Emel Müftüoğlu "Yıllardır ayakkabıya, çantaya para vermedim"

En iddialı, en çekişmeli, en neşeli üst kimliğimiz: Tavla

Yıllardır ayakkabıya, çantaya para vermedim

EMEL MÜFTÜOĞLU

Babam satrançtan sonra tavlayı öğretti. Dokuz yaşımda falandım. Kendimi çok güçlü hissettim, öyle de devam etti. 11’imde artık babamı da yeniyordum. Bir oturuşta 20-30 el oynayabilirim. İstediğim zarı getirtirim karşımdakine. Yıllardır ayakkabıya, çantaya para vermedim. Geçen birine üç kere üst üste kapalı iki kapıyı attırdım. İşin püf noktası karşındakinin moralini bozmak. En çok Ali Ağaoğlu ve Aydın Doğan’la oynamayı severim. İkisi de çok keyifli oynar. Aydın Bey beni çok güldürür çünkü zar gelmeyince kendine çok komik şeyler söylüyor. En unutamadığım Kenan Evren ile olandı. Şart koştum: “Paşam yenersem bana kâğıt imzalayacaksınız sizi yendiğime dair. Oynadık, yendim. Birden kendini denize attı, yüzmeye başladı. Ben de peşinden... “Paşam” diyorum, “kâğıt imzalayacaktınız”; “Ne kâğıdı, ben öyle bir şey demedim” diyor.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Denizin dibinden gökyüzüne kadar bütün rakımlarda

Aydın’da bir kahvehaneye dekor olarak yerleştirilen mermer taş, zamanla üzerinde tavla oynanan bir masaya dönüştü. Tesadüfen rastlanan taşın 2 bin yıllık Afrodisias Antik Kenti’nin mil taşı olduğu ortaya çıktı.





Rekortmen dalgıç Cem Karabay 2015’te KKTC’deki sualtında kalma rekoru denemesi sırasında kendisine destek verenlerle dipte tavla oynadı.



2017’de Ordu’da yaklaşık 550 metre rakımlı Boztepe’den paraşütle atlayan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı.





Geçen yıl Mücevher Fuarı’nın en pahalı ürünü bir tavlaydı. Pulları 750 gram altın ve 100 karat siyah ve beyaz nadide pırlantalarla bezeli tavlanın fiyatı 1 milyon liraydı.



TÜRKİYE HAHAMBAŞI RAV İSAK HALEVA: En zevkli yanı Farsça zar isimleri

Stres atmak, kafayı günlük meselelerden başka yerlere taşımak için çok rahatlatıcı bir oyun. Hasmının ne düşündüğünü tahmin edeceksin, kendi stratejini geliştireceksin. Bence en zevkli yanı Farsça olan zar isimleri. Kahvehanede oynamam, evimde oynamayı severim. En yakın arkadaşımla çok sık oynarız. Hangimiz mi daha iyi?

İyi oyuncu diye bir şey yok bence. Her şey zara bağlı.



Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan’ın tavla merakı malum. Geçen cuma, patronumuz Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’le tavla randevuları olduğunu öğrenince izin istedik, fotoğraflarını çektik. Sonuç mu?

Demirören kazandı.



FOTOĞRAF: MURAT ŞAKA



Diğer kadın tavlacılar

“Erkek tavlası” diyen de var, “Kadınlarla oynamam” diyen de. Oysa erkekleri fena mars edecek birçok kadın tavlacı var.

Hande Yener: Geçen yaz YouTuber Çağrı Şahin’le teknede oynadı. Kaybedince ceza olarak tekneden denize atladı.



Pınar Altuğ: Sık sık eşi Yağmur Atacan’la saatlerce tavla oynarken görülüyorlar. En son geçen yaz H2O teknesinde Cennet Koyu’na demirleyip oynadılar.

Seray Sever: Birkaç yaz önce tatil için gittiği Bodrum’da hava bozup deniz ve güneşten mahrum kalınca çareyi bir erkek arkadaşıyla tavla oynamakta buldu.

Dünyanın en büyük turnuvası Kıbrıs’ta



Gürcistan’dan Avusturya’ya, Slovenya’dan Fransa’ya kadar dünyanın hemen her yerinde tavla turnuvaları düzenleniyor. Ama bunlardan en büyüğü Dünya Tavla Federasyonu (WBF) tarafından KKTC’deki Merit Hotel’de yapılan Merit Open. Bu yıl 23 Mart’ta. En son turnuvaya 41 ülkeden 534 oyuncu katıldı, dağıtılan toplam ödül miktarı 472 bin Euro’ydu.



