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Hürriyet Pazar
Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ekrandaki karanlığı ‘ateşböcekleri’yle aydınlatın

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Ekrandaki karanlığı ‘ateşböcekleri’yle aydınlatın
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Zamanımızın çoğunu internette geçiriyoruz. Peki internette şiddete maruz kalıp kalmadığımızı biliyor muyuz? Siber şiddet hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası’nda bu yıl bu konu el alınıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası’nın odağında bu yıl siber şiddet var. Siz de www.atesbocekleri.info sitesindeki siber şiddetle  ilgili interaktif testi çözüp sonra da arkadaşlarınızı aynısını yapmaya davet ederek kampanyanın destekçilerinden biri olabilirsiniz. Hedef, 1 milyon destekçi…

Teste verilen anonim yanıtlar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin ortaklarıyla birlikte geliştireceği, toplumsal cinsiyet temelli siber şiddetle mücadele planlarına veri sağlayacak.

Ekrandaki karanlığı ‘ateşböcekleri’yle aydınlatın

Ayrıca yine siteden siber şiddetle ilgili hazırlanmış mini kılavuzu indirerek de konuyla ilgili bilginizi arttırabilirsiniz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddeti engellemek amacıyla düzenlenen bu kampanyanın medya ortağı Milliyet.

Geçen seneki kampanyada kadınlar sitedeki interaktif bir Türkiye haritası üzerinde yaşadıkları kentte güvende hissetmedikleri noktalara birer ateşböceği bırakmaya davet edilmişti. Pek çok belediye sonuçları kullanarak ateşböceklerinin yoğun olduğu noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmıştı. Kampanya, 2020 Effie Ödülleri’nde Gümüş Effie ödülüne layık görülmüştü.

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