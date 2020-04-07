Evden çalışma ve sosyalleşme için teknolojik öneriler

Microsoft Teams ve Slack iş ortamını internete taşıyan yeni nesil uygulamalar. Zoom Meetings, Cisco Webex, BlueJeans, LifeSize ve Skype for Business profesyonellere yönelik özellikleriyle ücretli alternatifler arasında. Zoom’un güvenlik açıkları konuşuluyor. Ücretsizlerde Cisco Webex, FreeConference, Skype, Google Hangouts ve WhatsApp Grup Video tercih edilebilir.

Hangi sohbet programları aile büyükleri için en basit kullanımlı ve efektif?

Güvenlik ve şifreleme özelliğiyle Telegram, hafifliği ve binlerce çıkartma seçeneğiyle Line ve videolu görüşme özelliğini dünyaya ilk tanıtan Viber sohbet için alternatif. Aile büyüklerine gelince, “En iyi bildiğin, en kolayıdır” mantığı burada geçerli. Büyüklere yeni programları öğretmeye çalışmaktansa WhatsApp, Messenger veya Skype gibi çok duydukları ve alıştıkları bir uygulamanın özelliklerini öğretin.

İnternetimi nasıl güçlendireceğim? Bağlantı kopmalarını nasıl engellerim?

Gereksiz bağlantıları engelleyerek ve modemi yükselterek. Virüsler ve trojan’lar arka planda interneti tüketebilir. Dosya paylaşım uygulamalarını durdurun, streaming müzikleri ve videoları çevrimdışı kullanın. Modemin yazılımını güncelleyin, evin merkezine yerleştirin, arka odalar için genişletici alın. Modemi günaşırı kapatıp bir-iki dakika bekleyin, yeniden açın.





Sanal alışveriş nedir? Banka ödemeleri vs. nereden yapabilirim?

Market zincirleri ve mağazaların kendi internet siteleri ve uygulamalarının yanı sıra istegelsin.com, getir.com gibi alışveriş platformlarından alışveriş yapabilirsiniz. Sanal alışverişte çok harcanabiliyor, aman dikkat! Maksimum güvenlik için bankanızın internet ve mobil şubelerinden limitini kendiniz tanımlayabileceğiniz bir sanal kart yaratmanızı tavsiye ederim.

İnternetin sonu gelir mi?

Gelmez ama yavaşlayabilir, kalitesi biraz düşebilir. İnternet, yüz binlerce sunucuda saklanan ve işlenen verilerden oluşur. Tek bir yerden yayılmadığı için sonu gelmez ancak bir noktada servis sağlayıcıların kapasitesi zorlanabilir, ağırlaşabilir. Netflix ve YouTube’un yaptığı gibi görüntü kaliteleri kısılabilir. Şu anda ekonomi internete dayalı, tüm önlemler alınacaktır ve kolay kolay internetsiz kalmayız.

İnternet tamamen çökmez ama yavaşlayabilir. Telegram, Line ve Viber, sohbet için en iyi programlar ancak aile büyüklerini alıştığı sistemin dışına çıkmaya zorlamayın.

Londra’da 3 genç,virüs bulaşanları takip eden yazılım geliştirdi.







Facebook, WhatsApp, Instagram çöker mi?

Çökme ihtimali uzak, kısıtlamalar söz konusu olabilir. Bu üç uygulama, dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook’un artan talebi karşılamak için yakın gelecekte olmasa da bir noktada kullanıcıların veri trafiğine bir miktar kısıtlama getirme veya bazı servisler için ekstra ücretlendirme ihtimali olabilir.

3D yazıcım var. Salgınla mücadeleye nasıl yardımcı olabilirim?

Tıbbi cihaz parçaları ve koruyucu maske parçaları basarak. Çekyalı Prusa 3D firması, plastik kalkanı kolay üretilir şekilde modelledi, açık kaynaklı sundu. Şu adreslere bakabilirsiniz: Prusa3d.com, MedicalGoesAdditive.org, opensourcemask.com.





Yazılımcıyım / tasarımcıyım... Elimden bir şey gelir mi?

Veri akışını kolaylaştırmak, analizleri ve vizüalizasyonları desteklemek, salgının yayılımını izlemek gibi konularda yazılımcıların desteği ve yaratıcı fikirleri fayda ediyor. Londra’da üç genç yazılımcı bir hafta sonu kapanıp TrackTogether uygulamasını geliştirdi. Semptom gösterenleri ve izole olanları izleyen uygulama sayesinde insanlar yaşadıkları bölgedeki durumu takip edip önlem alabiliyor. Materialise.com’un 3B modelini yayımladığı, kapıları elleri kullanmadan dirsekle açmayı kolaylaştıran kapı kolu aparatı ise tasarımcıların düşünebileceklerine bir örnek.

Yapay zekâ, koronanın bir sonraki mutasyonunu tahmin edebilir mi?

Korona sürekli mutasyon geçiriyor ancak bundan fazla endişelenmemize gerek yok. Nature Microbiology dergisinde yayımlanan makaleye göre SARS-CoV-2 bir RNA virüsü olduğu için geçirdiği mutasyonlar onu zayıflatabiliyor. DNA virüslerine göre daha kararsız ve hataya açık olan yapısı nedeniyle aşı bulunduğunda, virüsün mutasyonla direnç geliştirme ihtimali düşük. Yapay zekâ ağırlıklı olarak ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları ile salgının yayılma olasılıklarını öngörmeye yoğunlaşıyor.

Büyük teknoloji şirketleri bugünlerde neler yapıyor? Tedavi ya da aşı araştırmalarına destek veriyorlar mı?

Korona mücadelesine destek olan her işletme, hayat normale döndüğünde kazançlı çıkacak. Amazon, Microsoft ve Palantir, İngiltere’de ventilatörlere ve deneyimli personele nerede ihtiyaç duyulacağını tespit ediyor. Google, analizler ve gözlemleriyle destek oluyor, Facebook şimdilik zorda kalan işletmelere para yardımı yapıyor. Yapay zekâ start-up’larının bilim ve tıbbi kuruluşlarla işbirliğini görüyoruz. Farklı endüstriler de destek oluyor. Alkollü içecek üreticileri dezenfektan üretimine katkıda bulunuyor. Fan üreticisi Dyson ve Ford, yeni ventilatör üniteleri üzerinde çalışıyor.