Messi ile aynı karedeydi. O dönemde kimsenin önemsemediği bu fotoğraf Yamal’ın dünya futbol sahnesine yükselişiyle birlikte tarihin en ikonik futbol karelerinden biri haline geldi. Aradan yaklaşık 20 yıl geçti. Bir zamanlar o bebeği kucağına alan Messi ile bugün Avrupa futbolunun en büyük genç yıldızlarından biri olan Yamal, Dünya Kupası finalinde ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Sonuç ne olursa olsun, futbol tarihinin en sembolik karşılaşmalarından biri olarak hatırlanacak.

Milli heyecanımız çok kısa sürdü

◊Milli takımımız 24 yıllık hasretin ardından yeniden futbolun en büyük sahnesine çıktı. Ancak Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerle grup aşamasında turnuvaya veda ettik. Son maçta ev sahibi ABD’yi

3-2 mağlup eden Türkiye umut veren bir kapanış yapsa da bu galibiyet üst tura çıkmak için yeterli olmadı.

Almanya, Brezilya... Devlerin düşüşü

Bu; favorilerin değil; cesur oynayanların, doğru plan yapanların ve fırsatı değerlendirenlerin turnuvası olarak hafızalara kazındı. Devler birer birer sahneden çekilirken futbol yeni kahramanlarını Amerika’da buldu.

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◊Almanya ‘son 32’ turunda Paraguay’a penaltılarla elendi. Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, turnuvaya beklenenden çok daha erken veda etti.

◊Hollanda, Fas karşısında seri penaltılar sonunda elenerek evine döndü. Fas, 2022’deki başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.

◊Dünya kupasını en çok kazanan milli takım Brezilya, ‘son 16’ turunda Erling Haaland’ın liderliğindeki Norveç’e 2-1 mağlup oldu. Sambacılar, 2002’den bu yana süren Dünya Kupası hasretini yine sona erdiremedi.

◊Portekiz, ‘son 16’ turunda İspanya’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası kariyerindeki son maç olarak tarihe geçti.

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Hafızalara kazınan olaylar, kararlar

◊Paraguaylı Miguel Almirón’un Türkiye maçında Mert Müldür’le konuşurken ağzını eliyle kapatması, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla sonuçlandı. Bu karar bir ilkti.

◊ABD’li güvenlik güçlerinin turnuva boyunca yaptıkları da unutulmayacak. Arjantin takımı uçuşa hazırlanırken oyuncuların tek tek aranması Messi’yi kahkahalara boğdu.

◊İran-Yeni Zelanda karşılaşmasının ilk dakikalarında takımları karıştıran spiker Murat Ekrem Çimen yayın hatasının ardından Dünya Kupası yayın kadrosundan çıkarıldı. Bu kararın ardından bazı izleyiciler hatanın turnuvanın prestiji nedeniyle affedilemeyeceğini savunurken bazılarıysa tek bir hata nedeniyle verilen kararın ağır olduğunu dile getirdi.

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◊Finalde devre arasının 15 dakika değil, yarım saat olacağı açıklandı. Bu süre boyunca Super Bowl finallerindeki gibi ‘devre arası şovu’ düzenlenecek. Sahneye Justin Bieber, Madonna, Shakira ve BTS çıkacak.

‘Finalin kaderini topa sahip olma savaşı belirleyecek’

Emre Özcan, spor yorumcusu

◊İspanya ve Arjantin topa sahip olma oyununu en iyi oynayan takımlar. Bu heyecan verici çünkü Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde genelde en az bir tane daha direkt, daha savunma odaklı takım görürüz. Ancak bu turnuvada trendlerin değişmesiyle durum biraz farklı oldu.

◊Brezilya korkunç bir hayal kırıklığıydı. Almanya da öyle. İngiltere’nin elenme şeklide keza... Fransa bence başarısız olmadı; çok güçlü bir oyun ortaya koydu. Ancak en iyi futbolu oynayıp yarı finalde elenmek elbette Fransızlar için büyük bir hayal kırıklığı.