İŞİNSANI LEVENT KIZIL :Türkiye’nin en iyi oyuncuları Çağlar ve Kurşun



Tavlayı babam Prof. Dr. Ayhan Kızıl’dan (Hocamı ben de rahmetle anıyorum) öğrendim ama ustalığımı Bursa’daki meşhur Özgen Kafe’de yaptım. Kız arkadaşımla tavla oynamam mesela. Karşımdaki kişinin beni hırslandırması lazım. Oynamaktan en zevk aldığım kişi Ozan Balaban. Kumar olarak sevmem, yemeğine falan oynarız. İyi de bir tavla seyircisiyimdir. Bence Türkiye’nin en iyi tavlacıları Cavit Çağlar ve Zafer Kurşun.



İŞİNSANI YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU

Biz modern tavla turnuvası yapıyoruz, zar tutma şansı yok



Psikoloğum da kendime vakit ayırmam gerektiğini öneriyor. Her gün tavla oynamaya başladım. Günde iki saat. Geçen sene Halikarnas Grubu’nun turnuvasında şampiyon oldum. Ödülü Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu’na bağışladık. Hiç şanslı değilim. Şu anda oynadığımız modern tavlada herkesin zarı ve kukası ayrı. Zar tutma şansınız yok. Oynadığımız turnuva gruplarında iyi zar atan rakiplerim var ama maalesef ben onlardan biri değilim. Bana göre tavlada şans faktörü yüzde 30, strateji yüzde 35-40, tecrübe yüzde 25-30. Kaybedince ‘mızıkan’ arkadaşım var aslında. Bu vesileyle ona da bir mesaj göndermiş olayım: İsmi Cenap.



MİNİ SÖYLEŞİ -1 Yunan şarkıcı Antonis Remos

Tavlayı size kim öğretti?

10-11 yaşlarımda büyükbabam.

Ne sıklıkta oynarsınız?

Her gün.

Kimlerle oynamaktan zevk alırsınız?

En çok arkadaşlarımla oynarım.

Aralarında Türk var mı?

Var, Serdar Bilgili. Çok iyi oyuncu ama bana hep kaybediyor. Çok yemeğini yedim.



MİNİ SÖYLEŞİ-2 Metin Şentürk



En çok kimle oynamaktan zevk alırsınız?

Yakın dostlarımla ve parası olanlarla.

Zar tutanı nasıl anlıyorsunuz?

Hakemsiz oynamam, zekâ işi...

Hep kazanıyormuşsunuz. Uğurunuz var mı?

Uğurum yok. İstediğim zarı çağırırım. gelir.

Sizce Türkiye’de en iyi kim tavla oynuyor?

Ben tabii ki.

TAVLA EĞİTİM PLATFORMU

Karekök formülü gibi formüller kullanıyoruz

Bu platform altı ay önce modern tavlayı yaygınlaştırmak için kuruldu. Platformun bu konuda bir de kitap yazan kurucusu Alpaslan Göktay modern tavlanın kurallarının normal tavladan farklı olduğunu söylüyor: “Karşı tarafa teklif ederek oyunu katlayabiliyorsunuz. Yani mars halinde 2 yerine 4 puan alabiliyorsunuz. Bunun 64’e kadar yolu var. Karekök formülü gibi formüller kullanmak gerekiyor. Tavla artık içinde matematik, strateji olan bir zekâ sporu. Japonya’da çocuklara 1. sınıfta Go, 2. sınıfta tavla öğretiliyor. YouTube üzerinden eğitici videolarımızı izleyebilir, 8 Mart’ta Mall of İstanbul’da sadece kadınlara özel turnuvamıza katılabilirsiniz.”



Zar sözlüğü

1-1: Hep Yek

2-2: Dubara

2-1: Yek-i Dü

3-3: Dü Se

3-2: Seba-i Dü

3-1: Se Yek

4-4: Dört Cihar (Dört Caar)

4-3: Cihar-ü Se (Caar-i Se)

4-2: Cihar-i Dü (Caar-i Dü)

4-1: Cihar-ı Yek (Caar-i Yek)

5-5: Dü Beş

5-4: Cihar-ü Penc (Caar-i Penç)

5-3: Penc-ü Se

5-2: Penc-i Dü

5-1: Penc-i Yek

6-6: Dü Şeş

6-5: Şeş Beş

6-4: Şeş Cihar

6-3: Şeş-ü Se

6-2: Şeş-i Dü

6-1: Şeş-i Yek

Rivayet o ki...

Hint İmparatoru, Pers İmparatoru Nevşiyan’a bir satranç hediye eder. Nevşiyan bu zekâ meydan okumasına karşı veziri Buzur Mehir’den başka bir oyun icat etmesini ister. Vezir 10 günde tavlayı imparatora sunar. Misilleme hazırdır...