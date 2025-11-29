Dünyanın en değerli eserleri fiyatları arttıkça artıyor

Haberin Devamı

Sanat tarihine damga vurmuş ünlü sanatçıların eserleri dönem dönem açık artırmaya çıkabiliyor. Ve bu da sanat piyasasında büyük heyecana neden oluyor. Örneğin 18 Kasım Perşembe günü Gustav Klimt’in ‘Elisabeth Lederer’in Portresi’ adlı eseri (1914-1916) New York’taki Sotheby’s müzayede evinde 236,4 milyon dolara satılarak modern sanatta tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. 20 Kasım’da da yine Sotheby’s New York’ta Frida Kahlo’nun ‘Rüya (Yatak)’ isimli otoportresi müzayedede satılan (54,7 milyon dolar) en değerli kadın sanatçı eseri oldu. Galeri Baraz’ın kurucusu Yahşi Baraz dünyadaki en değerli tabloları ve sanatçılarını anlattı.

‘Çok olumlu bir gelişme’

‘Elisabeth Lederer’in Portresi’, Gustav Klimt (1914-1916), 236,4 milyon dolar





Modern resimde epey yüksek fiyata satılan bir eser oldu. Eserinin bu fiyata satılması dünya sanatının gelişmesi açısından çok olumlu bir gelişme. Bu durum sanatın başka alanlarını da tetikleyecektir çünkü Klimt hiç sanattan anlamayan biri için de önemli bir isim. Ölümünden sonra eserlerinin değeri katlanarak artıyor. ‘Elisabeth Lederer’in Portresi’ Estée Lauder’ın vârisi Leonard A. Lauder’ın koleksiyonundan çıkıyor. Üç-dört kişi eser için rekabet etmiş olabilir ama resmi kimin satın aldığını bilmiyoruz. Aslında Klimt’in çok daha güzel eserleri var. Örneğin ‘The Kiss’ (Öpücük).

‘Başta şüphe uyandırmıştı’

‘Salvator Mundi’, Leonardo Da Vinci (1499-1510), 450 milyon dolar





En pahalı klasik tablolardan biri. Gustav Klimt modern sanat eserlerinin en değerlisi ama klasik tablolara bakarsak ‘Salvator Mundi’nin 450 milyon dolarla ilk sırada olduğunu görüyoruz. Tablo 2005’te ortaya çıkınca aslında ilk başta Leonardo’nun mu değil mi diye bir şüphe uyandırmıştı. Sonra onun olduğu kabul edildi. Bu eseri Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman’ın aldığı söyleniyor.

‘Ressam değil demişlerdi’

‘Kağıt Oynayanlar’, Paul Cézanne (1890-1892), 250 milyon dolar





Empresyonizmden etkilenmiş bir sanatçı. Paul Cézanne’ı sanat çevresinde “Ressam değil” diyerek sergilere almıyorlar. Ailesi çok zengin. Babası “Bu çocuk serseri olacak” diye ressam olmasını istemiyor. Cézanne ısrar ediyor ama hayatı boyunca birkaç tane resim satabiliyor. Sonradan öyle bir önem kazandı ki tabloları artık çok değerli.

‘Birçok sanatçıyı etkiledi’

‘Değişim’, Willem de Kooning (1955), 300 milyon dolar





Hollanda, Rotterdam’da doğdu, kaçak olarak Amerika’ya gitti. Orada duvar badanacısı olarak isim yaptı. Sonra MoMA’cılar (Modern Sanat Müzesi) onu keşfetti. Ressam Arshile Gorky onun yakın arkadaşıydı. Willem de Kooning dünya çapında bir isim oldu ve birçok sanatçıyı etkiledi. Bugün bütün büyük müzeler onun eserlerini satın almaya çalışıyor.

‘Hiçbiri satılmıyor’

‘Ne Zaman Evleneceksin?’, Paul Gauguin (1892), 210 milyon dolar





Sanatçı Paris’te doğuyor ve aslında muntazam bir hayat yaşıyor. Hayatının bir döneminde Tahiti’ye gidiyor, orada yerli kadınların resimlerini yapıyor. Sonra Paris’e dönüyor ama toplum onu kabul etmiyor, hiçbir eseri satılmıyor. Paris’teki burjuva zenginler “Böyle hayvan şeklindeki kadınları biz niye evimize asalım” diyorlar. Çünkü o zamanlar Jean-Honoré Fragonard’ın ve Jean Auguste Dominique Ingres’nın güzel kadınlı portreleri çok meşhur.

