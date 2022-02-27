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Estetikte son trendler: Kusursuz ciltler, belirgin göz hatları...

#Estetik#Kusursuz Cilt#Estetik Cerrahi
Estetikte son trendler: Kusursuz ciltler, belirgin göz hatları...

Salgınla birlikte son iki yıldır estetik cerrahi işlemlerine talep arttı. Estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer ve Op. Dr. Betül Ak, 2022’de öne çıkacak uygulamaları anlattı. Kaş ve göz kenarları yukarı kalkıyor, yüz ovalleri belirginleşiyor... Popo operasyonları da çok popüler.

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Pandemide çevrimiçi toplantılarda kendini ekranda gördükçe kusur bulanların ve tam da bu nedenle estetik operasyonların arttığını duyuyor, biliyorduk... Uzaktan çalışma sayesinde operasyon sonrası dönemi kimselere görünmeden atlatmanın mümkün olması da etkiliydi tabii bu artışta. Peki, estetik cerrahide trendler neler, artık en çok ne isteniyor? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer ve Op. Dr. Betül Ak’la konuşup 2022’nin estetik trendlerini derledik. Dr. Ak popo operasyonlarının bu yıl da en çok talep görecek işlemlerden olduğunu söylüyor. Prof. Yavuzer ise bu alanda yapay zekâ kullanımının artacağını... Yavuzer ve Ak’ın anlattıkları...

Dudak dolgusu en çok talep görenlerden...

* Sosyal medyada keskin çene hattının giderek artan şekilde vurgulanması, hem kadınları hem de erkekleri yüz ovalini belirginleştirecek tedavilere yönlendiriyor. Çene hattını belirginleştiren dolgu uygulamaları bu yıl çok revaçta olacak.
* Göz çevresini daha aydınlık ve genç göstermek için özel olarak hazırlanmış içeriklerle yapılan mezoterapiler ve ‘frozen eyes’ gibi radyofrekans enerjisi kullanılan bakımlar tercih ediliyor.
* Instagram ve Snapchat uygulamalarıyla hayatımıza giren filtrelerdeki ciltlere sahip olmak tam olarak mümkün değil. Bu nedenle cilt kalitesini arttıran uygulamalar daha çok tercih edilecek. Bunlar arasında vitamin, mineral, nem aşısı gibi cilt besleyici enjeksiyonlar, ‘dermapen’, ‘coollaser’ gibi cilt yüzeyini daha pürüzsüz hale getiren uygulamalar ve cilt lekelerini gidermeye yönelik işlemler var.
Kaşlar, gözler oynuyor
* Dudak dolgusu uygulamaları hâlâ en çok talep gören estetik işlemlerde ilk sıralarda.
* Ünlü moda markalarının vurguladığı ince bel, geniş basen görünümü son yıllarda popüler oldu. Popo implantları veya kişinin kendi vücudundan alınan yağlarla popo hacmini arttıran ameliyatlar 2022’de de en çok yapılan estetik ameliyatlar listesinde yerini koruyacak.
* Son yıllarda en çok istenen ameliyatlardan biri ‘annelik estetiği’ de denen meme ve karın ameliyatı kombinasyonu oldu.
* Kaş ve göz kenarını yukarı doğru çeken ‘temporal lift’ veya ‘ponytail lift’ ameliyatları saç içinden yapılan kesilerle kaşları ve üst yüzü kaldırıp daha genç bir görünüm sağlıyor.

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Mikrodalgayla yağlar ve selülit görüntüsü azaltılıyor. Bu yıl bu yöntem yine revaçta.

Yapay zekâyla hatalar azalacak

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* Kolajen üretimini arttırmak için ‘biyostimülatör’ ürünler belli aralıklarla deri altına yerleştiriliyor.
* Mikrodalgayla yağların ve selülit görüntüsünün azaltılması yine yoğun şekilde kullanılacak.
* Kişilerin yaş süreçlerinin ve yapılan işlemlerdeki verimliliğin takibi için artık estetikte yapay zekâ kullanılıyor. Yüz tanıma sistemleri, altın oran, yüz açılarından değerlendirilmesi, duygusal görüntü ölçümlemesi, ‘fotospektrometrik’ mineral analizleri, bilgisayarlı deri ve deri yaşı ölçümleri... Güzellik check-up’larında kullanılan yapay zekâyla hem eksiklerimiz en iyi şekilde tespit edilecek hem de ileride olabilecek doktor değerlendirme hataları çok azalacak.
* Kadınlar ve erkekler için probiyotikli krem ve serum kullanımı deri sağlığı ve güzelliği için çok önemli.
* Glutatyon takviyeleri antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.
* Yine son dönemde doku üretiminin arttırılması için ‘aminoasit kokteylleri’ kullanılıyor. Bu takviyeler ağızdan alınabildiği gibi damardan da veriliyor.
* Yeşil algler yani yosunlar, kozmetik ürünlerinin önemli bir hammaddesi artık.

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#Estetik#Kusursuz Cilt#Estetik Cerrahi

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