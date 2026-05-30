Farkındalık ve sürdürülebilirlik için...

300 sigara için 1 ağaç kaybediliyor

Bugün Dünya Tütünsüz Günü. Dünya Sağlık Örgütü 2026 yılı Dünya Tütünsüz Günü temasını ‘Çekiciliğin Maskesini Düşürmek-Nikotin ve Tütün Bağımlılığıyla Mücadele’ olarak belirledi. Tütün endüstrisi halk sağlığını tehdit ettiği kadar birçok yönden zarar vererek çevreyi de etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesindeki verilere göre üretilen her 300 sigara/1,5 karton için bir ağaç kaybediliyor. Sigara izmaritlerinden kaynaklanan atıklar da çevreyi kirletiyor. Sigara izmaritleri yıllık uluslararası kıyı ve kentsel temizlik çalışmalarında toplanan tüm atıkların yüzde 30-40’ını oluşturuyor.

Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım

Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran’da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali, çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temalarını bir araya getirecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde, karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları, döngüsel ekonomi sergileri ve sanal gerçeklik deneyim alanları da olacak. Festival kapsamındaki ‘Sıfır Atık Müze’ alanında sürdürülebilir yaşam anlayışını merkeze alan özel sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin ‘Sıfır Atık Mutfak’ alanındaysa şefler tarafından israfsız yemek tarifleri paylaşılacak. Program ve kayıt için: sifiratikfestivali.org

‘Raven’ mikro-uydusu vahşi yaşamı uzaydan izleyecek

Uluslararası Uzay Teknolojilerini Kullanarak Hayvan Davranışları Araştırma İşbirliği (ICARUS) yörüngeye ikinci sistemini fırlattı. ‘Raven’ mikro-uydusu sayesinde biliminsanları, vahşi yaşamı ve Dünya’nın hızla değişen ekosistemlerini daha yakından takip edebilmeyi hedefliyor. Proje kapsamında elde edilecek verilerin; iklim değişikliğinin etkilerini anlamaktan hastalıkların yayılımını izlemeye, doğal afetlerin tahmin edilmesinden biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar birçok alanda kullanılması planlanıyor. Biliminsanlarına göre proje, yalnızca hayvan davranışlarını incelemek için değil, gezegenin geleceğini anlamak için de önemli bir adım.

Koparana 840 bin lira ceza

Karabük’ün Eflani ilçesinde halk arasında ‘ayıgülü’ olarak bilinen ve koruma altına alınan ‘Paeonia officinalis’ çiçeği açtı. Düğünçiçeğigiller familyasına ait olan ve her yıl yalnızca mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açan bitki, 1.000 metrenin üzerindeki rakımlarda doğal olarak yetişiyor. Koruma altındaki bitkiye zarar veren ya da koparan kişilere 840 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.