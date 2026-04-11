“Eğer çekici değilseniz hayatınız cehennem gibidir”

Sosyal medyada önümüze düşen videodaki genç “Erkeklerin doğuştan gelen bir değeri yok, onu kendimiz inşa etmeliyiz” diyor, “Bize hiçbir şey altın tepside sunulmaz” diye devam ediyor. Karşısındaki, idolü olarak gördüğü sosyal medya fenomeni adamsa “Kadınlarınsa güzellikleri doğuştan gelen bir değer” diye söze giriyor. Ona göre kadınlar güzellikleri sayesinde lüks yaşayıp yatlara, özel jetlere binebiliyor...

Erkeklerin doğuştan bir değeri olmadığına inanan sadece videoda karşımıza çıkan bu genç değil, yaşıtı hemcinsleri arasında bu fikrin peşine takılanların sayısı her geçen gün artıyor. İdolleriyse sosyal medyada genç erkeklere başarının kestirme yollarını gösterdiklerini iddia eden erkek influencer’lar. Birçoğu ‘manosphere’ (erküre) denen, feminizm karşıtı ve kadın düşmanlığı yapan içeriklerin yayıldığı çevrimiçi toplulukların bir parçası. Milyonlarca takipçileri var. Hayatta en yüksek basamaklara ulaşmakla övünüyorlar. Sürekli banka hesaplarını takipçilerinin ‘gözüne sokuyorlar’. Bir yandan da gerçek bir erkek olmanın kodlarını yeniden yazdıklarını iddia ediyorlar. Yayınlarında en çok bahsettikleri konular fitness rutinleri, kadınlarla olan ilişkileri ve kazandıkları servet. Ve ne yazık ki çoğunlukla kadınlara yönelik saldırgan, küçümseyici bir dil kullanıyorlar: “Kendi değerlerinizi aşırı büyütüyorsunuz, kendinizi dev aynasında görüyorsunuz. Ama aslında hepinizin sunduğu şey aynı çünkü erkekler çok şey istemiyor.”

Yakışıklılık ve statü!

Bir dijital platformda yayımlanan ‘Erkürenin Merkezine Yolculuk’ adlı belgeselde bu dünyanın en ünlü influencer’larından biri çıkıyor bu kez karşımıza: “Erkeklere erkek olmayı, para kazanmayı, sistemin dışına çıkmayı, emirler yağdıran bir patron olmadan yaşamayı, adam gibi adam olmayı, günümüzde dolaşan o ılık, çelimsiz pısırıklar gibi olmamayı öğretiyorum.”

İşte tam da bu dil sosyal olarak yalnızlaştırılmışları, kısa yoldan başarı formülleri peşinde olanları etkiliyor. Karşı cinsle romantik ya da cinsel ilişki kuramayan ve bunun sorumlusu olarak kadınları gören genç erkekler yani ‘incel’ler (istemdışı bekâr) de kadınlara yönelik saldırganlık ve şiddet içeren bu dili benimsiyor.

‘Manosphere’ jargonu

◊ Looksmaxxing: Kişinin fiziksel görünümü en üst düzeye çıkarma çabaları.

◊ Chad: Aşırı çekici, özgüvenli ve kadınlar tarafından kolayca tercih edilen erkek tipi.

◊ Stacy: Chad’in kadın versiyonu.

◊ Mogging: Birinin başka birinden fiziksel olarak çok daha iyi görünmesi.

Şu sıralar ismi manosphere ekosisteminde geçenlerden biri de Clavicular olarak tanınan, 20 yaşındaki Braden Peters. Onu ünlü yapansa görünümünü iyileştirmek yani ‘looksmaxxing’ için uyguladığı aşırı yöntemler ve bu yöntemleri teşvik eden yayınları. Sosyal olarak yalnızlığa itilmiş genç erkeklere ne kadar değersiz olduklarını hatırlatıyor ve sonra da yakışıklılığın yanında statü vaat ediyor. Ve görünümlerini değiştirdikleri takdirde karşı cinsi etkileyebileceklerini, istedikleri kadınla ilişki yaşayabileceklerini ve güç kazanabileceklerini söylüyor. Geçen haftalarda CNN’den BBC’ye, The Guardian’dan The New York Times’a hangi yayın organının sitesine baksak onun adıyla ve looksmaxxing yani görünümü iyileştirme kavramıyla karşılaştık. Bu arada belirtelim, görünüşünü iyileştirmeye çalışıp kadın düşmanı fikirleri onaylamayan birçok erkek de var.

The New York Times’ın haberinde Clavicular’ın vücut ölçüleri şöyle anlatılmış: 1.88 metre boyunda, 82 kilo ağırlığında ve 79 santim bel ölçüsüne sahip. Yayıncının adını aldığı köprücükkemiğinin açıklığı olan biakromiyal genişliği 49.5 santim. Gözbebeğiyle ağız arasındaki dikey mesafenin, iki gözbebeği arasındaki yatay mesafeye bölünmesiyle elde edilen orta yüz oranı 1.07. Çene-filtrum (burun altıyla üst dudakı) oranıysa 2.6. Genç adamın hesabına göre bu ölçüler onun yakışıklı sayılmasını sağlıyor ama hâlâ istediği seviyede değil. Daha doğrusu kendi deyişiyle Amerikalı aktör Matt Bomer seviyesinde değil.

Peki, 15 yaşından beri uyguladığı ‘aşırı’ olarak nitelendirilen yöntemler neler? Babası işinsanı, annesi ev kadını olan Clavicular görünüşünden hiçbir zaman memnun olmamış. 15’nci doğum gününde internetten testosteron siparişi vermiş. Sonrasında da anne ve babasının tüm çabalarına rağmen siparişlerin arkası kesilmemiş... Fenomenin altı yıldır testosteron enjekte ettiği ve kilosunu kontrol altında tutmak için bağımlılık yapan güçlü etkilere sahip bir madde kullandığı sosyal medyada konuşulan iddialar arasında. Ayrıca yüzündeki kemikleri daha belirgin hale getirmek için çenesini çekiçle kırdığı da öne sürülüyor.

Clavicular bir TikTok paylaşımında “Eğer çekici değilseniz hayatınız cehennem gibidir, ben bunu tecrübe ettim. Sonra görünüşün biraz düzelmeye başlayınca her şey değişiyor” diyor. Ve yüz binlerce kişi yayınlarını izliyor. Evet, Clavicular açık açık kadın düşmanlığı yapmıyor ama kadını bir araç olarak gördüğü, insanları tek bir tipe indirgediği iddiaları sürekli gündemde.

Özetle toksik erkekliğin mide bulandırıcı kokusu sosyal medya platformlarında buram buram yükselip özellikle genç erkeklerin ve genç kadınların havasını kirletiyor.