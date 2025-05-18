Engelliler Haftası ramazan ayı gibidir

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Hayaller yoksa gerçekler de olmaz. Eskiden bir dizi vardı, yanlış hatırlamıyorsam cumartesi akşamları TRT 1’de yayımlanıyordu: ‘Kara Şimşek’. Bu dizide araba gerektiğinde sahibini buluyor, ona yardımcı oluyordu. Bir aracın kendi kendine hareket etmesi yıllar önce bir hayaldi, şaşırıyor, bir o kadar da seviyorduk.

Kendi kendine giden arabalar yıllar önce üretildi. Ancak ülkemizde biz bu otonom otomobilleri kullanamıyoruz. Keşke yasal düzenlemeler yapılsa da kullanabilsek. Arabama binip istediğim yere gitmeyi çok isterdim. Bu arabaları hareket ettiren sensörleri insanlarda denemeyi düşünebilirsiniz. Hani evlerimizde hiçbir yere çarpmadan hareket eden robot süpürgeler var ya... Onlar gibi. Ama ben kendi adıma konuşayım; baston, sensör veya kamerayla görmek istemiyorum. Ben kör bir insanım, beni böyle kabul etmenizi istiyorum. Sokakları körcül hale getirin, buna sizlerin de ihtiyacı var. Körcül olmayan sokaklarda bebek arabasıyla yürümek de sorun. Bir derviş hikâyesi var, siz de duymuşsunuzdur. Dervişlerin sofrasında tek kapta bir çorba varmış, insanlar gelip bu çorbayı içmeye çalışıyormuş ama kaşıklar çok uzun olduğu için kimse başaramamış. Sonra bir grup gelmiş, bunlar kaşıkları kullanarak birbirlerine çorba içirmişler. Aklın yolu bir tabii ama şunu soracağım: Biz hep iki kişi mi olacağız, hiç tek başımıza çorba içmeyecek miyiz?

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Belki düzelir diyoruz...

Tüm bunları neden anlattım? Çünkü Engelliler Haftası’nı geride bıraktık. Bu hafta bizim için ramazan ayı gibidir. Yüz binlerce yardım paketi gelir, para dağıtılır. Yoksul insanlar sadece ramazanda yoksulmuş da normalde değillermiş gibi. Tüm bu yardımları 12’ye bölsek de her ay yapsak. Böylece bir sonraki Engelliler Haftası’nda yardıma muhtaç halde olmayacak...

Zaten çoğu zaman bu kampanyalar da bizim için düzenlenmiyor. Çoğu kurum ve kişi size şirin gözükmek için bunları yapıyor. Biz de farkına varamadan buna malzeme oluyoruz. “Belki düzelir” diyoruz ama bir bakıyoruz, geçen seneyle bu sene arasında hiç fark yok.