Doğayı özleyen şehir yorgunları için...

Kendiyle vakit geçirmek, doğaya dönmek isteyenler için İstanbul’a 1 saat mesafe uzaklıkta olan Sapanca ideal adreslerden biri. Sanki bambaşka bir dünyaya açılan sihirli bir kapı, doğanın kalbinde bir sığınak gibi... Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Sapanca sonbaharın yanı sıra kış mevsiminde de bambaşka bir hale bürünüyor. İsterseniz doğanın tadını çıkarın, isterseniz inzivaya çekilin...

Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler için son yıllarda adeta bir ‘nefes alanı’ oldu Sapanca. Cazibesi sadece yakınlığı değil tabii, huzur ve dönüşümü bir araya getiren ortamı. Özellikle göl çevresindeki konaklama tesisleri bunu yansıtıyor. Bali evleri konseptli butik oteller, çiftlik evleri ve bungalovlar; her biri ruhsal ve fiziksel şifalanma için tasarlanmış. Buralarda bütüncül programlar düzenleniyor. Yoga, nefes, qigong, meditasyon, aile dizimi, şifa çemberleri gibi... Kamplar artık çokboyutlu bedensel, zihinsel ve kişisel dönüşüm deneyimleri sunuyor. Doğanın kucaklayıcılığı buradaki ‘yenilenme-arınma’ mesajının ana kaynaklarından.

Bu kapsamlı etkinliklere katılmadan göl, dağ ve orman manzaraları arasından şelalelere yürüyerek bile enerji tazelemek mümkün. Yürümeyi seviyorsanız bölgede çok sayıda ve farklı zorluk derecelerinde trekking parkurları var.

Sakarya’ya bağlı bir ilçe, Sapanca; bölgede yerleşim Frigyalılara kadar dayanıyor. Ama bu sevimli ilçe adını verdiği (kimileri de aldığını söylüyor) gölüyle ünlü.

Göl de bu ünü fazlasıyla hak edecek kadar güzel. Mevsimine göre sabah saatlerinde gölün üzerinde dans eden ince sis tabakası, ev sahipliği yaptığı kuşlar ve göçmen kuşlarla kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için de çok çekici. Gölün üzerinde tekne, kano gezileri ya da küçük sandallarla düzenlenen balık avlama turları gibi alternatifler de var. Gezinizi gölün çevresiyle sınırlandırmadan çevresindeki yerleri de listenize ekleyebilirsiniz.

Yürüyüş yapın, farklı lezzetleri tadın

Maşukiye: Osmanlı köyü atmosferi, geleneksel mimarisi, şelaleleri, dağ manzarası ve yöresel mutfağıyla sakin bir köy havası solumak isteyenler için birebir. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, kahvaltı edebilir ve alabalık tesislerinde yöresel tatları deneyebilirsiniz.

Soğucak Yaylası: Doğa yürüyüşü için yaylaya çıkan yol boyunca çam, kayın ve meşe ormanları içinde tabelasız ama rahat takip edilebilen doğal patikalar var. Bol oksijenli, dolayısıyla nefes egzersizi yapmak için de uygun...

Sapanca Teleferik: Sapanca Gölü’nün ve Sakarya Ovası’nın panoramik manzarasını bambaşka bir açıdan izleme fırsatı veriyor. Zirvede doğa yürüyüş parkurları, zipline ve macera etkinlikleri var.

Kartepe: Adını kayak merkezi olarak duyursa da doğa yürüyüşü, bisiklet ve kamp aktiviteleri de yapılıyor. Osmanlı döneminde av sahası olarak kullanılan bu bölge, bugün outdoor sporlarıyla öne çıkan bir cazibe merkezi.

Kırkpınar: Kafkasya ve Balkanlar’dan göçenlerin bölgeye taşıdığı farklı lezzetleri tatmak isteyen gastronomi meraklıları uğramalı. Göle sıfır butik oteller, meyve ağaçları arasında kahvaltı bahçeleri ve yürüyüş yollarıyla, sakin bir gün geçirmek isteyenler için de ideal.

Uzunkum: Sapanca’nın merkezine yalnızca birkaç kilometre mesafedeki Uzunkum, adını göl kıyısında uzayıp giden sahil hattından alıyor. Yaklaşık 2,5 kilometrelik yürüyüş rotası, gölün hemen

yanı başında uzanıyor.