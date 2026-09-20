Erişilebilirlik ne durumda?

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Tatilden gelir gelmez başlayan yoğunlukla boğuşurken alışveriş işleri vardı yapmam gereken. AVM’de alışverişe ara verip de bizimkiler kendi aralarında aldıklarını tartışırken benim zihin uçtu gitti yine. Birden aklıma pazar geldi; bildiğiniz semt pazarı, daha eskiden sokaklara kurulan pazarlar... Bence en erişilebilir olanı onlarmış. Hiçbir şey için “Nerede” diye sormanıza gerek bile yoktu. Hep aynı pazara gidiyorsanız esnaf da çok erişilebilirdi; kim, nerede, ne satıyor bir-iki hafta içinde öğreniyordunuz. Neyse konumuz bugünlük bu değil. Bir uygulama üzerinden bir teknoloji marketini deneme fırsatım da oldu. Onu anlatacağım.

Her yerde erişilebilirlik lafını artık okuyor ve duyuyoruz. Gel gör ki, bu durum çok konuşuluyor ama hiç ileri gitmiyor. Gider gibi oluyor tam sevinecekken başka bir yerde ya da birkaç adım sonrasında her şey eskisi gibi erişilemez hale geliyor. İnsan yardımı gerekiyor, yani özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Bir noktada başkasına bağımlı bir hayata sürüklüyor bizi.

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Hep yeni yeni, şıkır şıkır alışveriş yerleri yapılıyor. Otoparktan en üst katlara kadar her şey düşünülmeye çalışılıyor. Hatta arabanız yoksa diye AVM’leri metro duraklarına bağlıyorlar.

AVM’ye gelme ihtiyacımız sadece alışverişten değil, öylesine girip direkt tuzağın içine düşüyoruz. Birden ihtiyacımız ortaya çıkıveriyor çünkü vitrinler tahrik ediyor. Ne lazımsa onun tezgâhına gitmiyoruz çünkü merdivenlerin biri bu başta, biri öbür başta. Birinden çıkıp öbür baştan inmeniz gerekiyor. Tabii ki bir tuzağa düşüp iki merdiven arasında bir mağazaya kapılmazsanız. Allah’tan kör bir insanım. Bu tuzaklara düşmüyorum.

Gözüne far tutulmuş tavşan

En çok sevdiklerim teknoloji mağazaları. Çok severim, akşama kadar teknolojik cihazlarla oynarım bıraksalar... İşte bu mağazalara girince gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıyoruz. İllaki bizi yönlendirecek bir şey lazım; ya bir uygulama ya da bir personel. Personeller çoğu zaman sıkılıyor ve yeterli bilgiye sahip olmuyorlar. Özellikle bilgisayar gibi teknolojik bir cihaz alacaksak illaki teknolojik bir bilgi altyapısına ihtiyaç var. Özellikle bizim için bu çok önemli.

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Gelelim erişilebilirlik ne durumda konusuna... Çevrimiçinde durum çok iyi diyebilirim çünkü alışveriş sitesini erişilebilir hale getirmek daha kolay. Her geliştirme bilgisayarlar yardımıyla uygun kodlarla yazılınca çözülebiliyor, tabii satıcı bunu yapmak istiyorsa.

İşte işin en can alıcı noktası burası... Firmalar tam kapsayıcı olmak istiyorlar mı gerçekten? Sürdürülebilir olarak bunu yapmak isteyenler çevrimiçi ortamda bunu başarıyor ama fiziksel kısma geçersek, işte burası her firmayı korkutuyor. Baştan ‘Bize inşaat çıkarmadan ne yapabiliriz’ diye başlıyorlar çünkü. İşin ucunda büyük rahatsızlık doğacak korkusu var. Öyle büyük bir inşaata gerek kalmadan, yapabileceğimiz çok şey var aslında ama anlatmayacağım. Artık ben de fikirlerimden para kazanmak istiyorum. Çok basit şeyler fakat bunu yapmak içinde kör insanlara ihtiyacınız var.

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Gelelim deneyimime... MediaMarkt, Blindlook uygulaması sayesinde bir erişilebilirlik sağlamış. Daha doğrusu henüz çok başlangıç seviyesinde. Uygulamayı yapan arkadaşım Sadriye’yle Özdilek AVM’de buluştuk. Daha girer girmez başladı erişilebilirlik sorunu. Güvenlikten geçtim dedim ki, “MediaMarkt’a gitmek istiyorum, yardım eder misiniz” ama güvenlik yardım etmedi. Bir müşterinden yardım alıp gittim teknoloji marketine ve hemen uygulamayı açtım. Ama ilk üç adımda bir telefon reyonuna çarptım çünkü uygulama bana “Girişten 14 adım düz git” dedi, ama ben gidemedim. Amacım eleştirmek değil ama durum böyle...

Neyse dolaştık telefon reyonunun etrafından ve bilgisayarların olduğu tarafa geldik. Hemen önümdeki bilgisayarın fotosunu çektim uygulama içinden ve fiyat-performans bilgilerine ulaştım. Reyona gelince iş kolaylaştı. “Bunun video versiyonu olmalı” dedim uygulamayı geliştiren arkadaşıma. “Zaten bu test. Amacımız da o kısmı başarmak. Şimdilik bu bir deneme olarak devam edecek” dedi. “Fiziksel erişilebilirlik nasıl çözülecek” dedim. “Ona da başladık” dedi ve kasa önlerindeki sarı kılavuz yolları işaret etti. Güzel bir hareket başlangıç olarak.

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MediaMarkt varlığımızı kabul edip işe başlamış. Artık gerisi de gelir; dener, yanılır bu işi ilerletiriz bence. “Şimdi görmeyenler oraya gidince, bu sarı noktalı bölgeyi fark edince biraz kızacak” dedim çünkü istenilen bütün mağazada olması. “Siz aldırmayın, geliştirmeye devam edin” diyerek uyardım. Motivasyonları bozulsun istemedim.

MediaMarkt’tan aldığım bilgiye göre Türkiye’de ilk onlar başlatmış bu uygulamayı ve globalde de iyi bir puan almışlar. Tebrikler... Keşke mağazalar ilk kurulurken yapılsa bunlar. Sonradan yapmak işi hep zorlaştırıyor. Bir de personel durumu önemli. Hem satılan ürün hem de engelli yaklaşımı konusunda bütün personel konunun direkt muhatabı tarafından eğitilmeli. Hatta bu konularda mağazalarda çalışmak bizi daha da görünür hale getirir ve diğer markalar için de öncü bir davranış olur. Biz de ‘izninizle’ daha özgür alışveriş yaparız.

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Her sese iyi alışverişler ve iyi pazarlar.