El emeği göz nuru ürünler yeniden tezgâhta...

Kadıköy Belediyesi kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi amacıyla Potlaç projesini hayata geçirdi. Potlaç çatısı altında bir araya gelen kadınların hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ilk olarak 2016’da Moda Parkı’nda kurulan tezgâhlarda satıldı. Ardından Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Dükkan’da sergilendi. Bir süre sonra da Potlaç Kadın Kooperatifi kuruldu.



Adını, Kızılderililerin değiş tokuş şölenlerine verilen ‘potlaç’ kelimesinden alan projede kadınlar, üreterek ve paylaşarak birbirini destekliyor. Geçen sene pandemi nedeniyle açılamayan pazaryeri bu sene 25 Haziran’da yeniden faaliyete başladı. Kasıma kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00-19.30 saatleri arasında açık olacak.

ÜRETEN KADINI DESTEKLİYOR

Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı sosyal ve ekonomik güçlenme modeli olarak da örnek gösteriliyor. Kısa vadede Kadıköy’de yaşayan ve gıda dışı üretim yapan kadınların ürettiklerini satarak gelir elde etmesi, ürünlerini geliştirmeye yönelik danışmanlık alması hedefleniyor. Kadıköy’de ikamet eden ve kendi ürettiği bir ürünün satışını yapmak isteyenler Potlaç Kadın Emeği Pazarı’ndan faydalanmak için başvuru yapabiliyor.

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