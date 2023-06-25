Ev yapımı çizburger, muffin köfte, kerevizli tavuk çorbası... Dostlarımız bu tariflere bayılacak

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Evcil hayvanlar için kuru ya da ıslak hazır mama üretimi dev bir endüstri... İçlerinde çok iyisi de var, tam anlamıyla yeterli olmayanı da. Fiyatlar malum, durmadan artıyor. Hepimiz bütçemize uygun ama çok da vasat olmayan, hayvanımızın seveceği, ona yararlı mamayı keşfetmek için uğraşıyoruz. O yüzden evde mama hazırlamak bazen daha makul bir seçenek olabiliyor. Böylece hayvanlar da (bize göre) tatsız tuzsuz görünen ve kötü kokan o minik bilyeleri yemeye ara verip farklı lezzetleri tatma imkânı bulabilir. Veteriner hekim Haluk Çepoğlu’ndan patili dostlarımıza özel tarifler aldık.

KEDİLER İÇİN...

Kerevizli tavuk çorbası

Malzemeler

◊ 800 ml su

◊2 adet tavuk budu

◊ 1 kereviz

◊ 1 soyulmuş havuç

Nasıl yaparım?

Tavuk butlarını, ince doğranmış kereviz

ve rondoda çekilmiş havuçla birlikte kaynatın.

Orta ateşte 40 dakika daha pişmeye bırakın. Soğuduktan sonra tavuk butlarını kemiklerinden ayırıp minik parçalara bölün. Sebzelerle iyice karıştırıp servis edin.

Tavuk yahni

Malzemeler

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◊ 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

◊ 300 gr kuşbaşı tavuk göğsü

◊ 1 su bardağı esmer pirinç

◊ 1/2 su bardağı bezelye

◊ 2 soyulmuş havuç

◊ 3 bardak su

Nasıl yaparım?

Tavuk etlerini zeytinyağında biraz çevirdikten sonra üzerine suyu ekleyin. 15 dk. kaynadıktan sonra esmer pirinç, bezelye ve doğranmış havuçları ilave edin. 20 dakika daha kaynatın. İyice karıştırıp soğumaya bırakın. Servis edin.

Dana çizburger

Malzemeler

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 100 gr dana ,100 gr tavuk kıyma

◊ 100 gr tahıllı ekmek kırıntısı veya yulaf ezmesi

◊ 1 havuç

◊ 1 az pişmiş yumurta

◊ 1/2 su bardağıyağsız peynir

Nasıl yaparım?

Kıymaları zeytinyağıyla karıştırın. Havuç, ekmek kırıntısı,yumurta ekleyip yoğurun. Buzdolabında 4 saat bekletin. Köfteler yapıp zeytinyağında 1-2 dakika kızartın. Peyniri ekleyip 1 dakika daha kızartın. Soğuyunca servis edin.

KÖPEKLER İÇİN

Sebzeli hindi

Malzemeler

◊ 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

◊ 300 gr kıyma halinde hindi eti

◊ 2 orta boy tatlı patates

◊ 2 adet soyulmuş havuç

◊ 150 grbrokoli

◊ 1 soyulmuş kabak

◊ 2 bardak su

◊ 50 gram erişte

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Nasıl yaparım?

Zeytinyağını orta ateşte ısıtın. İçine hindi etini koyup 6-7 dakika karıştırarak pişirin. Minik doğranmış ya da robotta çok az çekilmiş sebzeleri ekleyin. Yüksek ateşte 6-8 dakika birlikte pişirin. Başka bir tencerede 8-10 dakika kaynatılmış erişteyi de karışımın içine atın. Soğuduktan sonra köpeğinize servis edin.

Sebzeli tavuk

Malzemeler

◊ 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

◊ 300 gr kıyma halinde tavuk eti

◊ 1 su bardağı esmer pirinç

◊ 30 grbarbunya

◊ 1 su bardağı rondoda çekilmiş balkabağı

◊ 2 adet soyulmuş havuç

◊ 1/2 su bardağı bezelye

Nasıl yaparım?

Tavuk kıyması, esmer pirinç, barbunya, balkabağı, havuç, bezelye ve 3 bardak suyu bir tencerede orta ateşte 30-40 dakika arada karıştırarak pişirin. Sonra kapağını kapatıp

20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

Soğutun ve servis edin.

Muffin köfte

Malzemeler

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◊ 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

◊ 300 grkıyma halinde yağsız dana eti

◊ 1 su bardağı esmer pirinç

◊ 1 adet orta boy kereviz

◊ 1/4 kıyılmış maydanoz

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 fincan kıyılmış ıspanak

◊ 1 çay kaşığıöğütülmüş zerdeçal

◊ 1 bardak su

◊ 1 adet 12’li muffin kabı

Nasıl yaparım?

Dana kıyması, esmer pirinç, rondo’dan çekilmiş kereviz, maydanoz, ıspanak, yumurta ve 1 bardak suyu bir tencerede 30-40 dakika karıştırarak pişirin. Sonra kapağını kapatıp 10 dakika kısık ateşte bırakın. Suyunu tamamen çektiğinde ateşten alın. Soğuyunca muffin kalıplarına doldurup 250 derecede 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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‘Mutlaka vitamin-mineral takviyesi yapılmalı’

Veteriner hekim Yeter Öcal

◊ Veteriner hekimler tarafından onaylanan, ortalama (yani çok da ucuz olmayan ve sağlıklı içeriklere sahip) bir hazır mama, bir hayvanın hemen tüm ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanır. O yüzden tek başına ev yapımı mamaların uzun vadede yetersiz kalacağını düşü yorum. Mutlaka vitamin ve mineral takviyesi yapılmalı. Bu takviyeler veteriner kliniklerinden alınacağı gibi, yine de hekime danışarak eczanelerden de temin edilebilir. Toz veya sprey şeklinde olanları yemeğe karıştırabilir ya da şurup formundakileri doğrudan hayvana içirebilirsiniz.

◊ Köpekler yemek konusunda daha az seçici olduklarından ev yapımı mamaya daha kolay geçer. Ama kedilerin farklı tatlara alışması daha zordur. İnatçıdırlar. İstedikleri şeyi yiyene kadar aç kalmayı göze alabilirler. O yüzden et dışındaki malzemelerin, mesela farklı sebzelerin birer birer ve azar azar katılmasını önerebilirim. Farklı kombinasyonlar yaparak ve farklı pişirme şekilleri deneyerek hayvanınızın ağız tadını birlikte keşfedebilirsiniz.