‘Egzersiz için serin rotalar seçin’

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Artan hava sıcaklığı ve nem miktarı sebebiyle açık havada spor yaparken daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle gündüz saatlerinde egzersiz yaparken sağlığımızı tehlikeye atmamalıyız. Dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlarımız anlatıyor...

‘Spor sonrası vücudunuzu soğutun’

Halil Kılıç, antrenör



*Antrenman saatlerinizi sık sık değiştirin, böylelikle vücudunuzu her koşulda en sağlıklı şekilde spor yapmaya alıştırmış olacaksınız.

*Sürtünmeyi önlemek için tahriş olabilecek bölgelere vazelin sürebilirsiniz.

*Antrenman öncesi bol sıvı tüketin, sonrasında da vücudunuzu soğutmayı ihmal etmeyin. Bileklerinizi ve boyun bölgenizi buzlu suyla soğutabilirsiniz.



‘Sabah ve akşam daha iyi’

Prof. Dr. Ahmet Karabulut, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi kardiyoloji uzmanı



*Vücudun sıcak iklime alışmasını sağlamak için önce günlük 30 dakikalık egzersizle başlayıp her gün 5-10 dakika eklemeyle günlük 1 saatlik egzersiz yapılabilir. Bunun yanında aralıklı sıcak banyolar, yaz iklimine alışmayı hızlandırır.

*Egzersiz için sabah ve akşam serinliğini tercih edebilirsiniz.

*Yazın kendinize maksimum performans hedefi koymayın. Orta tempoda düzenli bir program yeterli.

*Egzersiz için serin rotaları seçin. Su kenarları, kanyonlar, yaylalar gibi doğada yapılan spor, performansınızı arttırır.

*Sıcak havalarda rutinde yapılan egzersizlere alternatifler aranabilir. Hafif esintili bir ortamda yürüyüş yerine bisiklet tercih edilebilir veya yüzme günlük egzersiz programına eklenebilir.



‘Bedenim enerji dengeleyebiliyor’

Bakiye Duran, ultra maraton koşucusu



*8 yıl çöl yarışlarında koştum. Kendimi sıcağa alıştırmak için antrenman saatlerimi değiştirdim. Günün en sıcak saatlerinde bol su içtim ve soğutucu gıdalarla beslendim. Bedenim zamanla kendini soğutmayı öğrendi.

*Vücudumun enerji üretimini arttırmak için yüksek dağlarda ve ayazda koştum. Sabah erken saatlerde üşüyerek antrenman yaptım. Bedenim bu sayede hem çok sıcak hem de çok soğuk havada enerji dengeleyebiliyor.

*İnce giyindim, bu sebeple ter vücudumda kalmadı. Yarışlarda hep sıcak içecekler içtim, böylece vücudumun iç sıcaklığı da dengelendi.