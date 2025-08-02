‘Eğer biz yapmazsak kim yapacak?’

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Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü afet durumunda yaralılara sağlık hizmeti sunabilmek için olay yerine gidiyor, medikal müdahalede bulunuyor, kazazedeleri en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediyorlar. UMKE gönüllüleri bu alanda özel eğitim alan sağlık personelinden oluşuyor. Doktorlar, hemşireler, acil tıp teknisyenleri... Hepsinin odaklandığı tek bir şey var: Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında olmak, hayat kurtarmak.

‘Dayanışma insanı ayakta tutuyor’

Abdullah Taşçı (36), acil tıp uzmanı

◊ 2016’dan beri bu ailenin bir parçasıyım. Afet bölgesindeki insanlara ulaşabilmenin ve sağlık hizmeti sunabilmenin mesleki ve insani görevimiz olduğunu düşünüyorum.

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◊ Bugüne dek Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye sınırında, Kahramanmaraş depremlerinde ve sahra hastanesinde görev aldım. Depremzede birine yardım ederken bazen kendi yakınınızmış gibi bir duyguya kapılıyorsunuz.

◊ Deprem ya da savaş riski olan bölgelerde görev yaparken ailelerimizin kaygılı bekleyişi işin en zor yanlarından biri. Olay yerindeki belirsizlik ve zaman baskısı da fiziksel ve ruhsal olarak sizi sınayabiliyor. Ama UMKE’de dayanışma duygusu çok güçlü. Bu insanı ayakta tutan en önemli etken.

‘Abla bir gecede büyümüştü’

Gülfer Özkan (30), hemşire

◊ 2019’da UMKE gönüllüsü olarak göreve başladım. İstanbul’da toplumsal olaylarda ve 6 Şubat depremlerinde görev aldım. Deprem bölgesindeyken iki küçük çocuk geldi çadırımıza. Ablası kardeşinin öksürdüğünü ve ilaç almak istediklerini söyledi. Çocuklara “Aileniz nerede” diye soramadım. Ablası anlatmaya başladı. Az ilerideki çadırda annesiyle kalıyorlarmış. Babası evin altında kalmış. Kardeşinin bir an önce iyileşmesini ve annesinin üzülmemesini istiyordu. Ablası bir gecede büyümüştü. Onları annelerinin yanına götürdük ve öksürük şurubunu bıraktık. Ertesi gün yanımıza gelip teşekkür ettiler. Ufacık bedenlerindeki kocaman yürekleriyle bize sarıldılar.

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◊ Çocuklar, acılı aileler, yarım kalan aşklar, umutlar, hayaller... Alışmak mümkün değil. Ama küçük bir dokunuş, bir “Allah razı olsun”, afetin farkında bile olmayan çocukların gülüşü bu zorluklarda bize güç veriyor.

‘Hatay’da enkazdaki kadının sözleri hep aklımda’

Hasan Sağlam (44), acil tıp teknisyeni

◊ Yaklaşık 13 yıldır UMKE gönüllüsüyüm. Son bir yıldır İstanbul Avrupa UMKE operasyon sorumlusuyum. Bugüne kadar Elazığ, Van ve Hatay depremlerinde görev aldım. Libya’daki sel felaketine gittim. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi operasyonlara; İstanbul, Silivri yangınına katıldım.

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◊ Hatay depreminde bir kadını enkazdan çıkarmaya çalıştığımız an aklımdan hiç çıkmıyor. Sürekli “Zeynebimin kokusu geliyor” diyordu. Kızı Zeynep ve diğer iki çocuğu vefat etmişti. Çok acı olaylara tanık oluyoruz ama Allah gücünü veriyor. Gerçekten tamamen gönüllülük işi bu ve gittiğiniz her görev bu duygunun ön plana çıkmasını sağlıyor.

