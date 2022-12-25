Dünyada 2022'nin öne çıkanları: Yıl savaşla başladı, isyanlarla sürdü

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* 2021 sonlarında bazı istihbarat teşkilatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği iddiasındaydı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bile bu iddiaları gerçekçi bulmadı. Ancak Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’nın ‘Nazilerden ve silahlardan arındırılması için’ özel bir askeri harekat düzenledi ve ‘işgal’ resmen başlamış oldu. Savaş hâlâ sürüyor.

* Pandemi, savaş, Çin-ABD gerilimi derken dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Amerikan merkez bankası FED’in katı para politikası doları, daha gevşek bir politika izleyen Avrupa Birliği para birimi Euro’nun üzerine zıplattı. Avrupa Merkez Bankası’nın politikalarıyla Euro eski seyrine geri döndü.

* 2022’de COVID-19 önlemleri tüm dünyada büyük ölçüde kaldırıldı. Sadece Çin ‘sıfır vaka’ politikasını sürdürdü. Protestolar üzerine önlemler kaldırıldı ancak bu kez de vaka sayılarının hızla arttığı iddia edildi.

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* İranlı Mahsa Amini’nin 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran’da kitlesel protestolar başladı. Z Kuşağı’nın başı çektiği gösterilerin ardından ülkede ‘ahlak polisi’nin kaldırılacağı iddia edildi. İran hükümeti protestocuları idam etmeyi sürdürüyor.

* Latin Amerikan seçmeni 2018’den bu yana tercihini sol siyasetten yana yapıyordu. Bu trend 2022’de de devam etti. Honduras’ta sosyal demokrat Xiomara Castro başkan seçildi. Gustavo Petro, Kolombiya’nın ilk solcu başkanı oldu. Ve son olarak, eski Brezilya Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sağcı rakibi Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak iktidara döndü.

* İngiltere’de Boris Johnson’ın ardından başbakan olan Liz Truss 44 gün sonra istifa etti. Koltuğu Rishi Sunak aldı.

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Time dergisi Başkan Zelenski’yi ‘Yılın Kişisi’ seçti.

* İtalya’daki genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı ittifak kazandı. Aşırı sağcı grup hem senato hem de temsilciler meclisinde çoğunluğa sahip.

* Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe seçim kampanyası için konuşma yaparken vurularak öldürüldü. Cinayetin Moon tarikatıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

*Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde ‘çok gizli’ damgalı, arasında nükleer silahlarla ilgili dokümanların da olduğu belgeler bulundu. Araştırma sürüyor.