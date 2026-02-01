‘Ektiği sevgi tohumları hiç tanımadığı çocukların kalbinde kocaman ormanlara dönüştü’

Haberin Devamı

Çocukluğumuzda yani 90’larda pazar sabahları demek ‘7’den 77’ye’ adlı programı ve içindeki ‘Adam Olacak Çocuk’ bölümünü izlemek demekti bizim için. Barış Manço çocukları sevecenlikle ama birer yetişkin gibi ciddiye alarak ağırlar, ‘10 puan’la hepsini şampiyon ilan ederdi. İzlerken çaktırmadan hayat dersleri de alırdık. ‘Domates Biber Patlıcan’, ‘Arkadaşım Eşek’, ‘Ayı’ şarkıları hep dilimizdeydi. Büyüdükçe ‘Gülpembe’yi, ‘Dönence’yi keşfettik. Her yaşta ayrı bir tat ve derinlik bulduk şarkılarında. Manço 31 Ocak 1999 gecesi hayatını kaybetti, 1 Şubat’ta haberini alınca binlerce kişi ezbere bildiğimiz adrese (Barış Manço, Moda, 81300 İstanbul) koştuk.

Tam 27 yıl geçti. Bugün, gelenekselleşen Barış Manço Vapur Etkinlikleri’yle anılacak Barış Manço. Vapur Kadıköy’den saat 11.00’de kalkacak. Sevenleri orada olacak. İzmir’de kurulduğu için adı İZManço olan, Manço için etkinlikler düzenleyen gönüllü topluluğunun yöneticileri ve Manço’yu hiç görmeyen ama onu keşfeden çocuklarla, gençlerle konuştuk.

‘Mesajları hiç eskimedi’

Azra Ağırlar (11), öğrenci, Samsun BİLSEM Çocuk Korosu ve Orkestrası üyesi

Müzik öğretmenim Deniz Turan Tunç, İZManço Samsun üyesi, bu sayede onu daha yakından tanıma fırsatı buldum. Şarkılarıyla tanıştıkça, sözlerinin umut dolu olduğunu ve insanlara güzel mesajlar verdiğini fark ettim. Barış Manço’nun şarkılarıyla verdiği mesajların hiç eskimediğine inanıyorum.

‘İmzasını dövme yaptırdım’

Elif Harmankaya (27), psikolojik danışman

Barış Manço şarkıları nefes almak için açtığım pencere gibi; dinlemeye başladığımda her şeyden uzaklaşıp sadece sesini duymanın verdiği huzuru hissetmek bana iyi geliyor. Bazen sadece onu sevdiğim için daha iyi bir insan olmam gerektiğini düşünü-

yorum. Kolumda imzasının dövmesi var. Dövmeyi yaptırırken ‘hatırlayayım, unutmayayım’ diye düşünmedim. Olduğum halimle var olabileceğimi hissettiren bir değeri hep yanımda taşımak istedim. Bu dövme benim için bir bağlılık, bir teşekkür ve sessiz bir söz.”

‘Gerçeklik, samimiyet ve yüksek bir bilinç var’

Nilsu Güler (19), hukuk fakültesi öğrencisi

Onunla asıl tanışmanız şarkılarındaki ruhu ve anlattıklarının değerini hayatla bağdaştırmaya başlayınca oluyor. Lisede, İZManço Gönüllü Topluluğu’yla düzenlenen Barış Abi Projesi sayesinde ve sonrasında dereceye giren öğrencilerin İstanbul’da buluştuğu etkinlikte Barış Manço’yu en yakınlarından dinleme fırsatım oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımla ‘Kara Sevda’ parçasını seslendirdik. Barış Manço’nun şarkılarında gerçeklik, samimiyet ve yüksek bir bilinç var. Her şarkının anlattığı duygu bambaşka.

‘Hayatını okuduk’

Ali Çınar Kılıç (11), öğrenci

3,5 yaşımda anaokuluna giderken, annem sabahları ‘Hey Günaydın Çocuklar’ şarkısıyla uyandırırdı beni.

8 yaşındayken annemle Manço’nun hayatını, arkadaşlarını okuduk, dinledik. O binlerce insanın hayatına dokunan bir ikon. Çocukları, gençleri, bizi çok sevdi.

‘Hep dinleyeceğim’

Deniz Palaşoğlu (5), anaokulu öğrencisi

Şarkıları çok güzel. Hep dinleyeceğim. En sevdiğim şarkısı ‘Domates Biber Patlıcan’.

‘Çok heyecanlanırdım’

İpek Duru Tunç (16), İZManço gönüllüsü, öğrenci

Barış Manço’yu ilkokulda bir tiyatro gösterisinde tanıdım. Şarkıları sanki duygularımızı ifade etmek için bize bir yol sunmuş gibi ve hepsini çok seviyorum. Kendisini görme şansım olsaydı eminim ilk defa görmüş gibi hissetmezdim ama çok heyecanlanırdım.

‘Barış Manço tarzıma yön verdi’

Muhammet Rüstemov (21), müzisyen-öğrenci

8-9 yıl önce Azerbaycan’dan İstanbul’a yeni taşınmıştık. Televizyonda Barış Abi’nin ‘Dönence’ klibini görmüştüm.

İlk büyülendiğim an odur. Barış Manço’yu görsem ona ‘Abi, yazıp da köşeye bıraktığın ama kimseyle paylaşmadığın bir besten var mı’ diye sormayı çok isterdim. Barış Manço günlük tarzıma da çok büyük yön verdi. Ufakken giydiğim kostümleri, taktığım perukları bir kenara bıraktım. Saçımı uzattım. Taşlı yüzükleri, kovboy çizmeleri hem günlük hayatımda hem sahnede giyiyorum. Yaşantımda çok büyük bir imzası var.

‘Onu görmedik ama çok seviyoruz’

Burak Başoğlu (8), öğrenci, çocuk oyuncu

Barış Manço’yu 4 yaşımdayken babam sayesinde tanıdım. Çocukları çok seven biri olduğunu biliyorum. Biz onu görmedik ama çok seviyoruz. En çok ‘Kara Sevda’, ‘Arkadaşım Eşek’ ve ‘Nazar Eyle’ şarkılarını seviyorum. Görme şansım olsaydı ona ‘Barış Amca seni çok seviyorum. Beraber ‘Nazar Eyle’ şarkısını söyleyebilir miyiz’ derdim.

‘Sadece şarkı söylemedi...’

Poyraz Kıran (14), öğrenci

Bence Barış Abi’nin ektiği o sevgi tohumları sadece büyümekle kalmadı, bugün hiç tanımadığı çocukların kalbinde kocaman ormanlara dönüştü. O bize sadece şarkı söylemedi; bize dünyayı sevilecek bir yer, insanıysa anlaşılacak

bir mucize olarak görmeyi öğretti.

İZManço ekibi ne diyor?

Ali Özmen (40), İZManço’nun kurucu başkanı

Barış Manço sevenlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi hayalimdi. İlk İzmir’deki Barış Manço sevenlere mesaj attım. ‘İZManço’ ismi de buradan geldi; başlangıç noktamız İzmir’di. 2015’te İzmir’den otobüs kaldırıp toplu halde Barış Manço Vapuru’na katıldık. Zamanla büyüdük, anlamı da genişledi.

Hülya Sağkan (51), İZManço Yönetim Kurulu Başkanı

İZManço’nun Türkiye’de 30 ilde ve yurtdışında temsilcilikleri (Almanya, İsviçre, İngiltere, Belçika, Kore) var. Çalışmalarımızı Barış Manço’nun ailesinin desteğiyle yürütüyoruz. Farklı meslek, yaş, kültürden insanlarla birlikteyiz. Ortak noktamız Barış Manço sevgisi. Onun enerjisi bu evrenden gitmedi. Projelerle Barış Manço’nun mirasını geleceğe taşıyoruz.