Dostlarımız bizi yine şaşırtıyor

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Ormanlarımızın gizli kahramanı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen çarşamba sosyal medya hesabından, fotokapana yakalanan bir Anadolu parsının görüntülerini paylaştı. Neslinin tükendiği düşünülen ancak son birkaç yıldır yapılan çalışmalarda halen ülkemizde yaşadığı ortaya çıkan Anadolu parsının bu videosu büyük ilgi gördü. Yumaklı paylaşımında şu mesajı verdi: “Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkânlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.”

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22 bozkır delicesi uydu takibine alındı

KuzeyDoğa Derneği’nce, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı Köyü’nde kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, kıtalar arası göçen kuş türlerini halka ve uydu vericileriyle takip ediyor. Bu türler arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli ‘tehdide açık’ kabul edilen bozkır delicesi de var. Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi şu anda 22 bozkır delicesini (Circus macrourus) takip ediyor ve bu sayıyla dünyada ilk sırada.

Maymunlar firarda...

Amerika’nın Güney Carolina eyaletinde, medikal testler için primat yetiştiren Alpha Genesis isimli şirketin laboratuvarından geçen hafta 43 rhesus makak maymunu kaçtı. Söylenene göre işe yeni başlayan bir görevli kafeslerin kapısını açık bıraktı. Yetkililer Beaufort County isimli kasabadaki yerel halka kapı ve pencerelerini kapatmalarını, ayrıca maymunlara yaklaşmamalarını tavsiye etti. Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da da 19 maymun kaçmıştı.

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Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Scientific Reports isimli bilim dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kediler insan bebeklerine göre kelimeleri nesnelerle daha hızlı ilişkilendirebiliyorlar. Araştırmada 31 kedinin her birinin önüne, iki kısa çizgi filmin gösterildiği bir bilgisayar kondu. Aynı zamanda kedinin sahibinin uydurma bir kelime söylediği bir ses dinletildi. Kedilerin büyük çoğunluğu kelimegörüntü ilişkisini 9 saniyelik iki dersten sonra öğrendi. Çoğu 14 aylık bebekse bu ilişkiyi kurabilmek için 20 saniyelik dört derse ihtiyaç duyuyor.