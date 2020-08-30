Evinizi botanik bahçesine dönüştürün

Bazı bitkilerin bakımı daha zor ve daha çok dikkat gerektiriyor. Yaşam alanınızı yeşillendirmek istiyor ama yaşam rutininiz hızlı ve yetiştirme konusunda da tecrübesizseniz nispeten bakımı daha kolay türleri seçmeniz gerekiyor. Bitkiler en bilindik isimleriyle tropik, sukulent ve kaktüs diye ayrılıyor. Çeşitlilik sizi korkutmasın... Biraz gözlem ve araştırmayla siz de pek çok türü sınıflayabilir, bakım yöntemleri keşfedebilirsiniz.

Naz Irmak Saf’ın önerileri (Instagram: @bitkilievim)

Sulama yöntemine dikkat

Fil kulağı (Alocasia polly) Havadar bir ortamda, hava delikli bir saksıda yetiştirin. Hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde güneşe doğrudan maruz kalmayacağı ama güneşin sıcaklığından bolca faydalanıp hafif esinti de alacak şekilde balkonunuzda konumlandırabilirsiniz. Toprak kurudukça düzenli olarak sulamasını yapın. Hava sıcaklığı 16 derecenin altına düştüğünde gelişimi durur, uyku dönemine girer. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri sulama yönteminiz. Kışın uyku döneminde mutlaka dinlendirilmiş su verilmelidir. Ve haftada maksimum iki kere sulamanız yeterlidir. Aynı zamanda yapraklarına su püskürtmeye devam etmeniz gerek. Aksi takdirde kuruma problemiyle karşılaşabilirsiniz. Yaz döneminde toprağını çok uzun süre kurutmadan nemli tutmanız çok önemlidir. Yine bol bol yapraklarına su püskürtmeyi ihmal etmeyin.

Kalorifer, soba ve klimadan uzak tutun

Devetabanı (Monstera)

Devetabanı aydınlık ve düzenli havalandırılan iç mekânlarda daha güzel gelişir. Hava akımından çok çabuk etkilenir. İç mekânda kalorifer, soba ya da klimaya maruz kalması sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kökleri dar alanları sevmez. Derin saksılara dikilmesi gerekir. Devetabanı nem sever. Yapraklarını düzenli olarak su püskürtücüyle nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Toprağı çok kurumadan sulaması yapılmalıdır.

Fem Güçlütürk’ün önerileri (Instagram: @labofem)

Sağlığa faydaları da var

Sarıbasır (Aloe vera)

Cilt rahatsızlıklarında tedavi amaçlı da kullanılıyor. Bu tür bakımı kolay bir sukulent. Bol aydınlık sever. Kışın oldukça az, yazınsa tropiklere göre az ama yine de düzenli sulama isteyen bir tür. Çok farklı türleri var ama en çok bulunan ve arananı aloe vera.

Rengi bir harika

Süs yoncası (Oxalis triangularis)

Gece kapanıp gündüz açan kelebek gibi büyük bordo yaprakları olan, pembe-beyaz çiçekleriyle sevilen bir yonca türü. Uygun ortam olunca yeniden coşan, ortamı beğenmediğindeyse yapraklarını döken ama toprak altı soğanları sebebiyle dökülse de uygun ortamda tekrar filizlenen bir tür. Aydınlık olarak perdeli ortam uygun. İç mekân bitkileri için hazırlanmış torflu toprak kullanın.

Ahu Toksöz’ün önerileri (Instagram: @greensquaremeter)

Toprağı kuru olmalı

Paşa kılıcı (Sansevieria)

Bakımı son derece kolay. Bu dayanıklı bitki, doğrudan güneş ışığından korunmak şartıyla düşük ışık alanlarından aydınlığa her yeri sever. Çok fazla suya ihtiyacı yoktur. Hava temizleme özelliği var. İki sulama arasında toprağı tamamen kurumuş olmalıdır.

Senelerce sizinle kalabilir

Keman yapraklı kauçuk (Fiddle leaf fig)

İç mekânda bakabileceğiniz bu ağaçların dayanıklı yapıları senelerce hayatta kalmasını sağlar. Aydınlık ortamları çok sever. Yazın bol, kışınsa daha az su ister.