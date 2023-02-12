En karanlık günlerimize umut ışığı oldular

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100’üncü saatten sonra

30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş’ın, Hatay’ın Antakya ilçesinde 600 Konutlar Sitesi’nden 101’inci saatin sonunda kurtarılması büyük sevinç yarattı. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye sevk edilen Yiğitbaş, depremin 5’inci gününde umutları yeşerten isimlerden oldu. Adıyaman’da Eyüp Ak ise depremden 104 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

El sallayarak herkesi selamladı

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Kahramanmaraş’ta bir anne ve kızı 92 saat sonra göçükten sağ olarak çıkarıldı. Manolya Apartmanı’nda enkaz altında kalan Mihriban Özçelebiekipler tarafından kurtarıldı. Sedyeyle taşınırken herkese el sallayan Mihriban Özçelebi, tüm kurtarma ekibi için büyük bir sevinç ve umutkaynağı oldu. Hemen ardından annesi Hatice Özçelebi’ye de ulaşıldı. Anne-kız alkışlarla hastaneye gönderildi.

‘Daha muayene olmadım’

Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan Sultanevler Sitesi’nde enkazdan gelen seslere yoğunlaşan ekipler tam 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal’ı ve annesi Betül Güner’i kurtardı. Enkazın altından yara almadan çıktığı için sevinç yaşatan küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna “Yok, daha muayene olmadım” karşılığını vererek gülümsetti.

Şişe kapağıyla su içirdiler

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Hatay, Defne’de kurtarma çalışması yapılan göçükte 1.5 yaşındaki Muhammed bulundu. Saatler süren çalışmanın ardından Muhammed 44’üncü saatte sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalar sürerken şişe kapağıyla su içirilen Muhammed, hayati bir tehlikesi olmadığı belirtilerek hastaneye kaldırıldı.

‘Seni bir yerden tanıyorum’

Hatay’da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlerle sohbet ederken birine “Ben seni bir yerden tanıyorum” demesi herkesi duygulandırdı. Bulut’un iki bacağının kırık olduğu belirtildi.

Hafızalara kazınan Zübeyde: ‘Siz eve nasıl girdiniz?’

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Kahramanmaraş’ta 61’inci saatte çıkarılan Zübeyde’nin kurtarma ekibiyle konuşmaları izleyen herkesin hafızalarına kazındı.8 yaşındaki küçük kız “Evde miyiz, siz eve nasıl girdiniz” diye sorunca görevliler saklambaç oynadıklarını söyledi. Zübeyde’nin yanında yattığını söylediği kardeşi için “Ama kardeşim minik benim, ölebilir” demesi yürekleri dağladı. Küçük kızı çıkaran kurtarma görevlisi, Zübeyde’yi ambulansa teslim ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

35 saat bekledi

Hatay’da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra çıkarıldı. Ancak küçük kızın 8 aylık Nur ve 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşleri kurtarılamadı.

Sesini gazeteci duydu

Kahramanmaraş’ın İsmetpaşa Mahallesi’nden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk,14 yaşındaki Can Gürsoy’un sesini duydu. Enkaz altında sıkışan ve perdenin arkasından el sallayan Can, depremden 24 saat sonra kurtarıldı.

‘Yarın okulum var’







Enkaz altında geçen 71 saatten sonra bir çocuk daha çıkarıldı. Kurtarılan Ahmet Eren’in ilk sözleriyse “Yarın okulum var benim” oldu.

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Uykulu ve şaşkın







Kahramanmaraş’ta enkaz altında uyuyakaldığı için depremin farkında olmayan küçük bir çocuk kurtarıldı. Çocuğun uykulu gözlerle ekibe “N’oluyor ya, n’oluyor” diye sorması herkesi güldürdü. Ekipler “Günaydın, kahramansın oğlum” diye yanıt verdi.

Tam ümidi kesmişken...

Hatay’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kadının tüm nezaketiyle kurtarma ekibine “Hiç tanımadığınız insanları kurtarmak için buradasınız. Allah razı olsun. Tam ümidi kesmiştim, biliyor musun” demesi herkesi duygulandırdı.

Daha 20 günlük

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Hatay’da 60 saat boyunca enkaz altında kalan 20 günlük Kerem bebek, elinde bir tutam saçla sağ olarak çıkarıldı. Kerem Ağırtaş’ın elinde tuttuğu siyah saçın annesine ait olup olmadığı bilinmiyor. Kerem Ağırtaş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aile birlikte kurtuldu







Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan Hisar Apartmanı’ndan gelen seslere müdahale eden Konya AFAD ve Konya 3’üncü Ana Jet Üs Arama Kurtarma personeli, apartmanın zemininde açtıkları boşluktan 5 kişilik bir aileye ulaştı. Hafif yaralı olarak, tam 88 saat sonra enkazdan çıkarılan aile büyük sevinç yaşattı.

Enkazdan yürüyerek çıktı



17 yaşındaki bir genç tam 94 saat sonra kurtarıldığı enkazdan iyi olduğunu söyleyerek çıktı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın bodrum katında 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen Adnan Muhammet Korkut’un enkazdan çıkar çıkmaz yürümesi mucizelere inandıran bir başka kurtuluş oldu.

Madenciler vazgeçmedi





Adıyaman’da 8 katlı binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, kurtarma için giden madenci ekibin üstün çabasıyla kurtarıldı. Zonguldak madencilerinin kurtarma çalışmaları tam 27 saat sürdü. ‘Domuzdamı’ denilen tünel kurma ve tavan çökmesini engelleme yöntemini uygulayan madenciler,

Gülsüm’ü 89’uncu saatte çıkararak onu bekleyen anne ve babasına kavuşturdu.

‘Nereye gideceğiz’ diye sordu





Malatya, Yeşilyurt’taki Ersel 2 Apartmanı’nda enkaz yığınları arasından sesini duyuran Miran için ekipler gün boyu uğraş verdi. Annesini ve iki ablasını kaybeden 7 yaşındaki Miran Gül, 87 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Sedyeyle hastaneye kaldırılan Miran Gül’ün ekiplere “Nereye gideceğiz” diye sorması yürek burktu. Ambulansa alınan çocuk, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.