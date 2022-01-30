Doğanın intikamını 10 bin kareyle anlattı

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Yönetmen Boral Kambay, COVID-19 salgınıyla bile doğanın insanlara veremediğine inandığı mesajları birer maket haline getirdi ve bu maketleri kullanarak bir kısa film çekti. Pandemi döneminde odasını stüdyoya dönüştüren Kambay, ‘stop motion’ tekniğiyle çektiği filmde doğanın adeta insanlığa karşı ‘misillemesi’ni anlattı. 10 bin kare fotoğraftan oluşan film 4 dakika sürüyor. Pek çok uluslararası film festivalinden ödül kazanan filmi Kambay anlattı.

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Boral Kambay (üstte) ‘ Misilleme ’ filmiyle ödül aldığı yerler: Short to the Point (Romanya), Life Screenings International Short Film Festival (Fransa), Sweden Film Awards (İsveç) ve Dumbo Film Festival (ABD)... Kambay, geçen ay da Roma’da Rieti&Sabina Film Festivali’nde En İyi Animasyon ödülünü kazandı.

‘Misilleme’yi çekmeye nasıl karar verdiniz?

Mart 2020’de Türkiye’de ilk kapanmaların başlamasıyla hepimiz evlere hapsolduk. Tüm dünyayı saran bu garip süreci takip etmek ilk zamanlar beni de etkiledi. Evde geçirdiğim süre içinde doğayla ilgili insanlara mesaj verecek bir içerik arayışına girdim.

Pandemi şartlarında filmi çekerken nasıl bir yol izlediniz?

Kafamdakileri, hissettiklerimi ve verilen mesajdan anladıklarımı önce yazmaya başladım, sonra çizimler yaptım. Ardından tüm yazdıklarımı, hayal ettiklerimi maket haline getirdim. Filmin ilk aşamasında belli sahnelerin çekimleri için çalışma odamı stüdyoya çevirdim. Sonrasında sektörümüze sağlanan çalışma izniyle filmin kalan bölümünü stüdyoda tamamladım. Toplamda 3 ay sürdü. Minyatür meraklısıyım. Maket yapmak da sevdiğim bir stres atma yöntemi... Minyatür, maket ve sinema ‘stop motion’da buluşmuş oldu.

‘Misilleme’yle ne anlatmayı hedeflediniz?

Dünyamız alarm veriyor. Kirletiyoruz, yok ediyoruz! Kaynakları büyük bir hızla bitiriyoruz. Bu çarkın içinde sadece önceliklerimize odaklanmışken birden dünya bize ‘dur’ dedi. 2020’de bir sessizlik oldu ve herkes bu hipnozdan uyandığında tüm uğraşlarımızın da ötesinde bir şeyi fark ettik. Bilen, önemseyen çok az sayıda insan dışında bilmeyenler de durmak, dinlemek ve bakmak zorunda kaldı. Doğanın misillemesinin acı gerçeğini yaşamaya başladık. Ben de mesleğimin diliyle bunu aktarmaya çalıştım.

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‘İNSANLARI ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA DAVET ETMEK İSTEDİM’

Film çekmenin dışında doğa için neler yapıyorsunuz?

Çocukluğumdan beri en ufak bir çöpü bile sokağa atmam. Çevremde gördüğüm çöpleri çöp kutusuna ulaştıranlardanım. Dönüştürebildiğim tüm atıklarımı kompost yapar, en az atık çıkarmak için satın aldığım ürün ve gıdaların doğada bıraktığı ayak izine, karbon salımına dikkat ederim. Petrol ve türevinden üretilen malzemeleri olabildiğince kullanmam.

Doğaya verdiğimiz zarar ve pandemi arasında nasıl bir ilişki var?

Doğa, akıl almaz sistemleri birbirine bağlı bir zincir gibi. Bir şeylere zarar verirken onu ve yakın çevresini değil, tüm zincirin taşıdığı sistemi bozuyoruz. Gelecek nesillere çok iyi izler bırakmadığımız kesin. Onların belki de karşılacağı çok daha fazla iklimsel zorluklar, afetler ve pandemiler olacak. Bunu bilmek ve çözümün bir parçası olarak hareket etmek çok önemli. Filmimde de dünyanın karşılaştığı sorunları, zarar verdiğimiz canlıları ortaya koyarak aslında insanları düşündürmek ve çözümün bir parçası olmaya davet etmek istedim.