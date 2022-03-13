Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

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ABD salgının merkezi haline gelmişti





25 Mart: ABD’nin kalabalık kenti New York’taki ünlü Beşinci Cadde’den bir kare... O tarihte ülke, 250 bin vaka sayısıyla salgının merkezi haline gelmişti. New York’taki vaka sayısı 50 binden fazlaydı.

O zamanlar Ukrayna’nın değil, virüsün derdindeydi!





29 Mart: Şimdi dünyayı başlattığı savaşla konuşturan Rusya, o tarihlerde pandemiyle boğuşmaktaydı. 29 Mart’ta ülkedeki vaka sayısı 4 bin 150 olarak açıklanmıştı. Kızıl Meydan’da tek tük insan görülebiliyordu.

Âşıkları Eyfel bile kavuşturamadı!

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17 Mart: Dünyanın en romantik noktası Eyfel Kulesi ziyarete kapatılmış, Fransa’da hükümet genel çaplı sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

O sırada ülkede vaka sayısı 60 bini bulmuştu bile...





COVID-19’un vahametini ilk İtalya’dan gelen haberlerle algılamıştık. Roma’daki Kutsal Melek Kalesi’nden bir kare...

Normalde hep kalabalık olan Barselona’nın Katalunya Meydanı... İspanyollar sokağa çıkma yasağını ciddiye alıyordu.

Taksim hiç bu kadar sessiz olmamıştı







1 Nisan: İstanbul’un kalabalığıyla meşhur Taksim Meydanı o tarihte insanları değil güvercinleri ve kedileri ağırlıyordu. İstanbullular hayatı eve sığdırmaya çalışıyor, bol bol ekmek pişiriyordu. 1 Nisan’daki bu boş meydan görüntüsü de halkın ‘Evde kal’ çağrısına uyduğunun kanıtı adeta...

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Pandemide Kâbe de ıssız kaldı







1 Nisan: Koronavirüs pandemisi, Müslüman dünyası için büyük önem taşıyan hac ibadetini de engellemişti. O dönem, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Kâbe boşaltılıp tavaf alanı kapatıldı. Tavaf alanını temizlerken dua eden görevlinin bu fotoğrafıysa tüm dünyada ses getirmişti.

Devlet başkanı, abartıldığını iddia ediyordu







30 Mart: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsün medya tarafından abartıldığını iddia ediyordu. Ancak Brezilyalılar salgının ciddiyetine başkanlarından önce inanıp sokakları boşaltmıştı.

Sakura Festivali ertelenmişti









28 Mart: Japonya her bahar kiraz çiçekleriyle (sakura) büyüleyici bir görünüme bürünür. 2020’de parklar kapalı olduğu için ünlü Sakura Festivali yapılamadı ama 2021’de yine gerçekleştirildi.

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Akıl almaz tepkiler de oldu...





29 Mart: Yer Ortodoks Yahudi mahallelerinden Mea She’arim... Fotoğraftaki posterde, salgının, kadınların iffetsizliği yüzünden yayıldığı safsatası yazıyor! Bir genç de duvardaki posteri okuyor...

Kanada’da geniş çaplı önlemler alınmıştı







2 Nisan: Bu tarihte Kanada’da 12 bin vaka vardı. Son dönem kamyoncuların aşı karşıtı eylemleriyle gündeme gelen Başbakan Trudeau, pandeminin ilk döneminde geniş çaplı önlemler uygulamıştı.

Sokaklarda atlı polisler devriye geziyordu





31 Mart: İngiltere’de hükümet önce ‘sürü bağışıklığı’ politikası uygulayacaklarını açıklamış, sonra geri adım atarak vatandaşlardan evde kalmalarını istemişti. Kontrolü de atlı polisler sağlıyordu.

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Turistler de yoktu halk da...





29 Mart: Her mevsim turistlerle dolup taşan Amsterdam da salgın nedeniyle adeta bir ‘hayalet kasaba’ya dönmüştü. Zaten karantina kurallarına uymayanlara para cezası kesiliyordu...

Hindistan, en ağır yaşayan ülkelerden biriydi





2 Nisan: Özellikle 2021’de vaka ve ölüm sayılarında rekorlar kıran Hindistan, koronavirüs pandemisini en ağır yaşayan ülkelerden biri oldu. Bu fotoğraf 2 Nisan 2020’den... Halk, dağıtılan erzak için sırada.