Eğer doğa sizi çağırıyorsa...

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Tatlı bahar günlerine kavuştuk. Yavaş yavaş yaz ayarlarına geçeceğiz. Kombiler kapanacak, pencereler açılacak. Doğanın uyanışına bir kere daha tanıklık ediyoruz. Ağaçlar çiçekleniyor, mevsim sıcak günlere dönüyor. Böyle zamanlarda şehir insanlarında bir doğa özlemi başlıyor. Piknik planları, doğada yürümek, hatta kamp yapmak gibi fikirler havada uçuşuyor. Kolay değil, ömrümüz çoğunlukla beton duvarlar arasında geçiyor. Ama doğanın da kuralları var. Eğer bu kuralları görmezden gelirsek hem doğaya hem de kendimize zarar verebiliriz. Yaban Hayatı Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nden doğa ve macera sporcusu, aynı zamanda doğa ve orman pedagojisi eğitmeni, izci lideri Erhan Günel doğada güven içinde zaman geçirmenin kurallarını anlattı.

Çocukları bilgilendirin

◊ Çocuklara yürüyüş veya piknik alanı, bitki ve hayvanlar konusunda bilgi vermeliyiz. Alan içinden çıkmamaları için uyarmalıyız. Onlara doğanın kurallarına saygı duymaları gerektiğini öğretmeliyiz. Hiçbir bitkiyi yememelerini ve koparmamalarını, yürürken önlerine bakmalarını, hareket eden bir canlı gördüklerinde uzak durmaları gerektiğini anlatmalıyız. Su ve bataklık alanların ne kadar tehlike olduğunu göstermeliyiz. Kaybolurlarsa yapmaları gerekenleri uygulamalı öğretmeliyiz.

◊ Yanlarında kimlik bilgileri ve aile bireylerinin telefon numaralarının yazdığı bir kart olması iyi olur. Böcek kovucu sprey, güneşten koruyucu krem sürmeliyiz.

Ya kaybolursam!

◊ Doğada kaybolursanız, durun! Bulunduğunuz yerden daha fazla uzaklaşmayın

◊ Sakin olun. Telaş doğada en büyük düşmanınızdır.

◊ Bakın, görün, dinleyin, gözlemleyin. Bulunduğunuz yerle ilgili yorumlamalar yaparak ihtimalleri, geçtiğiniz yolları düşünün, zihninizde canlandırın.

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◊ Karar verin. Eğer daha önce geçmiş olduğunuz yolun herhangi bir kısmına geri dönebileceğinize inanıyorsanız, o noktaya geri dönün.

◊ Kurtarma ekiplerinin sizi daha kolay bulabilmesi için kontrollü şekilde ateş yakın, görünür işaretler oluşturmaya çalışın, düdükle sesli uyarı atın ve bekleyin.

Piknik kâbusa dönmesin

◊ Şehre yakın bir bölgede kısa süre vakit geçirmek istiyorsak önce bölgeyle ilgili bilgi sahibi olmalıyız. Toprak yapısı nasıl, bataklık var mı, kayalık, dik yamaç var mı, derin su alanları veya yoğun çamurlu bölgeler var mı, bize zarar verebilecek tehlikeli hayvanlar ve bitkiler mevcut mu? Bazı bitkilerin zehirli veya alerjik reaksiyona neden olabileceğini

bilmeliyiz. Bu bilgileri alana gitmeden önce alan yetkililerinden veya Orman Bölge Müdürlüğü’nden öğrenebiliriz.

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◊ Hava durumunu bir gün önce kontrol etmeliyiz. Tehlike oluşturacak şiddetli yağmur veya rüzgâr olma ihtimali varsa gitmemeli, yanımıza hava durumuna uygun kıyafetler ve yeterli su almayı unutmamalıyız.

◊ Piknik alanında , yürüyüş yollarında kaybolmamak için alan içinden, yürüyüş yollarından ayrılmamalıyız. Ailenin her bireyinde acil durum düdüğü olmalı.

◊ Çöpümüzü alandan ayrılırken toplamalı, ateş yakmak gerekiyorsa belirlenen alanlarda ateş yakmalı, yakarken etrafında kontrolsüz yanacak malzemeleri uzak tutmalıyız. Herhangi bir olumsuz durumda acil ayrılma ihtimaline karşı dağılmamalıyız.

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◊ İlkyardım çantasını, güneşten koruyucu krem ve böcek kovucuyu yanımıza almayı unutmamalıyız. Temel ilkyardım bilgisini, herkes bilmeli.

Kampa gitmeden önce...

◊ Doğaya gidecek kişinin duygusal ve fiziki açıdan yeterli olduğuna emin olması gerekir.

◊ İlk önce gidilecek bölgeye ilişkin bilgi edinmeliyiz. Hava, arazinin durumu, bitki ve hayvan varlığı konularında bilgimiz olmalı.

◊ Gitmeden önce kesinlikle bir aile yakınına ve arkadaşımıza gideceğimiz yer ve plan hakkında bilgi vermeliyiz.

◊ Güvenlik zaafı oluşturmadan, doğaya çıkmadan önce planlayıp arkadaşlarımızla paylaştığımız programa sadık kalmalıyız.

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◊ Gideceğimiz yere ve kalacağımız süreye göre uygun kıyafet, giyecek, gıda ve ekipman olmalı. Kıyafeti mevsime göre düzenlemek gerek, içten dışa doğru inceden kalına kıyafet seçimi yapmalıyız. Çabuk kuruyan, nefes alabilen kıyafetler seçmeli, bileği saran ve rahat bir ayakkabı giymeliyiz. Yeni, hiç giyilmemiş bir ayakkabıyla gitmemeliyiz. Yürüyüşe başlamadan en az 2 hafta önceden ayakkabıyı kullanmaya başlamalıyız.

◊ Gitmeden hemen önce yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemeliyiz, vücudun normal seyri bozulmamalı.

◊ Doğada güvenli bir şekilde vakit geçirmek için uygun ekipmana sahip olmak gerek. Temel kamp ve yürüyüş malzemeleriyle ilkyardım çantası önemli.

◊ Doğadayken çevredeki işaretler ve doğal tehlikeler dikkatle takip edilmeli. Hayvanların geçiş güzergâhlarından ve göl kenarlarından uzak kamp yapmak, doğadaki canlılarla karşılaşma riskini minimuma indirir. Yanımızda olmazsa olmaz dediğimiz düdük ve bıçak her zaman olmalı.

◊ Görünür ve duyulur olmak doğada çok önemlidir. Doğayı rahatsız etmeden hareket etmeliyiz. Doğada yaşayan canlıların bizden uzaklaşması için onlara imkân tanımalıyız.

◊ Paçalar çorap içine sokulmalı, müzik dinlemek yerine doğadaki sesleri dinlemeliyiz, baton kullanmalıyız.

◊ Yürürken 45 derecelik açıyla 2-3 metre öne bakmalı ve görüş açımızı genişletmeliyiz.

◊ Yürüyüş esnasında uçurum kenarlarından, heyelan alanlarından, akarsu yataklarından uzak durmalıyız.