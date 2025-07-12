Durmadan, yorulmadan yangınla mücadelenin arkasındaki güç: Adrenalin ve iş sevgisi

Haberin Devamı

İzmir peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuştu. Buca, Menderes, Ödemiş ve Çeşme gibi farklı noktalarda alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken hem İzmir İtfaiyesi hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen itfaiyeciler ve orman işçileri günlerce uykusuz şekilde alevlere karşı mücadele etti. Ne yazık ki Konya’dan desteğe gelen bir orman işçisi bu mücadelede şehit oldu. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı’na giderek yangınlarda görev alan itfaiyecilerden bazılarıyla görüştük. Bilinenin aksine sadece yangın söndürmüyorlar; deprem, sel gibi tüm afetlerde görev alıyor, trafik kazasında sıkışan birinin canını kurtarıyor, apartmanda mahsur kalan bir kedinin yardımına koşuyor, bir suçlunun kelepçesini kesiyor, parmağa sıkışan yüzüğü çıkarmak için hastaneye gidiyorlar. Devlet memuru olarak geçiyorlar ancak sağlıkçı, asker ya da polis gibi teknik meslek grubuna dahil değiller. Bu da onları her vakada hayati riskleri olmasına rağmen masabaşı memurlarla aynı statüye koyuyor. Tüm eksik meslek tanımlamalarına rağmen bir an bile tereddüt etmeden alevlerin, dumanın, enkazın içine giren ancak toplum tarafından çok da fark edilmediklerini düşünen gizli kahramanlar “Birilerini kurtarmak varken kendini düşünemezsin. Bir yerin morarsa sonra fark edersin. Olaya hızlı ama güvenli varmak önemli” diyorlar.

Sadece yangın söndürmüyorlar; deprem, sel gibi tüm afetlerde görev alıyor, bazen trafik kazasında sıkışan birinin hayatını kurtarıyor bazen mahsur kalan bir hayvanın yardımına koşuyorlar.



Haberin Devamı

‘Etkilenmiyorum sanmak asıl sıkıntı’

İtfaiye amiri Yiğit Uygun geçen haftalardaki yangınlarda 40 saat uykusuz kaldıklarını söylüyor.

◊ Riskli bir işte uzun yıllar çalışmak ruhsal olarak sizde nasıl bir değişim yarattı?

14 yılda Hatay depremi, büyük orman yangınları gibi pek çok olay gördüm. Etkilenmiyorum sanmak asıl sıkıntı. İnsan bazı şeylerden etkilenmeyi de bilmeli.

Haberin Devamı

◊ Olaylardan sonra psikolojik destek alıyor musunuz?

Belediyenin psikolog birimi var. Depremden sonra destek aldık.

◊ Yangın müdahalesinde içinizde en çok hangi duygu oluyor? Adrenalin mi, kurtarma umudu mu?

Göreve göre değişir. Erken yıllarda yangını söndürmek, sorumluluk artınca ekip ve vatandaşın güvenliği öne çıkar.

◊ Son yangınlar önceki müdahalelerden nasıl ayrılıyordu?

Yangın birden fazla noktada çıktı, rüzgâr çok sertti. Biz yerleşim yerlerini korumaya odaklandık. Ormanın içinde kalmak riskliydi, havadan müdahale gerekiyordu ama gece zor...

◊ Son yangınlarda kaç saat çalıştınız?

İzindeydik, çağırıldık. Akşam 6’dan ertesi gün 3’e kadar durmadan çalıştık. Sonra aralarda molalar vererek

40 saat uykusuz devam ettik.

Haberin Devamı

Bizde usta-çırak bağı güçlüdür. Herkes birbirine sahip çıkar. Adrenalin ve iş sevgisi bizi ayakta tutar. Bu iş para için yapılmaz.

◊ Yangın bitip eve dönünce ilk ne yapıyorsunuz?

Can-mal kaybı yoksa eve dönünce dinlenip uyumaya çalışıyoruz. Sorular olursa yakınlara anlatıyoruz.

◊ Bu meslek kaç yaşına kadar yapılabilir?

Kendine bakan 50 yaş üstü de aktif çalışabilir ama genelde 50’den sonra sahadan yönetime geçilir.

◊ İtfaiyeci olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz ne olur?

Gerçekten sevmek lazım. Bu iş masabaşı değil. Fiziksel ve ruhsal dayanıklılık şart. Sevmeyenin uzun süre dayanması zor.

Haberin Devamı

Ayet Kütükbaş

‘Kural nettir; iki kişi girer, iki kişi döner; kimse içerde kalmaz’

İtfaiye eri Serkan Ayeki 28 yaşında. 6 yıldır itfaiyede...

◊ Bizde kural nettir: İki kişi girer, iki kişi döner. Kimse içeride kalmaz. Aileden çok arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Herkesin canı birbirinine emanet.

◊ Kapalı alan yangınında yön bulmak çok zordur. Duman ve sıcaklık her şeyi görünmez yapar. Kapalı ortamda 5 dakikada 500 dereceyi bulur. Orman-

da da rüzgâr bir anda yön değiştirir, alevler sarar.

