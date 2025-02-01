Enkazda umudu yeşertenler

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Depremin üzerinden iki yıl geçti. 11 ili kapsayan bölgedeki yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri (STK) ve vatandaşlar afetin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda.

İHTİYAÇLAR HARİTADA

Sivil Alan Araştırmaları Derneği’nin geliştirdiği ‘Kadın İhtiyaç Haritası’ kadınların ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla oluşturuldu. Projenin amacı deprem bölgesindeki dezavantajlı grupların gündelik yaşam zorluklarını hafifletebilmek. Hatay’da kadınlara ve gençlere yönelik çalışan STK’lar arasındaki koordinasyonu desteklemek için haritalandırma çalışması yapıyorlar.

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PSİKOLOJİK DESTEK

Yan Yanayız Platformu afetten en çok etkilenen gruplara psikolojik destek sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, psikolog ve terapistlerden oluşan bir ekip tarafından bire bir seanslar ve grup terapileri düzenleniyor. Öncelikse kriz durumlarından en çok etkilenen, anksiyete, depresyon ya da tükenmişlik sendromu gibi mental sağlık sorunlarını en yoğun yaşayan gruplara veriliyor. Ayrıca Antakya, Samandağ ve Kahramanmaraş merkezli üç ayrı Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkezi’nde çocuk, genç ve yetişkinlere psikososyal destek veriyorlar.

EĞİTİM VE İSTİHDAM FIRSATI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kadınlar için ‘Kadın Destek Merkezleri’ni açtı. Depremin ilk aylarından bu yana da profesyonel destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kadınlara bireysel danışmanlık hizmetleri, kurum yönlendirmeleri, eğitim ve istihdam imkânlarına erişim gibi çeşitli destekler sunuluyor. Ayrıca psiko-eğitimler ve grup çalışmalarıyla da danışanların ‘iyilik hallerinin iyileştirilmesine’ katkı sağlama amacı güdülüyor.

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KADINLAR MUTFAKTA

Hayata Destek Derneği’nin, dünya çapında yardım projeleri yürüten World Vision adlı kuruluşun Suriye merkezli biriminin finansal desteğiyle yürüttüğü ‘Umut Mutfağı’ ise afet bölgelerinde kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesini hedefleyen bir girişim olarak öne çıkıyor. Proje, deprem gibi kriz dönemlerinde kadınların hayata tutunmalarını kolaylaştırmayı ve topluluklarına katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. ‘Umut Mutfağı’ projesiyle kadınların yerel mutfak kültürünü kullanarak hem ekonomik kazanç elde etmeleri hem de psikolojik olarak kendilerini yeniden inşa etmeleri destekleniyor. Proje kapsamında kadınlara aşçılık, hijyen ve işletme yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler veriliyor.

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HERKESE UYGUN ATÖLYELER

Depremin hemen ardından 17 Şubat 2023’te kurulan Kolektif Koordinasyon Derneği, Samandağ’daki Karaçay Topluluk Merkezi’nde çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik özel atölyeler ve etkinlikler düzenliyor. Çocuklar için film gösteriminden yetişkinler için düzenlenen bilişim atölyelerine kadar derneğin bünyesindeki bütün etkinlikler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK ÖNEMLİ

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), deprem bölgesinde halk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hatay’da Direct Relief (DR) desteği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet Birimi’ni kurdu. Birim, kurulduğu 15 Haziran 2023’ten bu yana kadınlar için hizmet vermeye devam ediyor.