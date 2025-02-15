‘Finansal açıdan transfer politikaları içler acısı’

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Süper Lig’de şampiyonluğa aday olan Galatasaray ve Fenerbahçe transfer döneminde birbirinden dikkat çekici hamleler yaptı. Galatasaray, İspanyol forvet Álvaro Morata’yı AC Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de forma giyen Slovak defans oyuncusu Milan Škriniar’ı da kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yla bir nevi geleceğe yatırıma yöneldi.

‘Avrupa’da yarı final hayal olmamalı’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü



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◊ Zirvedeki iki takım, diğerleriyle arasındaki farkı biraz daha açtı bu dönemde. İki takımlı bir lige dönüştük. Galatasaray güçlüydü ama Fenerbahçe sanki biraz daha fazla güçlendi transferlerle.

◊ Transfer dönemini en başarılı geçirenler elbette Fenerbahçe ve Galatasaray. Álvaro Morata ve Talisca öne çıkan iki oyuncu.

◊ Finansal sürdürülebilirlik açısından transfer politikası tam bir çılgınlıK. İki takımın ruh halini ancak bu sözcük ifade edebilir. Kasa hep eksi yazıyor.

◊ Álvaro Morata bir

Mauro Icardi etkisi yaratmaz. Ama Morata orta alana gelen, top alan, dağıtan bir oyuncu. Victor Osimhen’i besleyecek ve tamamlayacak isim.

◊ Fenerbahçe’de Milan Škriniar takımın oyun kurma ve geriden top çıkarma aklı olacak. Talisca ikinci yarı için Alex de Souza etkisi yaratabilecek bir oyuncu.

◊ Beşiktaş’ın transferlerinde oyuncular genç. Geleceğe yapılan yatırımlar söz konusu. Bence en aklıselim transferi onlar yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær’in etkisi buram buram hissediliyor.

◊ Çaykur Rizespor’a giden Abdülkadir Ömür, ikinci bir çıkış yapmak isteyecek. Onu Manchester City kapısına kadar getiren performansına umarım ulaşır.

◊ Harcanan paralara ve kurulan kadrolara bakıyorum, UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final hayal olmamalı. Hatta daha ötesi, final bile mümkün.

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‘10 üzerinden Galatasaray’a 9, Fenerbahçe’ye 7,5’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Transferlerin şampiyonluk yarışında olan her iki takımı da pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Hücuma yönelik, nokta transferler olarak görünüyor.

◊ Büyük kulüpler dışındaki transferler çok standarttı. Çaykur Rizespor’dan Başakşehir’e giden 26 yaşındaki orta saha Berkay Özcan’ın çok etkili olacağını düşünüyorum.

◊ Galatasaray’a 10 üzerinden 9, Fenerbahçe’ye 7,5 veririm.

◊ Finansal sürdürülebilirlik açısından transfer politikası içler acısı, devre arası transfer dönemi en pahalı dönemi oldu. Sadece iki kulüp değil bütün kulüpler batık noktasında olduğundan harcamaların geri dönüşünün beklenilen düzeyde olacağını sanmıyorum. İki büyük kulübün Bankalar Birliği’ne olan bağımlılığı bonservis ödemeleri konusunda planlarını etkilemiştir.

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◊ Beşiktaş transferlerinin teknik direktör transferi olduğunu söyleyebilirim. Ole Gunnar Solskjær UEFA ve FIFA’da üst düzey analiz görevleri yaptı. Norveç ya da İngiltere Ligi’ni bilmekle kalmıyor, dünyanın bütün ligini tanıyor. Bu transferlerin hocanın liste transferi ve yatırımı olduğunu düşünüyorum.

◊ Kış transfer döneminin sürprizi Trabzonspor’dan Galatasaray’a son anda, transfer bitiminin son saatlerinde gelen genç defans Eren Elmalı.

◊ Trabzonspor’a bakarsak; Şenol Güneş kadar ince eleyip sık dokuyan hoca azdır. Hem kendi izler hem çok sayıda teknik direktör ya da antrenöre izletir. Tüm bunların ışığında Güneş’in transferlerinin takıma ciddi katkı sağlayacağını söyleyebilirim.

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◊ Transfer dönemine baktığımızda şampiyonluk adayı Galatasaray.

‘En önemli isim Morata’

Banu Yelkovan, Hürriyet spor yazarı

◊ Lig dengesi değişmez. Şampiyonluk yarışının içindeki iki takım en çok transferleri yapan takımlar oldu. Galatasaray rotasyonu zenginleştirdi, Fenerbahçe alternatif silahlar yarattı.

◊ Galatasaray sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en önemli ileri üçlüsüne sahip. Álvaro Morata’nın transferiyle teknik direktör Okan Buruk’un opsiyonları arttı, hücum varyasyonları zenginleşti.

◊ Fenerbahçe’de Milan Škriniar defansta çok sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Talisca iyi bir alternatif. Hem lige adaptasyon süreci olmayacak hem de ihtiyaç olan bir mevkiye takviye.

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◊ Beşiktaş’ın transferleri scout (yetenek avcısı) transferi gibi görünüyor. Hocanın takip listesindeki oyuncular olmaları da muhtemel tabii.

◊ Trabzonspor’a Doğu Avrupalı futbolcular daha iyi uyum sağladığı için transferleri olumlu buldum.

◊ Çaykur Rizespor’un Abdülkadir Ömür ve Berkay Özcan transferlerini beğendim. Semih Güler’in gidişiyle Adana Demirspor alt lige giderken hangi oyuncuların Trendyol Süper Lig’de kalacağı da belli olmaya başladı.