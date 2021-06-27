Doktor bir ‘tık’ uzağımızda

Bunedoktor.com, üst düzey bir sağlık danışma platformu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ve yazılım ekibi pandemi döneminde hem hastanelerde yığılmaları önlemek hem de hastaneye gitmeye çekinenler için bu uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamayla hastalar bilgisayarlar, mobil cihazlar yardımıyla hekimlerle çevrimiçi ortamda görüntülü görüşebiliyor. Böylece hastalıkları, laboratuvar sonuçları veya kullandıkları ilaçlarla ilgili soru sorabiliyor; hekimden de tavsiye, danışmanlık ve eğitim alabiliyor.



Prof. Dr. İsmail Balık “Çevrimiçi doktorluk sistemi hastayla hekimin bir sağlık kuruluşunda karşı karşıya gelerek alacağı klasik sağlık hizmetinin yerine geçecek bir uygulama değil. Bir sağlık kuruluşuna gidilemeyen durumlarda sağlık destekleyicisi görevini üstleniyor, hayati gecikmelerin önüne geçebiliyor” diyor.

GÖRÜŞMELER 15-45 DAKİKA

Bu hizmetten faydalanmak için internet sitesi veya telefon uygulaması üzerinden üye olunması gerekiyor. Üyelik ücretsiz. Hasta, önce sisteme kayıtlı doktorlar arasında seçimini yapıyor, sonra doktorun sisteme girdiği randevu saatlerinden kendisi için uygun olan gün ve saati tıklayarak kolayca randevu alabiliyor. İsterse görüşme öncesi test sonuçlarını ve hekimine danışacağı konu başlıklarını sisteme girebiliyor. Hasta randevu esnasında kullandığı ilaçlar, ameliyat kararı gibi sağlığıyla ilgili konularda kafasına takılan her soruyu hekime sorup bilgi alabiliyor. Hekim ücretini kendisi belirliyor, ödemeler kredi kartıyla gerçekleşiyor. Görüşme süreleri 15-45 dakika; seans ücretleri 150-300 lira arasında değişiyor.

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