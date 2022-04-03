Doğada ne var ne yok?

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Balıkçılar daha özenli davranmalı

Son bir aydır Türkiye’nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü yunusların ölümünde olağandışı bir artış yaşanıyor. Şubatın son haftasından itibaren gelen ihbarlar ve medyaya yansıyan kayıtlarla 80 yunusun öldüğünü belirleyen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ölüm sebeplerinin ağda boğulma olduğunu açıkladı. Av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan’a kadar koruma altındaki tırtaklara balıkçıların azami özeni göstermelerini, özellikle gırgır balıkçılığında, ağda yunus olduğu fark edildiğinde yunusların ağdan çıkarılmasını isteyen uzmanlar, Sahil Güvenlik ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bölgede denetim faaliyetlerini arttırmalarını da talep ediyor.

Cezalar arttırıldı





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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma altındaki yaban hayvanlarını öldürenlere verilecek cezaları arttırdı. Uzun zaman sonra ilk kez geçen yıl görüntülenen ve Türkiye’de yaşadığı kesinleşen Anadolu parsını öldürmenin cezası 1 milyon lira oldu. Parsı 500 bin lirayla Anadolu yabankoyunu takip ediyor. Yabankeçisi öldürmenin cezasıysa 250 bin lira.

Bolu’dan dünyaya merhaba!





Dr. Bilge Tunçkol (Bartın Üni. Ormancılık Programı Öğretim Üyesi) ve Dr. Neval Güneş Özkan (Düzce Üni. Orman Fakültesi Öğretim Üyesi) Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkisinde ‘Aubrieta’ türü yeni bir bitki keşfetti. Dünyada ilk kez görülen bu bitkiye Missouri Botanical Garden’dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ve keşfi gerçekleştirenlere atfen ‘Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz’ ismi verildi.

Plastik kirliliğinde eşik değer aşıldı





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Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) yayımladığı ‘Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri’ raporu plastik kirliliğinde kritik seviyenin aşıldığını gösteriyor. Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atığın denizlerimize karıştığı tahmin ediliyor. 2100’e kadar mikroplastiklerde 50 kat artış görülebileceğine dikkat çekilen raporda Birleşmiş Milletler’e plastik kirliliğine karşı küresel bir sözleşmenin yürürlüğe sokulması çağrısı yapılıyor.