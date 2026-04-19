‘Esnek olmak yetmiyor; kontrollü, dengeli ve güçlü olmak da gerekiyor’

Henüz 14-15 yaşındalar ama disiplinleri ve esnekliğin sınırlarını zorlayan performanslarıyla büyük başarılara imza atıyorlar. 2014’ten bu yana düzenlenen Ritmik Cimnastik Sofya Kupası’nda da ülkemizi temsil ederek ‘gençler’ (14-15 yaş) kategorisinde madalya kazandılar. Uluslararası yarışmada Selen Camcı (15) labutta 24.750 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Alya Arslan (14) top aletinde 22.500 puanla bronz madalya aldı. Ada Kaplan (14) ve Selen Camcı’dan oluşan genç milli takımımız 93.400 puanla üçüncülüğü kazandı. Ada Kaplan çember ve kurdelede finalleri 5’inci sırada tamamladı. Genç sporcular kürsüye uzanan yolculuklarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Selen Camcı

‘Labutu insan figürüne benzetiyorum’





Ritmik cimnastiğe anaokulundayken başlayan Selen Camcı, Ritmik Cimnastik Sofya Kupası’nda ‘Gençler’ kategorisi labut aletinde sergilediği performansla 2’nci oldu ve gümüş madalya kazandı. Camcı

bu spora başlama macerasını anlatıyor...

◊ Ritmik cimnastiğe nasıl ilgi duydun?

Anaokulunda etüt öğretmenim cimnastiğe yeteneğim olduğunu, mutlaka bu spora başlamam gerektiğini birkaç kez söyleyince babam beni Antalya Gençlik Spor Kulübü’ne kaydettirdi. İlk antrenörüm Sinem Taban Hocamın da büyük etkisi var. Yeteneğimi fark edip beni çok önemsediği ve bana destek verdiği için kendisine minnettarım.

◊ Şu an çalışmalarını nerede sürdürüyorsun? Bu alandaki başarıların neler?

Çalışmalarımı Antalyaspor Kulübü bünyesinde sürdürüyorum. İl birincilikleri, okullararası birincilikler (il ve Türkiye), Türkiye şampiyonası birincilikleri, Balkan şampiyonası birinciliği, ikinciliği, yurtiçi ve yurtdışı özel yarışma birincilikleri, ikincilikleri ve üçüncülükleri yaşadım.

◊ Ritmik Cimnastik Sofya Kupası’nda kazandığın gümüş madalya senin için ne ifade ediyor?

Öncelikle bunu emeğin karşılığı olarak tanımlıyorum. Hedeflerime bir adım daha yaklaştığıma dair motivasyon oldu. Kısa vadede Avrupa şampiyonasında, uzun vadede de olimpiyatlarda derece elde edip ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum.

◊ Labut bir nevi jonglörlük becerisi de gerektiriyor...

Labut aletiyle bütünleşiyorum çünkü labutu insan figürüne benzetiyorum. Onu olabildiğince eğitebilirim diye düşünüyorum. En çok teknik isteyen aletin kurdele olduğunu düşünüyorum. Hem vücudunuz hem de kurdele kesintisiz hareket halinde olmalı. Top ve çemberse ileri seviye el-göz koordinasyonu, denge, vücut hâkimiyeti, esneklik ve refleks isteyen aletler.

◊ Antrenmanlarında en çok zorlandığın ama seni geliştiren çalışma hangisi?

Sırt koordinasyon hareketleri zorlayıcı. Çünkü esnekliğin sınırlarını zorluyorsunuz ve aleti görüş alanınız da daralıyor. Aynı zamanda esneklik, güç, denge koordinasyonunu sağladığı için de oldukça geliştirici bir çalışma.

Alya Arslan

‘Kendimi bu branşa çok ait hissettim’





Ritmik Cimnastik Sofya Kupası’nda top finalinde 3’üncü olarak bronz madalya kazanan Alya Arslan ritmik cimnastiğe 3 yaşında başlamış. Arslan bu sporun renkli dünyasından çok etkilendiğini söylüyor.

◊ Cimnastiğe başlama hikâyende sana en cazip gelen şey neydi?

