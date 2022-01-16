Futbol iklimimizin dinmeyen değişim rüzgârı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Konutta üretim yılıKonutta üretim yılı#Konut
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Tavan arasından Kanuni çıktıTavan arasından Kanuni çıktı#Kanuni Sultan Süleyman
Mahkeme son kararını verdi Djokovic sınır dışı edilecekMahkeme son kararını verdi! Djokovic sınır dışı edilecek#Novak Djokovic
O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patronO tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron#Tantuni
En acı bekleyiş... Nefesler tutuldu Film gibi operasyonEn acı bekleyiş... Nefesler tutuldu! Film gibi operasyon #ABD
Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz’Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’#Mevlüt Çavuşoğlu
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü#İstanbul
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemezPeygamber soyundan gelir, kimseye söylemez#Yıldırım Kaya
Gönderilen tebligat şoke etti VAR konuşmaları da yayınlansınGönderilen tebligat şoke etti! 'VAR konuşmaları da yayınlansın'#MHK
3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım#Oliver Stone
Edis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mıEdis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mı?#Edis
Babür Şah ve HindistanBabür Şah ve Hindistan#Babür Şah
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Futbol iklimimizin dinmeyen değişim rüzgârı

#Futbol#Beşiktaş#Galatasaray
Futbol iklimimizin dinmeyen değişim rüzgârı

2021-2022 sezonunun 21’inci haftasındayız. 20 takımlık ligimizin ilk 20 haftasında 17 teknik direktörle yollar ayrıldı, bazı takımlar 2 hoca birden eskitti! Şampiyonluk yaşamış teknik adamlar bile yarış dışında kaldı. Teknik direktörleri öğüten bu sistemin sebep ve sonuçlarını spor otoritelerine sorduk.

Haberin Devamı

Türkiye Süper Ligi bildiğiniz gibi... 2021-2022 sezonunun henüz 21’inci haftasındayız ama şimdiye kadar 17 teknik direktörle yollar ayrıldı. Bu süre zarfında üçüncü teknik adamla anlaşan takımlar bile oldu. Bazı takımlarda giden hocalar geri geldi, bazıları henüz gidenlerin yerini doldurmadı. Üstelik üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değiştirdi.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş art arda gelen başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın’la yollarını ayırdı, takımı U19 hocası Önder Karaveli’ye emanet etti. Karaveli hem saha içindeki hem de dışındaki performansıyla birçok sporseveri kendine hayran bırakınca ‘geçici teknik direktörlük’ten takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak ‘yeni hoca’ya dönüştü. Fenerbahçe’de durum biraz daha farklı. 2015-2016 sezonundan sonra bu temmuz ayında tekrar göreve başlayan Portekizli Vítor Pereira yine gönderildi. Belki de camianın bir kısmı Pereira’ya hiç ısınamamıştı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin teknik direktör özelinde bir döngüye kendilerini kaptırdıklarını da söylemek lazım... Aykut Kocaman ilk önce 2010-2013 arasında, daha sonra 2017-2018 sezonunda takımın başına geçti. Onun ilk döneminden sonra göreve gelen Ersun Yanal şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından gönderildi, 2018-2019 sezonunun ortasında tekrar çağrıldı. Yanal’ın ayrılmasıyla koltuğu devralan İsmail Kartal ise şu an Pereira sonrası dönem için seçilen isim...

Haberin Devamı

Gelelim Galatasaray’a... Bu hafta içinde Sarı-Kırmızılıların kazandığı şampiyonlukların üçte birinde imzası olan Fatih Terim’le yollar ayrıldı. Oysa Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas 2021 Temmuz’unda Terim’le üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Yine bu hafta Mustafa Denizli’nin Altay’dan ayrılığıyla bir kuşağın temsilcilerinin sahneyi en azından şimdilik terk ettiklerini söylemek mümkün.

