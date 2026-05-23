‘Erken dönemde önlem alınması hedefleniyor’

Haberin Devamı

Dünyada yaklaşık 170 milyon kadını etkilediği düşünülen polikistik over sendromunun (PCOS) adı değişti. Uluslararası biliminsanları ve sağlık kuruluşlarından oluşan konsorsiyum, hastalığın artık ‘poliendokrin metabolik over sendromu’ (PMOS) olarak adlandırılması gerektiğini açıkladı.

Medical Park Göztepe Hastanesi’nden kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Meryem Eken, PMOS’nin vücudun pek çok sistemini doğrudan etkileyen karmaşık bir metabolik ve hormonal bozukluk olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini söylüyor: “Belirtileri âdet düzensizliği, kıllanma artışı (yüz, çene, göğüs), akne (sivilce), kilo alma veya kilo vermekte zorlanma ve yumurtlama (gebelikte zorlanma) problemleri. Sadece âdetle ilgili değildir. Uzun vadede insülin direnci, tip 2 diyabet riski, kalp-damar hastalıkları ve rahim iç tabakası kalınlaşması gibi farklı hastalıkları tetikleyebilir.” İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. İlgi Esen hastalığın yaklaşık her yedi kadından birini etkilediği bilgisini veriyor. Dr. İlgi Esen “Yeni isimlendirmeyle birlikte hastalığın metabolik ve hormonal yönü daha fazla ön plana çıkarılmış oldu. Böylece hastaların da ileriye dönük sağlık risklerinin daha fazla farkında olması ve erken dönemde gerekli önlemleri alması hedefleniyor” diyor.

Haberin Devamı

‘Kilo kontrolünün rolü kritik’

“Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri hastalığın tedavisinde büyük önem taşır. Çünkü hastalığın temelinde çoğunlukla insülin direnci ve buna bağlı olarak kandaki insülin seviyesinin yükselmesi var. Bu nedenle kilo kontrolü, insülin direncini azaltmada kritik rol oynar. Kilo kaybı tek başına bile âdet düzensizliklerinin azalmasına, yumurtlamanın daha düzenli hale gelmesine ve hormonal belirtilerin gerilemesine katkı sağlayabilir.” (Dr. İlgi Esen)