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Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

#Koronavirüs#Covid-19#Salgın
Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

2020 Mart itibariyle tüm dünya, sokakları hayvanlara bırakıp evlere kapanmıştık. Doğanın bizsiz nasıl canlandığını televizyondan hüzünle izlemiştik. Şimdi yine sokaklarda özgürce dolaşabiliyoruz. Dünyanın en kalabalık meydanlarının o zamanlar nasıl bomboş kaldığını fotoğraflarla hatırlayalım...

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ABD salgının merkezi haline gelmişti

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

25 Mart: ABD’nin kalabalık kenti New York’taki ünlü Beşinci Cadde’den bir kare... O tarihte ülke, 250 bin vaka sayısıyla salgının merkezi haline gelmişti. New York’taki vaka sayısı 50 binden fazlaydı.

O zamanlar Ukrayna’nın değil, virüsün derdindeydi!

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

29 Mart: Şimdi dünyayı başlattığı savaşla konuşturan Rusya, o tarihlerde pandemiyle boğuşmaktaydı. 29 Mart’ta ülkedeki vaka sayısı 4 bin 150 olarak açıklanmıştı. Kızıl Meydan’da tek tük insan görülebiliyordu.

Âşıkları Eyfel bile kavuşturamadı!

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Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

17 Mart: Dünyanın en romantik noktası Eyfel Kulesi ziyarete kapatılmış, Fransa’da hükümet genel çaplı sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
O sırada ülkede vaka sayısı 60 bini bulmuştu bile...

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

COVID-19’un vahametini ilk İtalya’dan gelen haberlerle algılamıştık. Roma’daki Kutsal Melek Kalesi’nden bir kare...

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu
Normalde hep kalabalık olan Barselona’nın Katalunya Meydanı... İspanyollar sokağa çıkma yasağını ciddiye alıyordu.

Taksim hiç bu kadar sessiz olmamıştı

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu


1 Nisan: İstanbul’un kalabalığıyla meşhur Taksim Meydanı o tarihte insanları değil güvercinleri ve kedileri ağırlıyordu. İstanbullular hayatı eve sığdırmaya çalışıyor, bol bol ekmek pişiriyordu. 1 Nisan’daki bu boş meydan görüntüsü de halkın ‘Evde kal’ çağrısına uyduğunun kanıtı adeta...

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Pandemide Kâbe de ıssız kaldı

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu


1 Nisan: Koronavirüs pandemisi, Müslüman dünyası için büyük önem taşıyan hac ibadetini de engellemişti. O dönem, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Kâbe boşaltılıp tavaf alanı kapatıldı. Tavaf alanını temizlerken dua eden görevlinin bu fotoğrafıysa tüm dünyada ses getirmişti.

Devlet başkanı, abartıldığını iddia ediyordu

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu


30 Mart: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsün medya tarafından abartıldığını iddia ediyordu. Ancak Brezilyalılar salgının ciddiyetine başkanlarından önce inanıp sokakları boşaltmıştı.

Sakura Festivali ertelenmişti

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu


28 Mart: Japonya her bahar kiraz çiçekleriyle (sakura) büyüleyici bir görünüme bürünür. 2020’de parklar kapalı olduğu için ünlü Sakura Festivali yapılamadı ama 2021’de yine gerçekleştirildi.

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Akıl almaz tepkiler de oldu...

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

29 Mart: Yer Ortodoks Yahudi mahallelerinden Mea She’arim... Fotoğraftaki posterde, salgının, kadınların iffetsizliği yüzünden yayıldığı safsatası yazıyor! Bir genç de duvardaki posteri okuyor...

Kanada’da geniş çaplı önlemler alınmıştı

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu


2 Nisan: Bu tarihte Kanada’da 12 bin vaka vardı. Son dönem kamyoncuların aşı karşıtı eylemleriyle gündeme gelen Başbakan Trudeau, pandeminin ilk döneminde geniş çaplı önlemler uygulamıştı.

Sokaklarda atlı polisler devriye geziyordu

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

31 Mart: İngiltere’de hükümet önce ‘sürü bağışıklığı’ politikası uygulayacaklarını açıklamış, sonra geri adım atarak vatandaşlardan evde kalmalarını istemişti. Kontrolü de atlı polisler sağlıyordu.

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Turistler de yoktu halk da...

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

29 Mart: Her mevsim turistlerle dolup taşan Amsterdam da salgın nedeniyle adeta bir ‘hayalet kasaba’ya dönmüştü. Zaten karantina kurallarına uymayanlara para cezası kesiliyordu...

Hindistan, en ağır yaşayan ülkelerden biriydi

Evler bize dar gelirken dünyanın dört bir yanında sokaklar bomboştu

2 Nisan: Özellikle 2021’de vaka ve ölüm sayılarında rekorlar kıran Hindistan, koronavirüs pandemisini en ağır yaşayan ülkelerden biri oldu. Bu fotoğraf 2 Nisan 2020’den... Halk, dağıtılan erzak için sırada.

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#Koronavirüs#Covid-19#Salgın

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