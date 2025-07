Filmlerde ve kliplerde yapay zekâ dönemi başladı: ‘Sahteliğin kendisi artık gerçekliğin bir parçası’

Haberin Devamı

Tamamı yapay zekâyla üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film ‘Gerçek Ötesi’ (Post Truth) gerçek dünya hakkında ‘sahte’ bir film. Belgesel; enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, artık gerçeğin değil, onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı anlatıyor. Yapay zekâ sanatçısı Alkan Avcıoğlu’nun 15 ayda tamamladığı filmde yalnızca belgesel görüntüleri değil ses tasarımı, müzik, anlatıcı sesi de yapay zekâyla üretilmiş. Cuma günü vizyona giren filmin yönetmeni Avcıoğlu sorularımızı yanıtladı.

◊ Yapay zekâyla film hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı?

Yaklaşık üç yıldır yapay zekâyla resim üretiyorum. Çalışmalarım yurt dışında sergilendi, bir kitap da yayımlandı. Ama kafam hep sinemayla işliyor. Uzun süredir düşündüğüm şey şuydu: Gerçekliğin giderek daha sahte ve kurmaca hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Körfez Savaşı dönemindeki o petrole bulanmış kuş görüntüsünü hatırlarsınız; çocukluğumda çok etkilenmiştim. Yıllar sonra bunun sahte olduğunu, Kanada’da çekildiğini öğrendik. Yapay zekâ üzerine çalışırken gerçekliği sahte görüntülerle anlatmanın aslında bugünün dünyasına çok yakıştığını fark ettim. Bu sahteliğin kendisi artık gerçekliğin bir parçası. O yüzden dedim ki: Görüntü sahte olabilir ama anlatı gerçek olursa belki de günümüzün en doğru belgesel formuna ulaşırız.

Haberin Devamı

◊ Yapay zekâdan önce de sinemada oldukça aktiftiniz, değil mi?

Sinema ve televizyon üzerine yüksek lisans yaptım. 15 yılı aşkın süredir sinema yazarlığı yapıyorum, Sinema Yazarları Derneği üyesiyim. Film dağıtımcılığı da yaptım.

◊ Filmin hazırlık süreci nasıldı?

Yaklaşık iki yıla yayılan yoğun bir dönemdi. Metinden görsele, videodan müzik üretimine kadar yaklaşık 15 farklı yapay zekâ aracı kullandım. Senaryoyu eşimle (Gizem Avcıoğlu-Vikki Bardot olarak da biliniyor) yazdık.

◊ Gerçek olmayan başka hangi konulara değindiniz?

Günümüzde her şey o kadar kurgulanmış ki görüntülerin veya olayların gerçekliğinden emin olamıyoruz. Mesela Londra’da aslında hiç var olmamış The Shed at Dulwich isimli restoranın sahte resim ve yorumlarla TripAdvisor’da bir numaraya yükselmesini nasıl belgeleyebilirim? Dünyanın dört bir yanında photoshop’la kalabalıklaştırılan seçim mitinglerinden sosyal medyada botlarla yönlendirilen tartışmalara kadar her şeyin sahteleştiği bir çağda belgesel nereye evrilir? Yapay zekânın sentetik biçimsel özellikleri, böylesine yapay bir çağı belgelemek için biçilmiş kaftan.

Haberin Devamı

‘Çağın portresini çiziyor’

◊ Neden ‘Gerçek Ötesi’ ismini seçtiniz?

Film adını İngilizce’deki post-truth kavramından alıyor. Türkçede gerçek ötesi ya da hakikat sonrası olarak geçen bu terim, özellikle 2016’dan sonra toplumun artık gerçeklerle değil inançlarla hareket ettiğini anlatmak için kullanılıyor. Sosyolog Jean Baudrillard’ın hiper-gerçeklik teorisi de buna paralel; yani artık gerçek yerine simülasyonların hüküm sürdüğü bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya sayesinde kendi yankı odalarımıza hapsolduğumuz, gerçek ortaya çıksa bile ilgilenmediğimiz bir dönem. Film de bu çağın portresini çiziyor.