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◊Fas’ın çıkışı bence sürpriz değil ama birçok kişiyi şaşırtmıştır. Son Dünya Kupası’nda yarı final oynadıktan sonra burada çeyrek finalde elenmeleri belki beklenmedik değildi ancak oynadıkları oyun 2022’ye göre çok daha güçlüydü.

◊Öne çıkan birçok isim var ama Lionel Messi, İngiltere maçıyla birlikte turnuvanın açık ara en iyi performans gösteren oyuncusu bence. Finalden sonra da bunun değişeceğini düşünmüyorum. 39 yaşında, turnuva bitmeden 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı verdi.

‘Eski Dünya Kupası havasını yaşatmadı’

Serkan Yetkin, TRT spikeri

◊Dünya Kupası’nın 48 takıma çıkmasını ve üç ülkenin ev sahipliği yapmasını deneyimledik.

◊Kanada’nın Vancouver kenti, gördüğüm en güzel yerlerden biriydi açıkçası. Havası, insanları, rahatlığıyla nefis bir yerdi. Saygıyı ön plana alan yaşam tarzı beni çok etkiledi. Milli takımın burada Avustralya’ya kaybetmesi en kötü detaydı.

◊San Francisco’da sıcak hava beklerken gündüz maksimum 20, geceleriyse 11-12 derece sıcaklıkla karşılaştık. Kanada’ya göre ABD daha karışıktı. Paraguay maçında rakip 10 kişi kalmasına rağmen kaybettiğimizde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık.

◊Turnuvada açıkçası ya Fransa-Arjantin ya da İspanya-Arjantin finalini bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu. Çok fazla maç oynanması ve organizasyonun çok fazla şehre yayılması, hepimizi eski Dünya Kupası havasından uzak tuttu.

‘Kupa Avrupa’da düzenlenmeli’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊İspanya’yı favori görüyorum. Arjantin, İngiltere önünde inanılmaz bir efor sarf etti. Bu da onları çok yıprattı. Kaldı ki İspanya turnuvanın en başarılı ekibi. İngiltere gibi rakibine alan bırakacak bir takım değil. Şu ana kadar İspanya ne oynatmak istiyorsa rakipleri onu oynadı. Onların şablonunu ve taktiğini geçmek imkânsız.

◊En büyük sürpriz elbette Yeşil Burun Adaları. Herkesin sempatisini kazanan bir takım oldular.

◊En büyük hayal kırıklığı kuşkusuz Türkiye. Montella’nın yanlışları, ‘Rahat çıkarız’ atmosferi ve eleştirilere karşı verdikleri ölçüsüz tepkilerle sempatik olmaktan da uzaklaştılar.

◊Altın Top ödülü şimdiden gündemde. Messi tek kelimeyle olağanüstüydü. 39 yaşında ama 19’luk bir ruh ve yürek taşıyor.

◊Turnuvada dikkatimi çeken genç yıldızlar Yamal ve Arda Güler. Başka yok. Keşke en yaşlılar sıralamasını sorsaydınız. Messi ve Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha derdim. Ronaldo mu? O büyük bir saygıyı hak etti ama artık the end (son).

◊NBA gibi 4 çeyrekli bir basketbol maçına çevirdiler güzel oyunu. Su molasıyla korkarım ki 25’erdakikadan oluşan ve 5’er dakika dinlenme molası verilen 100 dakikalık bir oyuna evrilmeye doğru gidiyor futbol. ‘Daha çok para’ için planlananın bu olduğunu düşünüyorum.

◊Futbol artık atletik performansın ve fiziksel gücün, yeteneği ve tekniği yendiği bir oyuna dönüştü. Ne kadar teknik ve yetenekli olursanız olun, atletik performansınız ve temponuz yetersizse kazanamıyorsunuz. “Ama Messi” demeyin; o uzaylı!

