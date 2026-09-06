‘En pahalı elbisem dalış elbisem’

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İstanbul’un en güzel manzaralarından birine karşı buluşuyoruz Fatma Uruk’la (38). Gözümüzün önünde uzanan İstanbul Boğazı’na bakarak konuşuyoruz. Buluşma yerimizin de güzel bir anlamı var. Çünkü Fatma’nın sıradaki büyük hayallerinden biri İstanbul Boğazı’nda dünya rekoru kırmak.

◊ Bu spora nasıl başladınız?

İzmir’de doğdum, deniz hayatımın bir parçasıydı. Her zaman kaçıp gittiğim, keyif aldığım bir yerdi. Spor olduğunu bilmiyordum. Çok küçüktüm. Suyun altına ilk girdiğim anda âşık oldum. O his...

◊ Nasıl bir his?

Uçmaya benzetiyorum. Yerçekimsiz bir alan, düzlem algısı kayboluyor. Havada, boşlukta uçuyormuş hissi var. O his beni çeken şey. Özgür hissediyorum. Spor olduğunu öğrenince çocukken “Nerede yapabilirim”

diye araştırmaya başladım. İlk lisansım Ankara’da, deniz olmayan bir yerden çıktı. Katıldığım ilk yarışta milli takıma seçildim. 17 yaşındaydım.

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◊ Ailede sporcu var mıydı ya da çokça yüzen biri var mıydı?

Baba tarafım atletikti. Profesyonel olmasalar bile sporu sevip uğraşırlar. Kuzenlerimden ralliyle, futbolla ilgilenenler var.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz turnuva ve yarışmalara?

Hedef koyup ilerliyoruz. Kendinle rekabet ettiğin bir spor dalı. Kendi kendini dinlediğin bir spor. Yarış öncesinde etrafta sosyalleşen birini göremezsiniz. Biri esner, biri yoga yapar, biri nabız düşürmeye çalışır. Ben de kulaklığımda antrenörümün ses kaydını dinliyorum.

◊ Serbest dalışın en zor taraflarından biri de zihinsel hazırlık. Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz?

Antrenmanın kendisi 1,5-2 saat ama kendime gelmem de o kadar sürüyor. O yüzden günde 4 saat diyebilirim. Suyun altında ses yok mesela. Kendinle tamamen baş başasın. Dipteki yalnızlıkla mücadele ediyorsun. Suyun altındaki yalnızlığı biliyorum ama karadakini bilmek istemem.

‘AĞIRLIKLARIMI UNUTTUM’

◊ Mısır sizin için de önemli bir yarış olmuş. Orada neler yaşadınız?

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Bu uzun yıllar sonra katıldığım ilk uluslararası turnuvamdı, kulübümle birlikte de ilkti. Başarılı olmayı her şeyden çok istiyordum. İlk gün ağırlıklarımı unuttum ve dönmem mümkün değildi. Normalde dalışı yapamam, 10 dakika vardı. Güvenliğe “Ne yapabiliriz” dedim çünkü dalmazsam puan alamayacağım. İki sporcu, biri Avustralyalı, biri Danimarkalı; biri bel, diğeri boyun ağırlığını ödünç verdi ve öyle daldım

70 metreye.

◊ En çok etkilendiğiniz dalış hangisiydi?

Kaş’ı çok seviyorum. Çok berrak. Türkiye bence ilk sırada. Meksika’da ilk dünya rekoru kıran sporcuyum tatlı suda.

O yüzden benim için anısı var.

◊ Sizi bu sporda motive eden en büyük şey nedir?

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Bir kişiye “Ben de yapabilirim” dedirtiyorsam en büyük motivasyonum o. Mental kuvvetin çok önemli olduğu bir branş. Spor psikoloğum var. Mental kuvvet yoksa serbest dalışta başarı gelmiyor.

◊ Önünüzde nasıl bir hedef var?

Kampa gideceğim, senenin en önemli kampı. Hem deniz, hem havuz hem de kara antrenmanlarını aynı anda yapacağım. 1,5-2 ay sürecek. Güney Amerika’da yarışacağım. Hayalimde Asya tarafında dalmak var. Japonya’da... Beyaz kum, turkuvaz sular çekiyor beni. Boğaz’da dünya rekoru kırmak istiyorum. Türkiye’de Egeciyim. Belki İzmir’de doğup büyümemin etkisi vardır.

◊ Türk kadınları ve genç sporcular için ne söylemek istersiniz?

Türk kadınının başaramayacağı bir şey yok. Farklı ülkelerde farklı sporcularla bir arada bulunarak söylüyorum. Kendilerine güvensinler. Spor, özgüven meselesi. Biz güçlüyüz ve kabiliyetliyiz.

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‘AYNAYA BAKMADAN PERFORMANSA GİRMEM’

◊ Spor dışında hayatınız nasıl?

Yemek yemeyi severim, yapmayı sevmem ama yapıyorum çünkü yarışa giderken lazım. ODTÜ Ekonomi mezunuyum ve hobi olarak finans takip ediyorum. Büyük endüstrileri olan branşların (voleybol, basketbol gibi) daha farklı imkânları var. Biz biraz yalnızız. Ben durursam başarım da sponsorum da duruyor. O nedenle yönetme kısmında da varım. Okumayı, yazmayı da severim. Bir dönem keman çalmıştım.

◊ En çok neye para harcarsınız, modayla ilgili misiniz?

Dalış malzemelerime. Benim en pahalı elbisem dalış elbisem (gülüyor). Ekipmanlarımız çok pahalı. Nasıl gözüktüğüme, giydiğime dikkat ediyorum. Bir elbise kötü görünse beni olumsuz etkiler. Aynaya bakmadan performansa girmem. İyi hissetmek istiyorum o an. Tekniğimi de geliştiriyor. Dalış elbisemi tasarlatıyorum.