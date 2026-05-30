Evden antrenmana...

Haberin Devamı

İstanbul’un farklı noktalarında yaşayan birçok görme engelli genç, şehirdeki ulaşım güçlükleri nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmamayı tercih ediyor. Engelsiz Pedal Spor Kulübü’yse bu soruna bir çözüm buldu. ‘Arka Sele’ adı verilen dayanışma hareketiyle gönüllü motosikletliler, görme engelli sporcuları sabah erken saatte de olsa evlerinden alıp antrenmanlarına yetiştiriyor.

Kadıköy merkezli kulübün antrenörü Samet Aksuoğlu fikrin tamamen ihtiyaçtan doğduğunu söylüyor. Aksuoğlu ilk olarak kurye arkadaşlarından yardım istemiş: “Onlara ‘Sadık ve Yunusemre’nin antrenmanı var, sabah motosikletinizle

getirir misiniz’ diye rica ettim. Karşılık beklemeden yardımcı oldular.” Motosikletli kuryelerin dayanışması kısa sürede büyüyünce fikir daha organize bir yapıya dönüşmüş. ‘Arka Sele’ hareketiyle görme engelliler ve gönüllü motosikletliler artık WhatsApp gruplarında buluşturuluyor. Sporcular ister antrenman ister acil ulaşım ihtiyaçları için destek isteyebiliyor.

Haberin Devamı

‘Arka Sele’ dayanışma grubuna siz de @arkasele Instagram hesabındaki formu doldurarak katılabilirsiniz.

Tüm bu çabalar tandem bisiklet branşında paralimbik oyunlarına ilk kez sporcu gönderebilmek için.

Hedef 2028

Bu branşta iki kişilik bisikletlerle yarışılıyor. Görme engelli sporcu arkada oturuyor. İki sporcu birlikte pedal çeviriyor. Hedef 2028’deki Los Angeles Paralimpik Oyunları.

Kullananlar anlatıyor

‘Planlı ve hızlı yolculuk yapıyoruz’

◊Yunusemre Çelikbaş (19), öğrenci

“Görme engelliler olarak mevcut ulaşım

platformlarında hem erişilebilirlik hem de yüksek ücret sorunu yaşıyoruz. Özellikle geceleri araç bulmakta zorlanıyoruz. ‘Arka Sele’yle hem daha hızlı hem de planlı yolculuk yapıyoruz.”

◊Sadık Can Karaca (15), öğrenci

“Gaziosmanpaşa’da oturuyorum. Spor yaptığımız yer Kadıköy’de. Benim buradan toplu taşımayla oraya gitmem yaklaşık 2 saati buluyor. Ama motorla 20-25 dakikaya gidebiliyorum.”