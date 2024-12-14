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Doğanın neşe kaynakları

Güncelleme Tarihi:

#Doğa#Hayvanlar Alemi#Hayvan Türleri
Doğanın neşe kaynakları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

İtalya’da ağacın kovuğuna sıkışmış bir sincap, Sarıkamış’ta kuyruğundaki uzun tüylerle salınan türdaşı... Ve okyanusun derinliklerinde bulunan yeni bir avcı türü... Doğadan son haberler...

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Doğanın neşe kaynakları

Böcek kategorisi birincisi ‘Mantis Flamenca’, J. Miguel Gallego Molina

‘Güldür güldür şov’

Dünyanın en eğlenceli fotoğraf yarışmalarından biri olan Nikon Komik Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı. Yarışmaya bu yıl 9 bin başvuruyla rekor bir katılım oldu. Yarışmanın büyük ödülünü ‘Sıkışmış Sincap’ adlı fotoğrafıyla İtalyan fotoğrafçı Milko Marchetti kazandı.

Doğanın neşe kaynakları
Kızıl sincaplar ne yazık ki kürkleri için avlanıyor.

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‘Sana kızıl çok yakışıyor’

Bir sincap haberi de ülkemizden. Türkiye’nin yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkânı sunuyor. Sarıçamların içindeki Millet Bahçesi ise bugünlerde kızıl sincaplarla şenlendi. Kulaklarındaki ve kuyruklarındaki uzun tüylerle türdaşlarından ayrılan kızıl sincaplar Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Ancak kürkleri için avlandıkları için nesli tehdit altında.

Doğanın neşe kaynakları
Dulcibella camanchaca

Bir tuhaf hayvan

Şili’deki Concepción Üniversitesi ve ABD’deki Woods Hole Okyanus Bilimi Enstitüsü’nden biliminsanları, Büyük Okyanus’un 8 bin metre derinliğindeki Atacama Çukuru’nda ‘Dulcibella camanchaca’ adını verdikleri, beyaz ve hızlı yüzen yeni bir avcı türü keşfetti. 4 santimetrelik hayvan hem yeni bir tür hem de yeni bir cins olarak tanımlandı. Karidese benzeyen canlı, diğer küçük canlıları avlamasını sağlayan gelişmiş uzuvlara sahip.

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#Doğa#Hayvanlar Alemi#Hayvan Türleri

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