‘Görev bitince oturup ağlıyorsun’

Hikmet Tekin (45), hemşire

◊ 2011’den beri UMKE gönüllüsüyüm. Afrika’da Nijer’e gönüllü olarak gitmiştim. Bir arkadaşım “Sen zaten yardım etmeyi seviyorsun, UMKE’ye katıl” dedi. Ben de seve seve kabul ettim. İstanbul’da, Beykoz’daki fabrika yangınında, Kastamonu sel felaketinde; Erciş, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinde görev aldım. Beni en çok etkileyen Hatay depremi oldu. Özellikle bebekler ve gençler söz konusu olunca ekstra üzülüyorsun. Bazı yerlerde çaresiz kalıyorsun. Battaniye yok diye onu alıp bağrına basıyorsun, ısınsın diye. Hatay’dan sonra kendime gelmem zor oldu ama “En azından oradaydım ve elimden geleni yaptım” diyorum.

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◊ Ailem bazen “Memleketin hepsini sen mi kurtaracaksın” diyor. Eğer biz yapmazsak kim yapacak? Soğukkanlılık görev anında geliyor ama sonrasında oturup ağlıyorsun. Buna rağmen devam etmek istiyorsun çünkü insanların hayatına dokunmak çok özel bir duygu.

‘Bu mesleği seviyorum’

Mehmet Masum Kaya (47), ambulans şoförü

◊ Kasım 2015’ten beri UMKE’deyim. Daha önce 112 ambulans şoförüydüm. Depremlerde görev almak ve insanlara daha iyi hizmet vermek için UMKE’ye katıldım.

◊ UMKE gönüllüsü olarak 25 gün boyunca Hatay deprem bölgesinde kaldım. İzmir depreminde, Antalya yangınlarında ve Kastamonu’daki sel felaketinde görev aldım. Hatay’da yaşananlar çok zordu. Vatandaşlar yaralıları kendi araçlarıyla getiriyordu. Ambulansların yetmediği yerde biz organize olup müdahale ediyorduk. Eşiyle çocuğunu aynı torbaya koyanlar vardı. İnsan gerçekten ruhen çöküyor. Yine de ayakta kalmak zorundasınız çünkü yardım bekleyen başka insanlar var.

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‘Amcanın bizi gördüğü anki tepkisi...’

Nuri Özgül (32), acil tıp teknisyeni

◊ 2018’den bu yana UMKE gönüllüsüyüm. İstanbul, Kartal’da göçen Yeşilyurt Apartmanı enkazında, COVID-19 pandemisinde, 2021 Muğla orman yangınlarında, Kastamonu sel felaketinde ve Kahramanmaraş depremlerinde görev aldım.

◊ Kastamonu sel felaketinde, apartmanın birinci katında mahsur kalan engelli bir vatandaşımızı kurtarma operasyonu beni çok etkiledi. Sel başlayınca binalar terk edilmiş, amcamız çaresiz evde kalmıştı. Polis arama kurtarma (PAK) ekipleriyle bina önündeki balçığı aşıp daireye ulaştığımızda amcamızın verdiği tepkiyi unutamam.

‘Küçük kız muz istemişti’

Samet Kılıç (33), Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde uzman, İstanbul UMKE sorumlusu

◊ 2012’den bu yana UMKE’deyim. İstanbul’da yaşanan toplumsal olaylar başta olmak üzere Elazığ depreminde, 2020’deki Sabiha Gökçen uçak kazasında, Kahramanmaraş depremlerinde, Kastamonu ve Libya sel felaketlerinde görev aldım. Hatay depreminde, hava koordinasyonunda hasta sevk ederken bir kız çocuğuyla konuşmamız hâlâ aklımda. Muz istemişti benden. Hastaneye bıraktığımızda görevlilerden ona muz vermelerini rica ettim.

◊ Kısa zamanda çok insana yardım etmeye çalışıyoruz ve farkında olmadan psikolojik açıdan etkileniyoruz. Afete hazırlık çalışmaları kapsamında aldığımız psikososyal eğitimlerle bunu kontrol etmeye çalışıyoruz.