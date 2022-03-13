Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

ABD salgının merkezi haline gelmişti
25 Mart: ABD’nin kalabalık kenti New York’taki ünlü Beşinci Cadde’den bir kare... O tarihte ülke, 250 bin vaka sayısıyla salgının merkezi haline gelmişti. New York’taki vaka sayısı 50 binden fazlaydı.
O zamanlar Ukrayna’nın değil, virüsün derdindeydi!
29 Mart: Şimdi dünyayı başlattığı savaşla konuşturan Rusya, o tarihlerde pandemiyle boğuşmaktaydı. 29 Mart’ta ülkedeki vaka sayısı 4 bin 150 olarak açıklanmıştı. Kızıl Meydan’da tek tük insan görülebiliyordu.
Âşıkları Eyfel bile kavuşturamadı!
17 Mart: Dünyanın en romantik noktası Eyfel Kulesi ziyarete kapatılmış, Fransa’da hükümet genel çaplı sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
O sırada ülkede vaka sayısı 60 bini bulmuştu bile...
Taksim hiç bu kadar sessiz olmamıştı
1 Nisan: İstanbul’un kalabalığıyla meşhur Taksim Meydanı o tarihte insanları değil güvercinleri ve kedileri ağırlıyordu. İstanbullular hayatı eve sığdırmaya çalışıyor, bol bol ekmek pişiriyordu. 1 Nisan’daki bu boş meydan görüntüsü de halkın ‘Evde kal’ çağrısına uyduğunun kanıtı adeta...
Pandemide Kâbe de ıssız kaldı
1 Nisan: Koronavirüs pandemisi, Müslüman dünyası için büyük önem taşıyan hac ibadetini de engellemişti. O dönem, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Kâbe boşaltılıp tavaf alanı kapatıldı. Tavaf alanını temizlerken dua eden görevlinin bu fotoğrafıysa tüm dünyada ses getirmişti.
Devlet başkanı, abartıldığını iddia ediyordu
30 Mart: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsün medya tarafından abartıldığını iddia ediyordu. Ancak Brezilyalılar salgının ciddiyetine başkanlarından önce inanıp sokakları boşaltmıştı.
Sakura Festivali ertelenmişti
28 Mart: Japonya her bahar kiraz çiçekleriyle (sakura) büyüleyici bir görünüme bürünür. 2020’de parklar kapalı olduğu için ünlü Sakura Festivali yapılamadı ama 2021’de yine gerçekleştirildi.
Akıl almaz tepkiler de oldu...
29 Mart: Yer Ortodoks Yahudi mahallelerinden Mea She’arim... Fotoğraftaki posterde, salgının, kadınların iffetsizliği yüzünden yayıldığı safsatası yazıyor! Bir genç de duvardaki posteri okuyor...
Kanada’da geniş çaplı önlemler alınmıştı
2 Nisan: Bu tarihte Kanada’da 12 bin vaka vardı. Son dönem kamyoncuların aşı karşıtı eylemleriyle gündeme gelen Başbakan Trudeau, pandeminin ilk döneminde geniş çaplı önlemler uygulamıştı.
Sokaklarda atlı polisler devriye geziyordu
31 Mart: İngiltere’de hükümet önce ‘sürü bağışıklığı’ politikası uygulayacaklarını açıklamış, sonra geri adım atarak vatandaşlardan evde kalmalarını istemişti. Kontrolü de atlı polisler sağlıyordu.
Turistler de yoktu halk da...
29 Mart: Her mevsim turistlerle dolup taşan Amsterdam da salgın nedeniyle adeta bir ‘hayalet kasaba’ya dönmüştü. Zaten karantina kurallarına uymayanlara para cezası kesiliyordu...
Hindistan, en ağır yaşayan ülkelerden biriydi
2 Nisan: Özellikle 2021’de vaka ve ölüm sayılarında rekorlar kıran Hindistan, koronavirüs pandemisini en ağır yaşayan ülkelerden biri oldu. Bu fotoğraf 2 Nisan 2020’den... Halk, dağıtılan erzak için sırada.