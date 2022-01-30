Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Dünyayı ‘oynatacaklar’Dünyayı ‘oynatacaklar’#Bilişim Vadisi
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecekVallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek#Kılıçdaroğlu
Arsa, tarla alan kazandıArsa, tarla alan kazandı#Arsa
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi dirilttiTürk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti#Doç. Dr. Hande Özdinler
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...#Antika
Cumhuriyetin kızlar köprüsüCumhuriyet'in kızlar köprüsü#Sabiha Rıfat Gürayman
Cephe hattı hayalet şehir gibiCephe hattı hayalet şehir gibi#Ukrayna
14 yılda yeşillendi14 yılda yeşillendi#İntepe
Yumurta işinde dolandırıldıYumurta işinde dolandırıldı!#Coşkun Sabah
Bunun adı ‘hayranlık’ değil, ısrarlı takipBunun adı ‘hayranlık’ değil, ısrarlı takip#Israrlı Takip
Bu acıya yürek dayanmaz Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldıBu acıya yürek dayanmaz! Bebeğini ilk ve son kez mezarda kucağına aldı#Antalya
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı

#Boral Kambay#Misilleme#Doğa
Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı

Hızla tükettiğimiz doğanın adeta misilleme yaparak pandemiyle birlikte tüm dünyayı eve sokması bir animasyon filmine ilham verdi. Yönetmen Boral Kambay’ın odasına kapanıp ‘stop motion’ yani ‘duraklı çekim’ tekniğiyle çektiği ‘Misilleme’ yurtdışında birçok ödüle layık görüldü. Film, 10 bin fotoğraf karesinden oluşuyor.

Haberin Devamı

Yönetmen Boral Kambay, COVID-19 salgınıyla bile doğanın insanlara veremediğine inandığı mesajları birer maket haline getirdi ve bu maketleri kullanarak bir kısa film çekti. Pandemi döneminde odasını stüdyoya dönüştüren Kambay, ‘stop motion’ tekniğiyle çektiği filmde doğanın adeta insanlığa karşı ‘misillemesi’ni anlattı. 10 bin kare fotoğraftan oluşan film 4 dakika sürüyor. Pek çok uluslararası film festivalinden ödül kazanan filmi Kambay anlattı.

Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı
Boral Kambay (üstte) ‘Misilleme’ filmiyle ödül aldığı yerler: Short to the Point (Romanya), Life Screenings International Short Film Festival (Fransa), Sweden Film Awards (İsveç) ve Dumbo Film Festival (ABD)... Kambay, geçen ay da Roma’da Rieti&Sabina Film Festivali’nde En İyi Animasyon ödülünü kazandı.

Haberin Devamı

‘Misilleme’yi çekmeye nasıl karar verdiniz?

Mart 2020’de Türkiye’de ilk kapanmaların başlamasıyla hepimiz evlere hapsolduk. Tüm dünyayı saran bu garip süreci takip etmek ilk zamanlar beni de etkiledi. Evde geçirdiğim süre içinde doğayla ilgili insanlara mesaj verecek bir içerik arayışına girdim.

Pandemi şartlarında filmi çekerken nasıl bir yol izlediniz?

Kafamdakileri, hissettiklerimi ve verilen mesajdan anladıklarımı önce yazmaya başladım, sonra çizimler yaptım. Ardından tüm yazdıklarımı, hayal ettiklerimi maket haline getirdim. Filmin ilk aşamasında belli sahnelerin çekimleri için çalışma odamı stüdyoya çevirdim. Sonrasında sektörümüze sağlanan çalışma izniyle filmin kalan bölümünü stüdyoda tamamladım. Toplamda 3 ay sürdü. Minyatür meraklısıyım. Maket yapmak da sevdiğim bir stres atma yöntemi...  Minyatür, maket ve sinema ‘stop motion’da buluşmuş oldu.

‘Misilleme’yle ne anlatmayı hedeflediniz?

Dünyamız alarm veriyor. Kirletiyoruz, yok ediyoruz! Kaynakları büyük bir hızla bitiriyoruz. Bu çarkın içinde sadece önceliklerimize odaklanmışken birden dünya bize ‘dur’ dedi. 2020’de bir sessizlik oldu ve herkes bu hipnozdan uyandığında tüm uğraşlarımızın da ötesinde bir şeyi fark ettik. Bilen, önemseyen çok az sayıda insan dışında bilmeyenler de durmak, dinlemek ve bakmak zorunda kaldı. Doğanın misillemesinin acı gerçeğini yaşamaya başladık. Ben de mesleğimin diliyle bunu aktarmaya çalıştım.

Haberin Devamı

Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı

‘İNSANLARI ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA DAVET ETMEK İSTEDİM’

Film çekmenin dışında doğa için neler yapıyorsunuz?

Çocukluğumdan beri en ufak bir çöpü bile sokağa atmam. Çevremde gördüğüm çöpleri çöp kutusuna ulaştıranlardanım. Dönüştürebildiğim tüm atıklarımı kompost yapar, en az atık çıkarmak için satın aldığım ürün ve gıdaların doğada bıraktığı ayak izine, karbon salımına dikkat ederim. Petrol ve türevinden üretilen malzemeleri olabildiğince kullanmam.

Doğaya verdiğimiz zarar ve pandemi arasında nasıl bir ilişki var?

Doğa, akıl almaz sistemleri birbirine bağlı bir zincir gibi. Bir şeylere zarar verirken onu ve yakın çevresini değil, tüm zincirin taşıdığı sistemi bozuyoruz. Gelecek nesillere çok iyi izler bırakmadığımız kesin. Onların belki de karşılacağı çok daha fazla iklimsel zorluklar, afetler ve pandemiler olacak. Bunu bilmek ve çözümün bir parçası olarak hareket etmek çok önemli. Filmimde de dünyanın karşılaştığı sorunları, zarar verdiğimiz canlıları ortaya koyarak aslında insanları düşündürmek ve çözümün bir parçası olmaya davet etmek istedim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boral Kambay#Misilleme#Doğa

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti