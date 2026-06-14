Engelsiz oyun mümkün

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Çocuk parkları küçüklerin sosyalleştiği ilk kamusal alanlardan biri. Bu nedenle oyun alanlarının her çocuğun kullanımına uygun tasarlanması önemli. Geçen hafta @bige_mom adlı Instagram hesabını yöneten Neslihan Bige Yorulmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Engelsiz Çocuk Parkı’ndan bir video paylaştı. Parkta tekerlekli sandalyeye uygun salıncaklar, rampalı oyun grupları, özel tasarım tahterevalliler ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklar için harf ve sembol panoları vardı.

Minikler tasarlamış

Bu parkların ülkemizdeki örneklerinden bir diğeri de Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Engelsiz Oyun Alanı projesi. Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün girişimleri ve UNICEF işbirliğiyle Atatürk Sahil Parkı’nda oluşturulan oyun alanı engelli çocukların akranlarıyla güvenli ve özgürce vakit geçirebileceği şekilde tasarlanmış.

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Bursa’daki Nilüfer Belediyesi’nin Oyun Engel Tanımaz projesindeyse engelli ve engelsiz çocuklar parkın tasarım sürecine doğrudan katılmış. Farklı okullardan ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nden seçilen öğrenciler mimarlık, kentleşme, oyun, insan hakları ve tasarım konularında eğitim aldıktan sonra bu çocuk parkını tasarlamışlar.

Bir başka örnek İzmit’ten... İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tamamladığı Yaşama Destek Evi’ni (YADEV) de içine alan 23 Nisan Engelsiz Oyun Parkı’nda diğer oyun alanlarından farklı olarak su ve kum oyun alanlarının yanı sıra bovling bölümü ve basketbol sahaları da var.