◊ Orman yangınında yüksek noktalara hortumla yetişmek mümkün değil. Orman Genel Müdürlüğü havadan müdahale eder. Biz yerleşim yerlerini korur, tahliyeye destek oluruz. Havadan müdahale durunca yerden devam ederiz. Her orman yangınında halk yanımızda olur. Traktörle, hortumla, içme suyuyla destek verir. Yangın savaş gibidir, toprağını korumak için herkes seferber olur.

Haberin Devamı

◊ Kâğıt üstünde memur statüsündeyiz ama her şeye müdahale ederiz. Deprem, yangın, hayvan kurtarma, trafik kazası... Yüzüğe sıkışan parmağı da biz kurtarırız, polis baskınında kapıyı da biz kırarız. Yine de teknik meslek sayılmıyoruz, yıpranma payı yok. Bu büyük bir eksiklik.

Ayet Kütükbaş

‘Birkaç saniye bile önemli’

İzmir İtfaiyesi’nin ilk kadın şoförü Ayet Kütükbaş, 23 yaşında ve 2 yıldır itfaiyede: “Üniversitede bölümü bir şey bilmeden seçtim ama okudukça sevdim, şimdi severek yapıyorum.”

◊ Şoför olmayı siz mi tercih ettiniz?

Ben itfaiye eri olmak istiyordum. Başlarken şoför alınacağım söylendi. Sürüşüm iyiydi, öyle devam ettim, çok iyi şoför olduğumu söylüyorlar, başka göreve geçmemi istemiyorlar.

◊ Aileniz endişeli mi?

Hâlâ biraz korkuyorlar, dualarla uğurluyorlar. Bir olay olunca hemen haberlerde görürler. Annem aramaz ama hemen mesaj atar. Ben uygun olunca dönerim.

◊ Tonajlı büyük araçları kullanmak ve ekibi taşımak nasıl bir sorumluluk?

En büyük sorumluluğum hem kendim hem de araçtaki arkadaşlarım. Olaya hızlı ama güvenli varmak önemli. Trafikte yol vermeyenler geciktiriyor, o birkaç saniye bile önemli.

◊ İlk görevinizde neler hissettiniz?

Hiç korkmadım. İzmir İtfaiyesi’nin ilk kadın şoförüyüm. “Yapamaz” demesinler diye güçlü durmaya çalıştım, hâlâ öyleyim.

◊ Görenlerin tepkisi ne oluyor?

Kadın şoför gören şaşırıyor. Fotoğraf çekmek isteyen çok oluyor. Ben sadece direksiyon başında değilim; hortum taşırım, musluk açarım, arkadaşlar içerideyken gözüm hep onlarda. Beni gören “Sen dur, biz taşırız” diyor. Hortum ağır, teknik iş. Yardımcı olmaya çalışıyorlar, iyi niyetli ama iş bizim işimiz.

◊ Son yangınlarda uzun saatler çalıştınız. Böyle anlarda psikolojiniz nasıl etkileniyor?

Orada yorgunluk, acı hissedilmez. Birilerini kurtarmak varken kendini düşünemezsin. Bir yerin morarsa sonra fark edersin. Şoför olarak içeridekilerden de sorumluyum, bir tehlike olursa uyarırım. Ekip arabaya binince aile gibiyiz. Uykusuzlukta bile en büyük motivasyon ihtiyaç duyulmak. Halk da destek oluyor.

Şerife Güzel

‘Köylüler ateşin nasıl söndürüleceğini bilir, dışarıdan gelenler bilinçsiz’

Kırsal Alanlar ve Orman Köyleri Yangın Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

◊ İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü 2021’de kuruldu. Şehir yangınlarından Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü sorumlu, biz kırsalda farkındalık, önleme ve ilk müdahale zincirini güçlendirmekle yükümlüyüz.

◊ Kentin 1.296 mahallesi var. 600’ü kırsal mahalle olarak geçiyor. Yıl bitmeden 600 mahalleye yangın tankeri dağıtmayı hedefledik. Şu an 585 tanker aktif. Menderes yangınında, itfaiye araçlarından önce bu tankerler müdahale etti ve yangının yönünü değiştirdi.

◊ Riskli köylerde Yangına Dirençli Köy Projesi başlattık. Köydeki herkesin afet anında itfaiye ve jandarma gelene kadar nasıl aksiyon alması gerektiğini öğretiyoruz.

◊ Geçen yıl haziran ayında 20 civarında olan orman yangını sayısı bu yıl aynı dönemde 80’e yaklaştı. Yüzde 90’ı insan kaynaklı.

◊ Köylüler ateşin nasıl söndürüleceğini bilir ama dışarıdan gelenler bilinçsiz davranıyor. Kuru otlar riski büyütüyor. Sönmeyen yangın yoktur, önemli olan önlemekte. Bunu da eğitimle, farkındalıkla başarabiliriz.