‘Travması çalışmalarına yansıyor’

‘Rüya (Yatak)’, Frida Kahlo (1940), 54,7 milyon dolar

Sanatçı gençken yolculuk ettiği otobüse bir tramvay çarpıyor. Ameliyat oluyor. Kahlo için büyük bir travma, bu eserlerine de yansıyor. Daha sonra kendisi gibi ressam Diego Rivera’yla evleniyor. Sanat ortamına giren iki önemli ismin hayatları yakından takip ediliyor. Frida Kahlo’yu bir roman gibi görüyorlar. Ölümüne kadar hiç durmadan üreten bir sanatçı. ‘El sueño (La cama)’ adlı eseri açık artırmada 54,7 milyon dolara satılıyor.

‘DAHA FAZLASI OLSUN’

Eserlerin rekor fiyatlara satılmasıyla ilgili Galeri Nev İstanbul’un kurucusu Haldun Dostoğlu şunları söylüyor:

“Çok daha fazlası neden olmasın? Ayrıca dünya nüfusunun yüzde 6’sı dünyadaki toplam servetin yüzde 80’ine sahip olunca yaşanan ve yolunu şaşıran paranın altın klozetlere harcanmasındansa sanat eserlerine verilmesini

daha değerli buluyorum.”

EN PAHALI TÜRK YAPITLARDAN BİRKAÇI

‘Bu resmi satmıyorum demişti’

‘Atomun Parçalanışı ve Bitkisel Hayat’, Fahrelnissa Zeid (1962), 2 milyon 300 bin dolar





Türkiye’deki en pahalı sanatçılardan biri. 2013 yılında bu tablosu, Christie’s Dubai müzayede evinde 2 milyon 741 bin dolara satılarak çağdaş Türk resminde rekor kırdı. Zeid’le tanışıyorduk. Bu resim için “Bu çok mühim bir resmim, bunu satmıyoruz” demişti.

‘Kayıptı, ortaya çıktı’

‘Kahve Hazırlamak’, Osman Hamdi Bey, (1881), 1 milyon 16 bin sterlin





Dünyaca ünlü sanatçımız Osman Hamdi Bey’in yakın zamana kadar kayıp olduğu düşünülen ‘Kahve Hazırlamak’ (Preparing Coffee) tablosu bu yıl Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada satıldı. Ama en meşhur tablosu ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’.

‘Son iki senesinde biraz para kazandı’

‘Bir İskemle/Bir Kuş/Büyük Çıplak/Kırmızı Figür/Bir Yaratık’, Ömer Uluç (1990), 7 milyon 850 bin lira

Sağlığında değeri çok bilinmedi. Kanser olunca ondan çok kişi eser aldı. 2010’da öldü ve son iki senesinde biraz para kazandı. Ömer Uluç aynı zamanda benim kuzenim, kardeş torunlarıyız. 18-19 yaşlarında resmi sevmeye başlıyor, bohem bir kişilik. Özgün bir sanat anlayışı vardı. Galeri olarak da ilk müşterisi benim. Fransa’da ve Amerika’da da bir şeyler yapmak istedi ama vakti yetmedi.

‘Aynı zamanda moda fotoğrafçısıydı’

‘Rüyanın Düşüşü’, Erol Akyavaş (1982), 5 milyon 273 bin lira

Mühim bir ressam, fenomen bir adam. Amerika’da birlikte çok zaman geçirdik. Bedri Rahmi’nin (Eyüboğlu) atölyesinde çalıştı. Paris’te Fernand Léger’nin atölyesinde zaman geçirdi. Aynı zamanda bir moda fotoğrafçısı. Zaten Amerika’da moda fotoğraflarıyla geçindi. 1981’e kadar sürrealist, erotik resimler yaptı. Sonrasında İslam sanatına meyil gösterdi. Kanser oldu ve 1999’da öldü.

‘Yapıt sayısı 120’yi geçmez’

‘Duvar Dibi V’, Neşet Günal, (1923-2002), 4,6 milyon lira

Osman Hamdi Bey’i saymazsak Günal figüratif olarak baktığımızda ülkemizdeki en pahalı ressamlardandır. Eserlerinin fiyatları 300-500 bin dolar civarında seyrediyor. Fernand Léger’nin atölyesinde resim çalıştı. Yaptığı eser sayısı da 120’yi geçmez. Mesela Devrim Erbil’in yaklaşık 20 bin resmi var.

‘60 ülkenin müzesine giriyor’

‘Mavi Senfoni’, Burhan Doğançay (1987), 2,2 milyon lira

Türk modern sanatında en yüksek rakama satılan eserlerin bazıları Burhan Doğançay’a ait. En ünlü tablosu ‘Mavi Senfoni’yi 2009’da Murat Ülker 2,2 milyon liraya satın aldı. Doğançay hayatı boyunca çok uğraşıyor, eserleri 60 ülkenin müzesine, özel koleksiyonlarına giriyor.