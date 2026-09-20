Ezgi Apartmanı davasında neler oldu? ‘Cezaların bu seviyede kalmayacağına inanıyoruz’

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıl geçti. Ancak depremden sonra başlayan hukuk mücadeleleri sürüyor. Ezgi Apartmanı davası da bunlardan biri. Kahramanmaraş’ın Mimar Sinan Mahallesi’ndeki sekiz katlı apartman, 6 Şubat gecesi yerle bir oldu. Enkazdan yalnızca 2 kişi sağ (1’i yaralı) çıkarıldı,

35 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada fenni mesul (bir inşaatın mühendislik projelerine ve kanuna uygun yapılmasını kamu adına denetleyen sorumlu mühendis veya mimar) Mehmet Tekin tutuklanırken müteahhit Yakup Aktaş yaşı nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken hayatını kaybedenlerin yakınları binanın zemin katındaki pastanede yaklaşık 6 yıl önce yapılan tadilat sırasında kolon kesildiğini ve bunun binanın yıkılmasında etkili olduğunu öne sürdü. Savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de incelemesinde pastanede 40 santimetre çapında bir kolonun kesildiğini tespit etti. Pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında yakalama kararı çıkarıldı; iki isim yaklaşık 700 gün firari kaldıktan sonra Ağustos 2025’te tutuklandı.

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Yargılama boyunca dosyaya farklı bilirkişi raporları girdi, sanıkların binanın yıkılmasındaki sorumlulukları tartışıldı. Mağdur ailelerin avukatlarından Gülsüm Özdoğru, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayla ilgili 7 Kasım 2023 ve 2 Eylül 2024 tarihlerinde iki ayrı iddianame hazırladığını anlatıyor: “İlk iddianamede müteahhit Yakup Aktaş ve fenni mesul Mehmet Tekin, binanın yapım aşamasındaki eksikliklerden; pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’le iç mimar Ertan Danacı’ysa taşıyıcı sisteme etki eden projesiz ve ruhsatsız tadilatlardan sorumlu tutuldu. İkinci iddianamedeyse binanın yapımındaki eksiklikleri ve 2021’de yapılan şikâyetlere rağmen pastanedeki tadilatları denetlemediği öne sürülen yedi kamu görevlisi hakkında dava açıldı.”

Kim, neyle suçlandı?

Davanın son aşamasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Kervancıoğlu, Pekel ve tadilatı organize eden Ertan Danacı’nın ‘olası kastla öldürme’ ve ‘olası kastla yaralama’; fenni mesul Mehmet Tekin’in ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’, yedi kamu görevlisininse ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. 11 Eylül’de Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12’nci duruşmada sanıklar suçlamaları reddetti. Savunma avukatlarıysa ilk günden itibaren kesildiği belirtilen yapısal elemanın kolon olmadığını, yapılan tadilatların binanın statiğine zarar vermediğini ve yıkımda etkili olmadığını savundu. Ayrıca Ezgi Apartmanı’nın proje hataları ve binadaki diğer kusurlar nedeniyle zaten yıkılacağını öne sürdüler.

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Mahkeme neye hükmetti?

15 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, Kervancıoğlu ve Pekel’e ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8’er yıl hapis cezası verdi. İki sanığın, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakolda imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin’e 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı’ya ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet; pastanenin iç mekân tasarımcısı Ertan Danacı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi’ninse ‘Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması’ gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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Karara itiraz edildi

Kararın ardından Cumhuriyet savcısı tahliye kararına itiraz ederek sanıklar hakkında yeniden yakalama emri çıkarılmasını istedi. Sanıkların tahliye edilmesinin dosyadaki delillerle bağdaşmadığını ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Ancak mahkeme heyeti tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna vararak itirazı reddetti. Mahkeme, itiraz konusunda karar verilmek üzere dosyayı Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Av. Gülsüm Özdoğru, gelecek süreçle ilgili “İstinaf dilekçemizi hazırlıyoruz. Kanunların bize tanıdığı diğer tüm imkânlardan da faydalanacağız. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararın bozulmasına hükmedeceğine inanıyoruz” diyor.

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‘Tahliye kararı beraat anlamına gelmiyor’

Açıklandığı günden bugüne kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanan karardan en çok etkilenen isimlerden biri de Nurgül Göksu. Ezgi Apartmanı’nda oğlunu, gelinini ve altı aylık torununu kaybeden ve yıllardır adalet arayışını her türlü sosyal medya platformu ve yazılı-basılı medyada sürdüren Nurgül Göksu, 3,5 yıldır her duruşmayı takip ediyor. 11 Eylül günü de adliyenin önündeydi. Karar duruşması öncesinde “Evlatlarımın adaleti için 3,5 yıldan bu yana mücadele veriyorum. Ben bu adliyeye sanıklardan daha çok geldim” diyen Göksu kararın açıklanmasının ardından fenalaşmıştı. Nurgül Göksu’nun avukatlarından Gülsüm Özdoğru, “Tahliye kararı beraat anlamına gelmiyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel mahkeme kararıyla 35 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasından suçlu bulundu. Kararın kesinleşmesi halinde yeniden cezaevine girecekler. Biz de verilen cezaların bu seviyede kalmayacağına inanıyoruz” diyor.