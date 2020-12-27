Evlerimizde vazgeçilmezlerimiz oldular

MAYA

Evlerimize kapanınca adeta bir fırıncıya dönüşenlerin sayısı hiç de az değil. Marttan itbaren maya stoklarının tükenmesi ve ekmeğin Google’da en çok arattığımız konu başlıklarından olması da bunun kanıtı. yemek.com’un verilerine göre, ekmek tarifinin izlenmesi yüzde 2.400, mayasız ekmek yapımı tarifinin izlenmesi yüzde 1.100 arttı. Salgın öncesinde İstanbul’da günde 18 milyon ekmek üretilirken salgınla birlikte 12 milyona kadar düştü.

ORTOPEDİK YASTIK

Sokağa çıkmadan bilgisayar başında geçirilen saatler, hareketsizlik... Sonuç: Baş, boyun, kas ve eklem ağrıları... Ortopedik bir yastık hem bu ağrıları dindirmek hem de sabah dinlenmiş kalkmak için şart oldu.

KOLONYA

Bayramlarda misafirlerimize ikram ettiğimiz, otobüs yolculuklarının vazgeçilmez bir ritüeli olan kolonya, uzmanların 80 derecelik kolonyanın dezenfektan etkisi olduğunu belirtmesinin hemen akabinde en popüler dönemini yaşadı, evlerde çeşit çeşit kolonya depolandı. Türkiye’nin asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer, kolonya satışlarının mağazalarında beş katına, internet satışlarındaysa yedi katına çıktığını açıklamıştı.

EŞOFMAN-PİJAMA

Giyim kategorisinde en yüksek artışın pijamada olması şaşırtıcı değil, zira rahatlığın formülü belli. 2020’nin en popüler kıyafeti olan eşofman takımlarını marttan bu yana yerli ve yabancı ünlülerin üzerinde bol bol gördük, görmeye de devam edeceğiz.

ÇALIŞMA SANDALYESİ

Evden çalışmak çoğumuz için yeni bir deneyim. Bu yeniliğe uyum sağlamaya çabaladığımız ilk günlerde rahatsız bir sandalyede saatlerce oturmak son derece zorlayıcı oldu. Gördük ki özellikle kolumuzu dayayabileceğimiz, oturma açısı ayarlanabilen ve sırt desteği olan bir sandalye, evimizin demirbaşlarından olmalı.

TIRAŞ MAKİNESİ

Berberler kapandı, erkekler tıraşlarını evde yapmaya başladı. Trendyol verilerine göre, 15 Mart-30 Nisan’da önceki döneme göre tıraş makinesi satışları yüzde 570 arttı. Ama fiyatlara yüzde 40 zam geldi.

KİTAPLIK

Koronavirüs sürecinde kitap ve kitaplığa olan ilgi büyümekle kalmadı, kitaplıklar polemik konusu oldu. Çevrimiçi toplantılarda, canlı yayınlarda sırtımızı yasladığımız kitaplıkları kimi gösteriş olarak tanımladı, kimi de hangi kitaplar var diye merakla inceledi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’e göre pandemide internetten satışlar yüzde 100 arttı, Google’da ‘kitaplık’ aramaları zirveyi gördü.

BAKIM ÜRÜNLERİ

“Maskeler yüzümüzün yarısını kaplayınca milyonlarca kadın far ve rimele yöneldi. Maskenin getirdiği cilt sorunlarını önlemek için yüz kremlerine ve cilt bakım maskelerine ilgi yükseldi. Kuaföre gidemeyenler saç bakımlarını da evde yapmaya başladı, e-ticaret sitesi 724guzellik.com.tr’nin verilerine göre bu ürünlere talep üç kat arttı.

PUZZLE

’Evde kal’ günlerinde zamanını eğlenceli bir hale dönüştürmek isteyenler tavla, kutu ve strateji oyunlarına yöneldi ama en çok talep gören puzzle oldu. Şaşırtıcı çünkü bilgisayar oyunlarının ön plana çıkmasıyla puzzle eski popülerliğini yitirmişti. Salgın sırasında Kodak, 51 bin 300 parçadan oluşan ve tamamlandığında 27 dünya harikasını gösteren, gelmiş geçmiş en büyük puzzle’ı piyasaya sundu.

KAHVE

Hücum ettiğimiz ürünlerden bir diğeri… Ofis malzemesi tedarikçisi ofix.com’un araştırmasına göre kahve aramaları yüzde 650 arttı. Barcha Coffee Y. K. Bşk. Sabri Pisikoğlu bir röportajında “Bu dönemde kahve kültürü yeni bir boyut kazandı” dedi.

AKILLI TELEVİZYON

Sadece haber almak için değil, hem eğitimin EBA TV’den yapılması hem de dizi ve film izleme oranlarındaki artış, televizyon karşısında geçirdiğimiz süreyi arttırdı; salgın döneminde pek çok kişi, ikinci veya üçüncü televizyon alımına yönlendi. En çok, internet bağlantısı sayesinde dizi/film izleme platformlarını barındıran akıllı televizyonlar tercih edildi.