◊Maçları izlemek için sürekli seyahat etmek zorundasınız. Büyük coğrafyalarda turnuva düzenlemek heyecanı öldürüyor. Bir de buna Amerikalıların ilgisizliğini ekleyin. Bitmedi... Yüksek bilet fiyatlarının yanı sıra otopark soygunu da vardı. Statlara yakın otoparklar 150 dolardı.

◊Bir de FIFA’nın rezillikleri... Nerede görülmüş bir devlet başkanı istedi diye kırmızı kartın iptal edilmesi ya da ertelenmesi? Kupa Avrupa’da düzenlenmeli!

‘Molalar Amerikanvari bir reklam işi!’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürütin

◊Şampiyon İspanya olacak. Arjantin heyecan yarattıysa da oyun gücüyle bence İspanya hak etti.

◊Turnuvanın gol kralını konuşurken üçüncülük maçını unutmayalım; Mbappé ve Harry Kane bu unvan için yüklenebilir. İkisinden biri kral olursa hiç şaşmam.

◊Bence en büyük sürprizi ev sahibi Meksika yaptı. Gruptan çıkması ve sonraki performansı çok etkileyiciydi.

◊Biz büyük bir başarısızlık elde edip elendik.

◊Altın Top’a gidecek yolu elbette Messi ortaya koydu.

◊Su molasına büyük reaksiyon gösteriyorum, Amerikanvari reklam işi! Bunu dışarı çıkarırsak turnuvanın yeni kuralları bence gayet iyi ve bundan sonraki dönemde futbolun daha hızlı oynanmasına katkı sağlayacak.

◊Brezilya, Almanya erken vedalar bence, yeni de değil. Katar’da da böyle oldu. Güç dengesinin değiştiğinin değil, hemen hemen bütün büyük ülkelerin, küçük ülkelerin güç dengelerinin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Yine de ufak tefek yıldızlar işin dengelerini değiştiriyor.

◊Turnuvanın genç yıldızı 20 yaşındaki İsviçreli Johan Manzambi oldu.

◊ Lionel Messi 39 yaşında çıktığı muhtemelen son Dünya Kupası’nda Arjantin’i bir kez daha finale taşıyarak kariyerine unutulmaz bir sayfa daha ekledi.

◊ Erling Haaland Norveç’i tarihinin en başarılı Dünya Kupası performansına taşıdı. Brezilya karşısındaki etkili oyunu ve attığı kritik gollerle turnuvanın sembol isimlerinden biri oldu.◊ Jude Bellingham İngiltere’nin lideri hâline geldi. Eleme turlarındaki performansıyla takımını yarı finale taşıdı.◊ Kylian Mbappé Fransa’nın hücum gücünün merkezindeydi. Hızı, bitiriciliği ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla fark yarattı.◊ Lamine Yamal henüz çok genç yaşında İspanya’nın en önemli kozlarından biri haline geldi. Turnuvanın en heyecan verici genç oyuncuları arasında gösterildi.◊ Cristiano Ronaldo Portekiz’in elenmesiyle Dünya Kupası kariyerini noktaladı. Turnuvanın en duygusal vedalarından biri yaşandı.◊ Yassine Bounou Fas’ın çeyrek finale uzanan yolculuğunda yine kritik kurtarışlara imza attı ve takımının en güven veren isimlerinden biri oldu.◊ Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1974’ten sonra ilk kez Dünya Kupası’na katıldı. 52 yıllık hasretin ardından gelen bu dönüş bile başlı başına bir hikâyeydi.◊ 40 yaşındaki Cape Verde kalecisi Vozinha (Josimar Dias), turnuvanın en beklenmedik yıldızlarındandı. Cape Verde ilk Dünya Kupası’nda İspanya ile 0-0 berabere kalırken yaptığı kurtarışlarla maçın oyuncusu seçildi. Daha sonra Arjantin’e karşı uzatmalara giden maçta da Lionel Messi ve arkadaşlarına zor anlar yaşattı. Turnuva öncesi50 bin takipçili Vozinha’nın sosyal medyası, şu an 30 milyona yaklaştı.