◊ Geleneksel sinemacılardan tepki aldınız mı?

Olumlu ve heyecanlı tepkiler alıyorum. Çünkü sinema diğer sanat formlarına göre teknolojiye çok açık. Zaten yıllardır green screen (yeşil ekran) ve bilgisayar üretimi animasyonlar sinemanın bir parçası. Aslında yapay zekâ büyük stüdyolar karşısında yaratıcı bireylerin eline bir güç veriyor diyebiliriz.

Haberin Devamı

Pop ikonları da klipte yapay zekâyı seçti

Müzik sektöründe de yapay zekâ etkisini arttırıyor. Sezen Aksu ve Kenan Doğulu kliplerini yapay zekâ destekli prodüksiyonlara emanet eden isimlerden. Sezen Aksu’nun ‘Doğrucu’, Kenan Doğulu’nun da ‘Yapma’ ve ‘Rütbeni Bileceksin’ şarkı videolarının yaratıcılarıyla konuştuk.

‘Yaratıcılığı güçlendirince anlamlı’

Serkan Girgin-Google Türkiye CMO

Teknoloji insan hayatına dokunduğunda ve yaratıcılığı güçlendirdiğinde anlam kazanıyor. Sezen Aksu’nun albümünü duyunca ona ulaşıp fikrimizi söyledik. Amacımız teknolojiyi sanatın hizmetine sunmaktı. Yaratıcı vizyon Sezen Aksu ve yönetmen Öner S. Biberkökü’ne ait. Biz bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek altyapıyı sunduk. Google Gemini ve Veo 3, süreci hızlandırdı. Bu klipteki her kare, insan ve yapay zekâ işbirliğinin gücünü yansıtıyor.

Haberin Devamı

‘Minik serçeler umut bırakan bir metafor’

Öner S. Biberkökü-Pepper Root Creative AI Studio kurucu ortağı, yönetmen

Fikir Google Türkiye ekibine aitti, ben bu işe daha sonra yönetmen olarak katıldım. Klibin çıkış noktası Sezen Aksu’yla yaptığımız bir sohbetti. Albüm yayımlanmadan önce bana şarkılarını dinletti. ‘Şinanay’ nakaratını duyar duymaz çocukluğuma döndüm. O an, Sezen Aksu’nun müziğinin kuşaklararası bir eşlikçi olduğunu hatırlattı bana. Sanat hayatının 50’nci yılında Minik Serçe lakabından ilhamla, onun hep bizimle olduğu hissini görselleştirmek istedim. Klip boyunca görülen minik serçeler zor zamanlarımızda içimize umut bırakan bir metafor oldu. Klipte büyük şehirde sıkışmış üç genç kadının hikâyesini anlattık. ‘Şinanay’ eşliğinde onları çocukluklarına götürdük.

Haberin Devamı

‘Kenan bize tamamen güvendi’

Deniz Türkeri-yapay zekâ sanatçısı, AI film yapımcısı

Kenan Doğulu’nun ‘Yapma’ ve ‘Rütbeni Bileceksin’ şarkılarına klip hazırladım. Senaryoları ortağım İpek Sorak yazdı, ben yapay zekâyla görselleştirdim. Kenan bize tamamen güvendi. ‘Rütbeni Bileceksin’ klibinde 192 sahne, 10 binden fazla görsel ve 15 karakterle sinematografik bir evren kurduk. Yüksek prodüksiyon maliyetleri ve hızlı içerik ihtiyacı yapay zekâyı vazgeçilmez kıldı. Artık fikirle teknoloji arasında engel yok. Yapay zekâ bu duyguyu özgün ve etkili biçimde üretmemizi sağlıyor. Bu klipler düşsel, soyut ve sinematografik olduğu için hafızada kalıyor.