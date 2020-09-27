Eviniz: Spor salonunuz, bahçeniz, oyun alanınız

GÖZÜNÜZ GÖNLÜNÜZ AÇILSIN

Naz Irmak Saf, @bitkilievim Instagram hesabı yöneticisi

◊ Yemeklerinizde taze yeşillikler kullanmayı seviyorsanız kolay yetiştirilebilen nane, reyhan, fesleğen, semizotu gibi yapraklı sebzeleri tek bir dalından toprağa dikerek yeniden filizlendirebilirsiniz. Reyhan

◊ Kendinize sebze kasalarından küçük bir bahçe alanı oluşturun. Kasayla birlikte kalın naylon, çakıl taşı ve toprak yeterli. Önce naylonu yerleştirin, çakıl taşlarını gelişigüzel tabana serpin ve toprakla doldurun. Sebze-meyve fidelerini aralıklarla dikebilirsiniz.

◊ Havucun üst kısmını kesip su dolu bir kaba koyduğunuzda yeniden filizlenir. Filizlenince toprağa dikebilir ya da dekoratif olarak cam vazoda saklayabilirsiniz.

◊ Aloeveranın bakımı iç mekânlarda rahatlıkla sağlanabilir… Yaprağını bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıp içerisindeki jeli kaşık yardımıyla bir kap içerisine çıkarın. Biraz karıştırdıktan sonra yüzünüze nemlendirici olarak sürün. Aloevera

◊ Teraryum yapmak da çok kolay; cam fanus, drenajı sağlamak için; perlit, ponza, çakıl taşı gibi malzemeler ve kaliteli, suyu bünyesinde tutmayan bir toprağa ihtiyacınız var. Tabana drenajı sağlayacak malzemeyi yerleştirip, toprakla bu malzemenin üstünü kapatıp kaktüs ve sukulent ailesine ait bitkileri dikebilirsiniz. Sukulent ailesine ait bitkilerin bakımı kolay.

KOMBİNLER HAZIRLAYIN, FOTOĞRAFLAYIN

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet Ekler stil yazarı

◊ Günlük güzellik rutinlerinizi aksatmayın. Ofise giderken, uyandığınızda ilk iş makyaj yapıyorsanız, evden çalışırken de bu rutini sürdürün.

◊ Pijamalarla çalışmayı alışkanlık haline getirmeyin. Bazen işe gidiyormuşçasına, bazen de en sevdiğiniz kıyafetlerinizle çalışın.

◊ Ev kıyafetleri revaçta. Rengârenk eşofman takımlarıyla modunuzu yükseltebilirsiniz.

◊ Cilt ve saç bakımına devam edin, zamansızlıktan uygulayamadığınız maskelere şans verin.

◊ Gardırop detoksu yapın. Hiç kullanmadığınız kıyafet ve aksesuarları ihtiyaç sahiplerine bağışlayınca hafiflemiş hissedeceksiniz.

◊ Daha önce bir arada kullanmadığınız parçalarla yeni kombinler deneyerek yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz. Bu eşleştirmeleri özgürce sokağa çıkıp işe gideceğiniz günler için seçin; fotoğraflayıp saklayın...

SPOR İÇİN EN HAVADAR ALANLARI TERCİH EDİN

Ertan Balaban, Balaban Solid Sports kurucusu

◊ Mat evdeki antrenmanların olmazsa olmazı.

◊ Farklı sertliklerdeki lastikler, direnç bantlarıyla yapılabilecek çok egzersiz var. Direnç bantlarınızı kapılara bağlayarak spor alanı oluşturabilirsiniz.

◊ Ağırlıkla çalışmak isteyenler için dambıllar önemli. Kondisyonunuza göre seçeceğiniz ağırlıklar antrenman çeşitliliği sağlayacak.

◊ Evde yeriniz varsa bisiklet veya koşu bandı gibi bir kardiyo cihazı edinebilirsiniz.

◊ Kapı boşluklarına takılan barfiks demirlerine şans verebilirsiniz.

◊ Spor yapacağınız ortam temiz hava almalı ve hareketlerinizi rahatça yapabilmeniz için geniş olmalı.

◊ Bütçe ayırabilirseniz görüntülü konuşmayla bir hoca eşliğinde de antrenman yapabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZLA KUTU OYUNLARI OYNAYIN

Ömür Kurt, Hürriyet aile-çocuk yazarı

◊ İster kartondan ister evde kullanmadığınız plastik malzemelerle hayvanlar için mama kapları hazırlayabilirsiniz. Hayvanları besleme görevini de çocuğunuza verin.

◊ Sessiz sinema oynayın. Bu faaliyet yaratıcılığı da geliştiriyor.

◊ Dijital dünyadan uzaklaşıp kutu oyunlarına şans verin: Monopoly, Tabu, Kelime Oyunu...

◊ Onlara mutfakta yapabilecekleri işler verirseniz hem eğlenir hem de öğrenirler. Birlikte kek veya kurabiye yapabilirsiniz.

◊ Işıkları kapatın, ellerinizi kullanarak mum ışığının gölgesiyle duvarda hayvan figürleri yapmaya çalışın. Çok eğlenceli...

DİNLEME LİSTELERİNİZİ PAYLAŞIN

Tolga Akyıldız, Hürriyet Cumartesi müzik yazarı

◊ 48. İstanbul Müzik Festivali’nin çevrimiçi konserlerinden birini izleyin. (online.iksv.org/muzik)

◊ Sevdikleriniz için çevrimiçi dinleme listeleri hazırlayıp hangi şarkıyı neden seçtiğinizi açıklayan bir e-postayla linkini atın.

◊ Bir Facebook grubunda video izleme partisi düzenleyin. Sevdiğiniz müzik videolarını grup üyeleriyle paylaşın.

◊ Sizinle benzer zevklere sahip dostlarınızla bir görüntülü toplantı düzenleyip sadece müzik dinleyin; şarkılar, anılar üzerine konuşun.

MUTLULUK HORMONUNUZU HAREKETE GEÇİRİN

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

◊ Eliniz buzdolabına her gittiğinde önce su için, bunu kural haline getirin.

◊ Sağlıklı atıştırmalıklar el altında olsun, örneğin 20 gr bitter çikolata. Sizi hem mutlu edecek hem de tatlı isteğinizi kesecek.

◊ Sebze ve meyveler yüksek antioksidan içerdikleri için sizi virüsten korur.

◊ Muz, şekersiz fıstık ezmesi, süt, yoğurt, kabak çekirdeği mutluluk hormonu salgılatır.

İNTERNET ÜZERİNDEN SOSYALLEŞİN

Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı

◊ Hepimizin gün içinde sosyalleşeceği ve tek başına kalacağı zaman dilimlerine ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçları sağlamak için evde herkesin bir arada olacağı zamanları belirleyin.

◊ Tek başına izolasyon sürecinde olanlar, belirli bir süreyi çevrimiçi sosyalleşme için ayırabilir.

◊ Gün akışının belirli bir rutin içinde devam etmesi önemli. Uyku ve yemek vaktinin programlı oluşu sağlığınıza iyi gelecek.

◊ Mutlaka hareket edin. Evin içinde dahi olsanız belirli bir adım sayısını tamamlamaya dikkat edin.