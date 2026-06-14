‘Dua’ kabul oldu, aradığı aşkı buldu

Haberin Devamı

Pop müzikte ‘güçlenme şarkısı’ diye bir kategori var. Genelde şöyle işler: Sanatçı kötü bir ilişkiden çıkar, acısını stüdyoya taşır, dans pistinde dinleyicisini de o acıyla buluşturur. Şarkı hit olur, ilişki unutulur ve döngü devam eder. Dua Lipa da böyle bir şarkı yaptı. Ama bu defa hikâyenin sonu başka türlü yazıldı. Sanatçı bir gece çıktığı berbat bir randevudan eve döner. Sabah stüdyoya gider, yapımcıları ona “Nasıl geçti” diye sorar. Dua’nın cevabı tek cümledir: “Training season is over” yani “Antrenman sezonu bitti”. Stüdyodakiler güler, şarkı o gün yazılır.

Ama bu yalnızca kötü geçen randevunun yorgunluğunu anlatan bir şarkı değil. Dua Lipa’nın kendisinin de söylediği gibi, cümlenin çifte anlamı var. Birincisi “Artık kimseye bana nasıl davranması gerektiğini öğretmeyeceğim”. İkincisiyse daha derin: “Benim kendimi yetiştirme dönemim de bitti. Deneyimlerimden ders aldım, artık hazırım.” Yani bu sadece bir özgüven marşı değil; evrene yazılmış dilek mektubu, güncel deyişle bir tür manifest. Ve işe yaradı.

Haberin Devamı

Dua Lipa, Callum Turner’la ilk kez Londra’da bir restoranda, babasıyla akşam yemeğindeyken karşılaşmış. Restoranın sahibi onları birbirine tanıtmış ama o gece aralarında yakınlık olmamış. 2024’te Los Angeles’ta, bir arkadaşlarının doğum günü öncesinde yeniden bir araya gelip yan yana oturmuşlar. Konuşmanın bir noktasında ikisinin de aynı kitabı okuduğu ortaya çıkmış: Hernan Diaz’ın ‘Güven’ (Trust) adlı romanı. Üstelik ikisi de birinci bölümü bitirmiş. Callum Turner o anda, romantik komedi senaristlerinin bile kolay kolay yazamayacağı bir cümle kuruyor: “Demek ki aynı sayfadayız” (So we’re on the same page).

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Neredeyse mucize

Flört uygulamalarında, sosyal medyada “Selam”dan sonra sohbetin karanlık kuyulara gömüldüğü bir çağda, iki insanın aynı kitabın aynı yerinde buluşması neredeyse mucize gibi. Bu çifti bu kadar sevmemizin sebebi de büyük ihtimalle bu: Ünlüler ama ilişkileri yormuyor. Güzeller ama bu güzelliği sürekli kanıtlamaya çalışmıyorlar. Birbirlerinin yanında sakin, yerli yerinde görünüyorlar. Callum Turner’ın duruşunda eski usul bir nezaket hissediliyor. Dua’nın ışığını azaltmaya ya da çalmaya değil, o ışığın yanında rahatça durmaya talip olan biri.

Haberin Devamı

Dua’daysa onu yoran, kafasını karıştıran, temel duygusal bilgileri baştan öğretmek zorunda kaldığı ilişkilerden çıkmış bir kadının ferahlığı var. Tıpkı onun gibi, pek çok kadın artık ilgiyi, nezaketi, sevgiyi öğretmek istemiyor. Tüm bunlar birleşince, bu modern aşk masalının umut veren yanı güçleniyor. Dua’nın şarkıda söylediği şey, hayatın içinde karşılık buluyor. ‘Training season is over’ da bu yüzden neredeyse slogan haline geliyor.

Halay çeken kız

Dua Lipa’nın Türkiye’de bu denli sevilmesi tesadüf değil. Örneğin Taylor Swift dünyada başlı başına bir kültür endüstrisi; turneleri şehir ekonomilerini hareketlendiren, albümleri gündem belirleyen, hayran kitlesiyle ayrı ekosistem kuran dev bir figür. Ama Dua bizde başka türlü seviliyor. Ulaşılmaz bir pop yıldızı gibi değil, komşumuzun kızı dünyanın en büyük sahnesine çıkmış gibi; daha sıcak, daha yakın. Arnavut kökleri, Kosova’yla kurduğu bağ, Balkan sıcaklığı, aile hissi... Hepsi bu coğrafyanın anlayacağı yerden geliyor. Bir yanıyla Londralı global yıldız, bir yanıyla düğünde halaya kalkan kız.

Haberin Devamı

Pop tanrıçası ama hayatını krizlerle, imaj savaşlarıyla, magazin hesaplaşmalarıyla büyütmeye ihtiyaç duymuyor. Mesajını ‘asi kız’ kostümüne girmeden de verebiliyor. O sahne ışıltısının altında disiplinli, çalışan, okuyan, dünyayla ilgilenen biri var. Service95 adlı bir platform kurdu, kitap kulübü yapıyor, yazarlarla konuşuyor... Dua Lipa’nın bu yanını güçlü kılan noktalardan biriyse düzenlediği Sunny Hill Festivali. Babası Dukagjin Lipa’yla hayata geçirdiği festival Kosova’nın başkenti Priştine’yi dünya müzik haritasında görünür kıldı. Büyük isimleri çağırıp bölgenin müzikal değerlerini büyüterek kendi köklerini global pop sahnesine taşıdılar. Geçen yıl Edis’in festivalde sahneye çıkması, bu yıl da 31 Temmuz-2 Ağustos’taki festivalde Manifest’in o evrene dahil olması bize ayrıca tatlı geldi. Çünkü Dua’nın dünyasında Balkanlar fonda duran romantik bir ayrıntı değil; merkezin ta kendisi.

Haberin Devamı

Londra’da nikâh, Palermo’da düğün

Çift önce sade bir nikâh töreniyle imzalarını attı. Dua Lipa törenin yapıldığı Londra’daki Old Marylebone Town Hall’dan çıkarken özel dikim Schiaparelli couture etek-ceket takımıyla 1971’de Mick Jagger’la evlenen Bianca Jagger’ın ikonik takımına selam yolluyordu. Takımı tamamlayan Stephen Jones tasarımı şapkasıyla da modern bir gelin şıklığı ortaya koydu.

Ardından Sicilya’da, Palermo yakınlarında üç güne yayılan kutlama yapıldı. Akdeniz ışığı, tarihi bir villa, aileler, arkadaşlar, sabaha kadar süren eğlence… Dua Lipa düğününde de kendi çizgisinden çıkmadı. Masal dozunu iyi ayarladı; pop yıldızı gösterisi aşkın önüne geçmedi. Şık, neşeli, kalabalık ama hâlâ kişisel görünen bir kutlama yaptı.

Haberin Devamı

Büyük törenin ardında hâlâ en baştaki sade hikâye vardı: Aynı kitabın aynı bölümünde birbirini bulmuş iki insan. Çünkü büyük aşk bazen manşetlere kriz olarak değil, pazar sabahı kahvesi gibi sakince düşer. Ve bazen de en güçlü niyet “Ben artık ne istemediğimi çok iyi biliyorum” demektir. Acemi kontenjanları kapandı.

Siz de kadroya aşkın ne olduğunu gerçekten bilenleri almaya var mısınız?