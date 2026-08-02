Evrenin torpilli çocuğu: Ne dilediyse gerçek oldu

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İki hafta içinde önce bir Yunan prensini canlandırdı, ardından üzerine mavi taytını geçirip mahallemizin dost süper kahramanı olarak karşımıza çıktı. Klasik Hollywood yıldızlarına pek benzemeyen Tom Holland’ın hem ‘Odyssey’de (The Odyssey) hem de

‘Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün’de (Spider-Man: Brand New Day) rol alması “Bu çocukta bu kadar ne var” sorusunu beraberinde getiriyor. Bunun yanıtı Holland’ın 2017’de ‘Lip Sync Battle’ yarışma programında gerçekleştirdiği performansta saklı. Önce ‘Singin’ in the Rain’ şarkısıyla dans etmeye başlıyor, ardından Rihanna’nın ‘Umbrella’ parçasıyla muhteşem bir şov yapıyor. Şimdiki eşi ve rol arkadaşı Zendaya da o sırada orada ve ünlü aktörü hayranlıkla seyrediyor... Videoyu YouTube’da izleyebilirsiniz.

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İngiliz oyuncunun dans konusundaki yeteneği aslında biraz doğuştan, biraz da aldığı eğitimden...

1 Haziran’da 30 yaşına giren Holland, Londra’nın kalburüstü bir muhiti olan Kingston upon Thames’te büyüdü. Dört erkek kardeşin en büyüğü (Kardeşleri; Harry, Sam ve Paddy). Babası Dominic bir komedyen, annesi Nikki de fotoğrafçı. Çocukken Tom’un doğal bir ritim duygusu olduğunu annesi fark ediyor ve onu dans kursuna yolluyor. Bu dersler onun White Lodge adlı bale okulunda düzenlenen bir dans gösterisine çıkmasını sağlıyor. Ardından BRIT Sahne Sanatları ve Teknoloji Okulu’nda eğitim alıyor. ‘Billy Elliot’ müzikaliyle sahnelerde boy gösteriyor.

Çekim yasası ona çalışıyor

Holland’ı global seyirci karşısına çıkaran ilk işiyse 2012 yapımı ‘Kıyamet Günü’ (The Impossible). Filmde tsunamiden kurtulmaya çalışan bir ailenin en büyük oğlu Lucas’ı canlandırıyor. Ardından 2016’da ‘Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’yla (Captain America: Civil War) bir anda “Hey millet” diyerek Marvel Evreni’ne dalıyor; ‘örümcek ağlarını örmeye başlıyor’.

Bir başka özelliği de dilediklerine ulaşabilmesi. Sosyal medyada Tom Holland’la ilgili ilginç bir video dönüyor; onun ‘manifestleme’ yeteneğinden bahsediliyor. Eski röportajlarından bir kolaj yapılmış. “Hangi süper kahramanı oynamak istersin” diye sorulduğunda Holland “Örümcek Adam” diyor. Hop, 2017’de taytını giyiyor. “Hangi oyunu filme uyarlamak istersin” diye soruluyor “Uncharted” cevabını veriyor. 2022’de vizyona giren, aynı adlı filmin başrolünü kapıyor. “En büyük ünlü aşkın kim” sorusuna hiç düşünmeden “Zendaya” cevabını yapıştırıyor. 2021’de birlikte oldukları ortaya çıkıyor, bu sene gizli gizli aile arasında bir düğünle evleniyorlar. Bu arada hem ‘Odyssey’de hem de ‘Örümcek-Adam’da rol arkadaşı oluyorlar. “Hangi yönetmenle çalışmak istersin”in cevabını tahmin edebilirsiniz: “Christopher Nolan”, yani ‘Odyssey’in yönetmeni. Düşünce gücü, çekim yasası, ‘manifestlemek’... Adı ne olursa olsun evren ona torpil geçiyor gibi...

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Christopher Nolan’ın gişeleri altüst eden, ülkemizde de IMAX sinema salonlarında gece saat 4.00 seanslarının açılmasına sebep olan ‘Odyssey’ filmi, dileklerini ışık hızında gerçekleştiren Holland için bir dönüm noktası oldu. Kendisi de buradaki rolü için BBC’ye verdiği söyleşide “Hayatımın yeni bölümü” diyor. Aynı söyleşide, filmde canlandırdığı Odysseus’un oğlu Telemachus rolüne ilişkin ‘bir çocuğu canlandırmak için belki de son şansı’ olduğunu söylüyor.

Tom Holland’ın hayatında ‘Örümcek-Adam’ın yeriyse bambaşka. Çünkü bu seri onun için daha kişisel bir sonuç doğurdu: Peter Parker’ın sınıf arkadaşı ve uzun süreli aşkı olan Michelle Jones-Watson (MJ) rolünü oynayan Zendaya’yla gerçek bir ilişki. 2016 yılında ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş’ (Spider-Man: Homecoming) filminde kamera karşısına geçen ikili birkaç yıl boyunca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı başardı. Ta ki

2021 yazında arabada öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayımlanana kadar... Esquire dergisinin haberine göre o yılın eylül ayında Holland, Zendaya’nın 25’inci doğum gününde bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Benim MJ’im” yazdı.

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Bu yıl evlenen çiftin düğünü spekülasyonlara da konu oldu: Evlendiler mi, evlenmediler mi; nerede evlendiler? Mart 2026’da Zendaya’nın stilisti Law Roach’un kırmızı halıda “Tören çoktan gerçekleşti” demesiyle mevzu iyice alevlendi. Talk show’cu Jimmy Kimmel’ın programına konuk olan Zendaya haberi ne doğruladı ne de yalanladı. Kısa süre sonra yapay zekâ tarafından üretilmiş birkaç düğün fotoğrafıyla ilgili Esquire dergisine yorum yapan Holland, büyükannesinin düğüne davet edilmediğini sandığı için kırıldığını söyledi. Diğer aile üyelerine mesaj göndermek zorunda kalıp kalmadığı sorulduğundaysa Holland “Hayır; çünkü hepsi oradaydı” dedi.

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Holland, Zendaya’yla ilişkisini şöyle özetliyor: “Mesleğimiz çok stresli durumlar yaratabilir. Zamanın sınavından geçecek sağlam

bir ilişkiye sahip olmak gerçekten çok güzel. Doğru kişiyi buldum. O benim en iyi arkadaşım ve onunla birlikteyken hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum.”

Hollywood’un ulaşılmaz yıldızlarının aksine komşumuzun oğlu hissi bırakan bir isim Tom Holland. ‘Odyssey’deki rol arkadaşı Anne Hathaway onun için “Çocuklarımın beyazperdedeki çocuğum kadar harika bireyler olarak büyümelerini diliyorum. Tom rüya oğul gibi” diyor. Filmleri dünya çapında olay yaratan Christopher Nolan’dan da bir övgü geliyor: “Kendi jenerasyonunun en büyük oyuncularından biri.”

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Hayal etmenin gücünü tüm dünyaya gösteren bu yetenekli İngilizin bir sonraki ‘manifest’inin ne olacağınıysa merakla bekliyoruz.