‘SABIRSIZ ÜLKELERİN SORUNU’

Peki, nasıl oluyor da Türkiye Süper Ligi, teknik direktörleri öğüten bir çarklıya dönüşüyor? Farklı yaklaşımlar, fikirler var elbette. Görüşlerine çok güvendiğim iki otoriteye sordum. Hürriyet spor yazarı ve TV yorumcusu Uğur Meleke bu meseleyi sıcakkanlı ve sabırsız ülkelerin ortak bir sorunu olarak değerlendiriyor: “Alman ya da İngiliz Ligi’nde kulüp yönetimleri daha makuldur, daha sabırlıdır. Daha uzun vadeli planlar yapmaya açıklardır. Ancak Brezilyalılar veya İtalyanlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Türkiye’de de maalesef durum benzer.”

Haberin Devamı

Hürriyet yazarı Uğur Vardan’ın görüşü de buna paralel ama farklı bir yaklaşım da sunuyor: “Futbol çok uzun zamandır amatör ruhundan uzakta, büyük bir ekonomik sektör biçiminde seyrediyor. Bu, yeni bir yargı değil elbet. Yeni olmasa da ‘yenimsi’ gibi olan şey bu coğrafyada çok çok sevildiği iddia edilen bu oyunun adeta ‘tek sonucu’ varmış gibi hareket edilmesi. Yani bizi oyunun kendisi değil ‘kazanma’ kısmı ilgilendiriyor. Bu tabloda da yönetimler hemen o klasik reçeteye başvurarak teknik direktör değişikliğine gidiyorlar. Bu değişiklikler çok nadir de olsa sonuç veriyor (Bu sezon Aybaba-Montella örneğinde olduğu gibi) ama genelde kopan dikiş kolay tutturulamıyor. Çünkü kadrolar genellikle uzun süreli değil, şimdiki zamanı korumak ya da kurtarmak üzerine inşa ediliyor.”

Haberin Devamı

‘OYUNU DA ETKİLİYOR’

Süper Lig’deki bu dinmek bilmeyen değişim rüzgârlarının sebepleri kadar sonuçları da var elbette. Uğur Meleke teknik direktörlerin ‘koltuk endişesi’nin sahadaki oyunu direkt etkilediği görüşünde: “Antrenör görevini bir hafta daha korumak için beraberliğe razı. Vakit geçirmekte beis görmüyor. Genç oyuncu riski almıyor çünkü zaten kendi koltuğundan emin değil. Uzun vadeli plan yapmıyor, sadece günü kurtarma odaklı her şey.” Vardan ise sabrın bir kazanç olduğunu savunuyor: “Sezon başında ‘küme düşecek’ gözüyle bakılan Giresunspor, teknik direktörleri Hakan Keleş’le yolları ayırmadı ve Yeşil-Beyazlılar sonradan açılarak gelişme gösterdiler. Sezon sonu ne olur bilinmez ama bu oyun ne değişimlerin ne de devam kararlarının başarı için tek reçete olmadığını bize her daim hatırlatıyor. Önemli olan tutkumuz değil, sevdamızı bilinçli temellere oturtmak ve oyunun kendisini sevmek. Çünkü yenilgiler de sevdaya dahil... O yüzden sürekli teknik direktörleri kurban ederek dertleri çözemeyiz...” 

Haberin Devamı

Uğur Meleke’nin sorunun çözümüne dair önerisiyse aklıma yatan adil bir yöntem: “Basit bir çözüm var aslında. Nasıl bir sezonda bir teknik adam maksimum iki sözleşmeyle sınırlandırılıyorsa kulüplere de aynı sınırı koymak gerek. Bir sezonda iki hocayla yolları ayıran kulüp, yola altyapı sorumlusuyla devam etmek zorunda kalacak mesela. Bunun kulüp yöneticilerini bir miktar sarsacağını ve düzelteceğini düşünüyorum ben.”

ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş’la iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 2019’un mart ayında başladığı A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden 2021’de ayrıldı.

SERGEN YALÇIN

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, art arda gelen başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın’la yollarını ayırdı, takımı Önder Karaveli’ye emanet etti.

VITOR PEREIRA

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de 2015-2016 sezonundan sonra bu temmuz ayında tekrar göreve başlayan Portekizli Vítor Pereira yine gönderildi.

FATİH TERİM

Bu hafta Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukların üçte birinde imzası olan Fatih Terim’le yollar ayrıldı. Oysa geçen yaz Terim’le üç yıllık sözleşme imzalanmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Beşiktaş#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil