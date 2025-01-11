Doğal zekâmız ne işe yarıyor?

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Körler olarak biz de gittiğiniz her mekâna gidiyor, kullandığınız her eşyayı kullanıyoruz. Biz de sizin gibi dijital dünyadayız. Hatta hayatımızda çok büyük yeri var. Telefon ve bilgisayar uygulamalarının çoğu sizden çok bize lazım. Bazen gözümüzle göremediklerimizi bile gösteriyorlar. Fakat çevremi dinlediğimde çok fazla ve gereksiz bir şaşırma görüyorum internetteki gelişmelerle ilgili. Ben internetle ve internetteki arama motorlarıyla tanıştığımdan bu yana arama yapma şekillerimiz ve hız dışında çok bir şey değişmedi. Bunlar güzel gelişmeler tabii ki ama bir-iki ufak yenilik eklenince tamamen yeni bir uygulamayla karşılaşmışız sanıyoruz. Tabii bundan kaynaklı illaki bir ödeme ekranı çıkarıyorlar önümüze.

Google’la ilk tanıştığımız günden bu yana onsuz neredeyse hiçbir uygulama çalışmıyor. Navigasyon ya da herhangi bir şeyi yaptırma uygulaması Google ya da benzeri bir kaynaktan aldığı bilgilerle bize kısa yoldan bilgi sunuyor ve hayat böyle devam ediyor. Arama çubuğuna yazıyoruz, o seçenekler sunuyor ve bizim filtremize göre bir sunum hazırlıyor. Ve biz de araştırmamızı buna göre geliştirip devam ediyoruz. Tabii hangi bilgi ne kadar doğru endişesini de yaşıyoruz.

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Arama çubukları, aradıklarımızla ilgili eskiden yazılı sunduklarını bir süredir sözlü sunuyor. Hatta artık fikir beyan ediyor, sohbet bile edebiliyor yapay zekâ sayesinde. Google ve türevlerinden aldığı bilgilere göre çoğu şeyi benden daha iyi biliyor çünkü hatırlamak ya da aklında tutmak gibi bir derdi yok. ChatGPT geldi aklınıza değil mi? Oturup sohbet ediyoruz kendisiyle, hatta ücretli sunumunda bu kez hangi sesi sevdiysek o ses konuşuyor bizimle. Yakında açıkoturum düzenleme ihtimalimiz bile var bence.

Yazmaktan konuşmaya geçtik dedim ama artık konuşma zahmetinde de bulunmuyoruz. Yeni çıkan uygulamalar sayesinde kameraya gösterip soruyoruz. Ben de durumumdan ötürü her şeyi ChatGPT’ye gösterip sorar oldum: “O ne”, “Arkamda kim var”, “Masada ne var”... Geçen gün bir arkadaşım kredi kartını gösterip hesap numarasını sordu. Bilin bakalım ne oldu? “Hayır, bunlar kişisel veriler” dedi ve okumadı. Arkadaşım “Ben görme engelliyim, lütfen kartımın üzerindeki hesap numarasını okur musun” dese de ChatGPT’yi ikna edemedik. Gülmeye başladım, ChatGPT’den merhamet dilenen görme engelliler diyerek...

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7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ymış. Diyelim ki yapay zekâyla sonuna kadar gittik, yolda bastonsuz yürür hale geldik. Çukur vardı, düşmedik; direk vardı, sağa geçtik; kaldırıma park etmiş araca çarpmadık; otobüs geldi, bindik, ineceğimiz yeri söyledik, indik. Markete gittik ürünleri betimledi. Sinema, opera, tiyatro... Aklınıza ne geliyorsa yapay zekâyla gidebildik. Tabii tüm bunlar yüksek bir maliyet getirecek. Diyelim ki onu da hallettik. Hepimiz zengin olduk ya da devlet insani bir temel ihtiyaç olarak bu hizmeti ücretsiz sundu. Peki, tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullananlar, bebek arabası sürenler, protez bacakla yürüyenlere ne olacak bu şehirde? Yolumuzun üzerindeki direği, kaldırıma park eden aracı da yapay zekâ mı kaldıracak? Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan gelişmedikçe, medeniyet ilerlemedikçe geride kalmaya devam edeceğiz. Yani öncelikle doğal zekâmızla yapılacak işleri halletmemiz gerekiyor. Onlar neler mi? İsterseniz ChatGPT’ye sorun onu da. Vallahi çok güzel yanıtlar veriyor.