Hareketli bir çocuktum. Takla atmayı, dans etmeyi çok seviyordum. Ailem esnekliğimi fark edince beni ritmik cimnastiğe yönlendirdi. Ritmik cimnastiğin renkli dünyasından çok etkilendim. Müzikle yapılan hareketler, aletli seriler ve taşlı, renkli mayolar çok ilgimi çekiyordu. Küçükken bunları izlediğimde çok heyecanlanıyordum ve ben de bir gün o halıda olmak istiyordum. Spora başladıktan sonra kendimi bu branşa çok ait hissettim.

◊ Çalışmalarını nerede sürdürüyorsun? Başarıların neler?

Antrenmanlarıma Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu’nda, İstanbul Şavkar Spor Kulübü’yle devam ediyorum. Antrenörlerimle hem bireysel hem de milli takım düzeyinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye, İstanbul ve okullararası şampiyonluklarım var. Milli takım sporcusu olarak üç kez Balkan şampiyonasında ülkemi temsil ettim ve her seferinde madalyayla döndüm. İlk katıldığım Balkan şampiyonasında top aletinde üçüncü oldum. Sonraki yıllardaysa top ve çemberde şampiyonluklar yaşadım. Son olarak Ritmik Cimnastik Sofia Kupası’nda hem top hem labutta yarıştım; top finalinde 3’üncü olarak bronz madalya kazandım.

◊ Yarışma nasıl geçti?

Bu yıl gençler kategorisindeki ilk senem. Bu kadar büyük ve prestijli, uluslararası bir yarışmada milli takım forması giymek benim için çok gurur vericiydi. Yarışmada top ve labutta performans sergiledim. Her iki alette başarılı seriler çıkardım. Özellikle topta gençler kategorisinin en iyi sporcularıyla finale kalmak ve oradan bronz madalyayla dönmek beni çok mutlu etti.

◊ Topla performans sergilerken en çok nelere odaklanıyorsun?

En çok kontrol, akıcılık, artistik ve müzikle uyuma odaklanıyorum. Top çok hassas bir alet olduğu için her hareketin temiz ve zamanlamasının doğru olması gerekiyor. Performansımı yaparken müziği ve ritmi hissetmeye çalışıyorum. O an tamamen halıya ve serime odaklanmak benim için en önemli şey.

◊ Esneklik ve estetik arasında nasıl bir denge kuruyorsun?

Ritmik cimnastikte sadece esnek olmak yetmiyor; aynı zamanda güç, denge ve kontrol gerekiyor. Antrenmanlarda hocalarımı dikkatle dinleyerek hepsini birleştirmeye çalışıyorum. Küçükken de esnek bir çocuktum, bu benim için bir avantaj oldu. Esnekliğimi korurken aynı zamanda hareketlerin temiz, kontrollü ve estetik olmasına dikkat ediyorum.

◊ Top dışında en çok sevdiğin alet hangisi ve neden?

Hepsinin kendine göre bir zorluğu ve güzelliği var. Ayırmakta çok zorlanıyorum ama kurdelenin havadaki hareketi, renkli yapısı ve çizdiği şekiller bana çok estetik geliyor. İzlemesi de yapması da keyifli.

◊ Hedeflerin neler?

Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi temsil edip milli formayı kürsünün en üst basamağına taşımayı hedefliyorum.

Ada Kaplan

‘Büyük bir gurur kaynağıydı’





4 yaşından bu yana profesyonel olarak ritmik cimnastikle ilgilenen Ada Kaplan’ın Türkiye genelinde birçok derecesi var. Kaplan hedeflerinin büyük olduğundan bahsediyor.

◊ Ritmik Cimnastik Sofya Kupası nasıl geçti?

Verimli ve keyifli geçti. Farklı ülkelerden sporcularla aynı platformda antrenman yapmak ve yarışmak, aynı zamanda ülkemi temsil etmek büyük bir gurur kaynağıydı.

◊ Şu an çalışmalarını nerede sürdürüyorsun? Bu alandaki başarıların neler?

Ankara’da, 19 Mayıs Stadyumu içindeki Cemal Alpman Cimnastik Spor Salonu’nda antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu alanda önemli başarılar elde ettim; iki kez Balkan ikinciliği, bir kez Balkan şampiyonluğu kazandım. Ayrıca Türkiye genelinde de birçok derecem var.

◊ Bu alandaki hedeflerin neler?

En büyük hedefim, ritmik cimnastik alanında ülkemi temsil ederek Olimpiyat Oyunları’na katılmak. Her geçen gün kendimi daha çok geliştirmeyi ve yeni başarılar elde etmeyi hedefliyorum.