Düğün meselesi ‘düğüm’ oldu

Normalleşme sürecine geçildiğinden beri çiftler ve sektördekiler düğünler için yapılacak açıklamayı bekliyor. Adliyelerle beraber 15 Haziran’da düğün salonlarının da açılması gerektiğini söyleyen İstanbul Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, “Şu anda iş yapamayan kuyumcu, mobilyacı, çiçekçi ve fotoğrafçılar düğünleri bekliyor. Halay çekmek şart değil ‘Erik Dalı’ oynatacağız” diyor. Alınan tedbirler hem işletme çalışanlarının hem de davetlilerin sağlığı açısından önemli. Evlenecek çiftler de önlem almayı düşünenler ve töreni ertelemeyi doğru bulanlar şeklinde iki gruba ayrılmış durumda... Yeni düğün sezonuna dair trendlerse beklenen resmi açıklamadan sonra netleşeceğe benziyor.

DAVETLİLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Sevda Taşçı, Bride Project Weddings & Events kurucusu



Ertelenen düğünlerin yeni tarihleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Önlem olarak karşılamada maske dağıtılacak. Davetliler ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Masalarda dezenfektan bulunacak. Oturma düzeniyse daha seyrek olarak planlanacak.

BU YIL DÜĞÜN TURİZMİ BİTTİ

Dilara Tahincioğlu Sel, D’lara Events kurucu ortağı

Yurtdışı düğünlerinin 2020’de gerçekleşme ihtimali çok düşük. Düğünlerini Türkiye’de yapmak isteyen bazı yabancı müşterilerimiz de koşullar gereği organizasyonu ya kendi ülkelerine aldılar ya da ertelediler.

KONSEPTE UYGUN SİPERLİK...

Neslihan Hoşcan, Lavin Event Production & Design’ın sahibi

Hazırlık yapmaya başladık. Sosyal mesafe açısından mekânda birkaç dans pisti alternatifi olabilir. Misafirlere düğün konseptine uygun maske ve siperlikler hazırlayabiliriz. Tedbir açısından elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

KÜLTÜRÜMÜZDEN UZAKLAŞILMAYACAK

Selin Saral, Inside Flowers and Events kurucusu

Düğünlerimiz kültürlerimizin devamını yansıtır, bu organizasyonlarda çok köklü değişikliklere gidilebileceğini düşünmüyoruz. Belki kişi sayılarında azalmalar, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzenleri getirilebilir.

DUVAK ALTINDA MASKE...

Jano Kasal, Teras 212 Beşiktaş & Galata 212 Karaköy yöneticisi

Devletin öngördüğü tüm önlemleri alıyoruz. Salon, asansör girişlerine dezenfektan koyulup içeri sınırlı sayıda davetli alınacak. 2020 düğünlerinde mesafenin korunduğu, duvak altında maske olan aile fotoğrafları göreceğiz.

AİLE BÜYÜKLERİYLE CANLI BAĞLANTI

Cana Ataç, Sait Halim Paşa Yalısı genel koordinatörü



Girişlerde termal kameralarla hem personelin hem misafirlerin ateşleri ölçülecek. Düğüne katılamayacak aile büyükleri için nikâh seremonisinin canlı bağlantıyla gerçekleştirileceği daha teknolojik bir seviyeye geçilebilir.

HALAYDAN VAZGEÇMEK ZORUNDAYIZ

Lütfü Sapmaz, Portaxe işletmecisi

Toplum olarak düğün dendiğinde her şey usulüne uygun olsun istiyoruz ama geleneğimiz olmasına rağmen halaydan vazgeçmek durumundayız. Bu konuda DJ ve sanatçılarımızı uyarıyoruz, misafirlerimizin ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz.

DERSLERE YENİ KURALLAR

Hande Kayacık, düğün dans eğitmeni



Salgın sürecinin bitmesini, tedbirli de olsa düğünlerin başlamasını bekliyoruz. Stüdyodaki derslerde çiftlerle bire bir çalışıyoruz. Derslerimiz başladığında çiftlerimizi el dezenfektanları ve maskelerle ağırlayacağız.

PROVALARA ARA VERİLDİ

Semih Doğruer, modacı

Düğün tarihlerinde çoğunlukla bir erteleme söz konusu. Gelin adayları özellikle arayıp beni bilgilendiriyor. Atölyem şu anda faaliyette değil. Provalarımıza daha başlamadık. Virüsün tamamen kontrol altına alındığından emin olmamız gerek. Temmuz gibi çalışmalara başlamayı düşünüyoruz.

ALTIN KESESİ YERİNE MASKE...

Raşit Bağzıbağlı, modacı

Karantina sürecinde iki gelinlik hazırladık. Atölyemi kıramadığım müşterilerim için açtım. Maske takıp minimum temasla provaları yaptık, prova odalarını dezenfekte ettirdik. Atölyelerimiz 1 Haziran’da açılacak. Gelinlerimize kese hediye ederiz normalde. Şimdi sanırım gelinliğini yaptığımız kumaştan yapılan maske de hediye edeceğiz.



EVLENECEK ÇİFTLER NE DİYOR?

MASKELİ VE MESAFELİ DÜĞÜN HİÇ HAYALLERİMDE OLAN BİR DURUM DEĞİL

Yakın tarihte evlenecek olan Aylin Bür ertelediği düğünü için şunları söylüyor: “Düğün tarihim 5 Nisan’dı. Önce 18 Haziran’a erteledik. Ama çocuğu olan arkadaşlarım ve aile büyüklerimiz gelemeyeceklerini söylemeye başlayınca bu kez 21 Eylül’e erteledik. Zaten maskeli ve mesafeli düğün hiç hayallerimde olan bir durum değil maalesef. Balayımız da hazırdı. Tercih ettiğimiz turizm şirketi değiştirmek istediğimiz tarihin sezonun yoğun bir ayı olduğunu söyleyip fiyat yükseltti. Biz de hayalimizdeki tatili iptal edip bütçemize daha uygun bir şey bakmak zorunda kaldık.” Düğün tarihi 16 Temmuz olan Kübra Göçmez kesin bir açıklama olmadığı için düğün gününü değiştirmiyor: “Belirsizlik nedeniyle ev tutamadık. Mecbur kalırsak istemeyerek de olsa düğündeki kişi sayısında azaltmaya gidebiliriz. Belki az sayıda davetliyle bir kır düğünü yapabiliriz.”