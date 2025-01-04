Futbol otoritelerinden sezon değerlendirmesi: ‘Okan Buruk sonuç odaklı, Mourinho hayal kırıklığı...’

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Galatasaray, yıldızı Mauro Icardi’nin sezonu kapamasına rağmen Victor Osimhen’li forvet hattıyla gücünü korudu ve Okan Buruk etkisini net şekilde ortaya koydu. José Mourinho yönetimindeki

Fenerbahçe üst sıralardaki takımlara karşı istikrarsız sonuçlar alarak hayal kırıklığı yarattı ancak lig yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Beşiktaş Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonda düşüşe geçti. Yönetim ve teknik ekibin değişmesi bir belirsizlik ortamı yarattı. Yeni başkan Serdar Adalı’nın sezonun geri kalanında yapacakları merak konusu.

‘Türkiye, Arda Turan’a dar gelir’

Mehmet Arslan

Hürriyet Spor Müdürü

Okan Buruk’un cesaretine hayranım. Kazanma isteğini, oyunun her dakikasında, her türlü sonuca rağmen gösteriyor. 10 kişi mi kaldılar, bir savunma oyuncusu çıkarıyor,

bir hücum oyuncusunu sahaya sürüyor.

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José Mourinho (solda) ve Okan Buruk

José Mourinho konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne takımda bir gelişme var ne de oyuncularda... Saha içinden daha çok saha dışına odaklanmış gibi.

Şenol Güneş’in farkını Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadıkları futbol dışında göremedim. İkinci yarı hissedebiliriz.

Arda Turan kısa sürede inanılmaz bir gelişme gösterdi. Yaşlı diye, verimsiz diye pek çok kulübün dışladığı oyuncularla müthiş bir performans sergiledi. Türkiye ona dar gelecek. Bu sezon sonu Avrupa’da görürsek kimse şaşırmasın.

Eyüpspor’un 6 ay önce 1. Lig’de olduğuna kimse inanmaz. Kaleci Berke Özer’in de milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın gözüne girememesine şaşırıyorum.

İlk yarının oyuncusu tartışmasız Yunus Akgün (GS). Hırsı, gücü ve tekniğiyle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu aratmadı. Avrupa’da da bir numaraydı.

Samsunspor ilk 10 haftada herkesi şaşkına çevirdi. Onları izlemek bir keyif.

Victor Osimhen (GS) ligin fark yaratanı. Ona sahip olan ligin favorisi olur izlenimi verdi.

‘Beşiktaş, Rafa Silva hariç beklentinin altında’

Banu Yelkovan

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Hürriyet spor yazarı

Göztepe sezonun sürpriz takımlarından biri.

En iyi performans yine Okan Buruk’tan. José Mourinho ismi herkesi heyecanlandırmıştı ancak oynattığı futbol bunu karşılamadı. Beşiktaş’ta

Van Bronckhorst sezona çok iyi girse de devamı gelmedi. Öne çıkan teknik direktörlere Eyüpspor’dan Arda Turan, Samsunspor’dan Thomas Reis, Göztepe’den Stanimir Stoilov’u da eklemek gerek.

Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Samsunspor ve Eyüpspor ilk yarının dikkat çekenleri...

Öne çıkanlar Victor Osimhen (GS), Dries Mertens (GS), Fenerbahçe’de Dusan Tadic ve Edin Djeko, Eyüp’ten Ahmet Kutucu, Göztepe’den Romulo Cardoso ve David Tijanic, Başakşehir’den Krzysztof Piatek, Trabzonspor’dan Simon Banza.

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Rafa Silva

Beklenti altında kalan başta yeni transferleri, belki Rafa Silva hariç, tüm takımıyla Beşiktaş.

Galatasaray Avrupa’da son iki maçını iyi sonuçlarla tamamlarsa play-off turuna atlayarak bir sonraki tura adını yazdıracak. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın inişli çıkışlı olsa da hâlâ bir sonraki tura çıkma ihtimali var.

‘Galatasaray Avrupa’da ilk dört içine kesin girer’

Tayfun Bayındır,

Milliyet Spor Müdürü

Dört büyüklerde teknik direktör performansı en yüksek ve sonuç odaklı olan Okan Buruk… Galatasaray’ın hem ligdeki hem de Avrupa’daki konumu bu etkileyici teknik adam performansının net kanıtı.

José Mourinho performansıysa beklentilere bakınca bir hayal kırıklığı. Henüz bir sihir göremedik.

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Beşiktaş ve Trabzon çok erken teknik direktör değişikliğine gitti. Sorunlardan kurtulmak için yapılan hoca gönderme operasyonları

pek işe yaramış gibi görünmüyor.

Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor ve Kasımpaşa büyüklerden sonra öne çıkan takımlar oldu. Hatta Samsun ve Göztepe, Beşiktaş ve Trabzon’dan daha etkileyici oldular.

Yunus Akgün (GS) benim için en çok öne çıkan isim. Elbette eklenecek başka isimler de var ama Yunus çok yukarıdan bakıyor.

Saint Maximin (FB) beklentinin altında kalan ilk isim. Beşiktaş’tan Semih’i (Kılıçsoy) de dahil edebilirim.