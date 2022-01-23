‘Eğlenmeye para vermiyor, para alıp eğleniyorlar’

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Son yılların gözde hobisi disk jokeylik yapmak. İster 3-5 arkadaş grubuna, ister kitlelere... Hevesi olanlar bir şekilde duygularını müzikle aktarmak, insanları eğlendirmek, eğlendirirken kendisi de eğlenmek istiyor. 13 yıldır bu konuda eğitim veren Stüdyo DJ Akademi eğitmenlerinden ve müzik direktörü İlker Coşkun’la konuştuk.

DJ akademisi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Herkes birilerini eğlendirmek ve onlara kendi duygularını sevdiği müziklerle ulaştırmak istiyor. Hobi olarak DJ’lik yapmaya talep gitgide artmıştı. Önce hobi, sonra ek meslek oldu. Hafta sonları eğlenmeye gidip para vereceğine, para alıp eğlenen kişi oldular.

Kimler geliyor?

9 yaşında öğrenci de var, 68 yaşında öğrenci de... Çoğunluk beyazyakalı, aralarında CEO’lar var. Bunu meslek olarak yapmak için gelmiyorlar; bir hobi onlar için. Ritim duygusu bir kez öğrenilince insanların hayatında bir denge yaratıyor. O iki saatte tüm düşüncelerinden uzaklaşıyor, stres atıyorlar. Pek çoğu “Hayatımda hiçbir şeyi düşünmediğim böyle bir an olmadı” diyor. Aslında bu eğitim bir araç; yoksa hepimiz Spotify gibi uygulamalardan listeler oluşturup DJ’lik yapıyoruz.

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Mezun olmak için ne kadar eğitim almak gerek?

Kişiye özel bir eğitim hazırlıyoruz. En az 23 saat sürüyor. Eğitim sonunda mutlaka 6 öğrenciyi birleştirip parti düzenliyoruz. Mekânı biz seçiyoruz; herkes çevresini davet ediyor ve o partide birer saatlik sete çıkıyor.

Bizim insanımızı coşturan şarkılar neler?

Tarkan’dan ‘Kuzu Kuzu’. Nerede çalarsam çalayım, istisnasız herkes reaksiyon gösterir. Çelik’ten ‘Meyhaneci’, ‘Ateşini Yolla Bana’ kesin ayaklandırır. Cem Karaca, Ajda Pekkan ve Barış Manço da diğer isimler.

Uzun bir süredir 80-90’lar pop müzik fırtınası esiyor, bitmeyecek mi?

Bitmez. O yıllar insanların en çok sosyalleşmeye açık olduğu dönem. Herkes o yılların bir şekilde çok güzel olduğundan bahsediyor. 80-90’lar müziğinde eğlenmek, insanları o yıllardaki duygusuna taşıyor. Bitmemesinin sebebi bu.

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Canlı müzikte alışkınız ama DJ’lere de ‘istek parça’ talebi gidiyor. Bu ayıp mı, sizi rahatsız ediyor mu?

O bir âdet olmuş artık, değişeceğini sanmıyorum. Türkiye’nin en iyi, en klas yerinde de çalsak peçete gelmese bile doların üzerine yazıp gönderenler biliyorum. Ayıp mı? Bence değil. Ama DJ’in bir kompozisyonu vardır, siz çok alakasız bir şey istediğinizde geneli düşünüp çalmayabilir. Mutsuz olmayın, ilerleyen saatlerde mutlaka çalar.

Alternatif DJ akademileri:

- Yazıcıoğlu Otel’in içerisinde Yazıcı Müzik Akademi, Marmaris

- OxoDJ Academy, Ankara

- Turquilla Studio, İstanbul

HOBİ OLARAK BAŞLAYIP PROFESYONEL DJ OLDULAR





Elif Şafak (Profesyonel DJ): Hep öğrenmek istediğim bir alandı DJ’lik. Hobi olarak başladım aslında. Bir workshop’a katıldım, sonrasında işler değişti. Keyfi olarak, arkadaşlarımla toplandığımızda çalarım diyordum. Ama şimdi haftada 1-2 mekânlarda ve kurumsal etkinliklerde DJ’lik yapıyorum.

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Mehmet Güven (Büyük Kulüp Genel Sekreteri): Yıllardır müziğe karşı büyük ilgim vardı ve DJ’lik eğitimi almaya karar verdim. Beni pozitif etkiledi; yeni dostlar kazandım. Eğitimlerde hayatın getirdiği problemlerden uzaklaşıp mutlu zaman geçirdiğimi fark ettim. Şimdi yarı profesyonel olarak çeşitli lokallerde DJ’lik yapıp para kazanıyorum ve çok eğleniyorum.

Merve Akkaya (Profesyonel DJ): Berlin’deyken dünyanın en iyi gece kulüplerinde, en iyi DJ’leriyle eğlenme fırsatı yakaladım. Watergate Club’da yakın arkadaşım Matthias Meyer’la dans ederken birileri gelip bana “Sen ne zaman çalıyorsun” diye sorunca ‘neden yapmıyorum’ diye düşündüm ve eğitim aldım. Aldığım eğitimle kendime olan inancım arttı.