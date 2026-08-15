Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ufuk Sıraç Köroğlu’nu, ‘Lafir Çiçeği’ hesabında yayımladığı yöresel yemek tariflerinden, yaylalardaki teyzelerle çektiği eğlenceli videolardan ya da Karadeniz’in günlük hayatını anlattığı paylaşımlarından tanıyor olabilirsiniz. Doğal hali ve Karadeniz kültürünü yansıtan içerikleriyle kısa sürede 330 binden fazla takipçiye ulaşan Ufuk yaklaşık bir hafta önce Sıfır Atık Vakfı tarafından Yılın Sıfır Atık Bekçisi seçildi. Haberi öğrendiğinde çok büyük bir sorumluluk hissettiğini anlatan 12 yaşındaki Ufuk, bundan sonra çevresinin, özellikle de yaylasının kirlenmesini önlemek için çok çalışacağını söylüyor.

◊Geçen günlerde Yılın Sıfır Atık Bekçisi seçildin. Nasıl oldu, sana nasıl ulaştılar?

Doğanın içindeki yaşantımı sosyal medya hesabımızdan fark etmişler. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Ağırbaş’ın şehrimizde düzenlediği sıfır atık konulu konferansına davet edildim. Konferansın en küçük konuğuydum. Bu kıymetli başkanın dikkatini çekmiş olacak ki beni böyle bir göreve layık gördü. Bu beni hem çok mutlu etti hem de çok gururlandırdı.

Haberin Devamı

‘Anneannem böyle öğretti’

◊Sıfır Atık Bekçisi olmak ne demek? Bir bekçi olarak senin görevlerin neler?

Sıfır atık bekçisi doğanın kirlenmesini önleyen kişidir. Benim görevim de yaylamın kirlenmesini önlemek.

◊Neler hissediyorsun? Mutlu musun?

Doğa benim için çok değerli. Çünkü ineklerimiz var! Bu haberi duyunca çok büyük bir sorumluluk aldığımı hissettim ve yapmam gereken çok iş olduğunu düşündüm.

◊Çevreyi korumanın önemiyle ilgili videoların da var...

Doğayı korumaya, konuşmaya başladığım andan beri dikkat ediyorum. Biz çiftçilik yapıyoruz; hayvanımız, toprağımız bizim için çok değerli. Bana anneannem hep böyle öğretti.

◊Büyüklerin çevre konusunda en çok yaptığı ve senin kızdığın yanlış ne?

İneklerimizin otladığı alanlara çöp atmaları.

◊Sence çocuklar çevreyi koruma konusunda büyüklerden daha mı dikkatli?

Haberin Devamı

Bence bilinçli ailelerin çocukları da bilinçli oluyor. Küçük veya büyük olarak ayrım yapmıyorum.

◊‘Lafir Çiçeği’ hesabı nasıl ortaya çıktı?

Teyzem fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyor. Bana çektiği videolar zamanla eğlencemiz haline geldi. Videoları çekerken çok eğleniyoruz.

◊‘Lafir Çiçeği’ ismini kim buldu, ne anlama geliyor?

Lafir bizim yöremizde bezelye demek. Anneannem teyzemi küçükken ‘lafir çiçeğim’ diye sevdiği için sayfanın adını böyle koyduk.

◊Şimdi yüz binlerce insan sizi takip ediyor. Sokakta artık seni tanıyanlar oluyor mu?

Kalabalık ortamlara girdiğimde kendimi ünlü gibi hissediyorum. Bu sakin yaşantımızın binlerce insana ulaşması beni çok mutlu ediyor.

Haberin Devamı

‘Başka yerde yaşayamam’

◊Karadeniz’de en çok neyi seviyorsun?

Ben Karadeniz’den başka bir yerde yaşayamam. Karadeniz’de en çok ailemi ve buzağımı seviyorum.

◊Trabzon’da, yaylalarda, doğanın içinde büyümek sende çevre konusunda farklı bir bilinç oluşturdu mu?

Kesinlikle evet. Doğa konusundaki bu hassasiyetimi tamamen yaşadığım çevreye ve anneanneme borçluyum.

◊Yaylada bir günün nasıl geçiyor?

Sabah 7’de buzağımı yediriyorum, kahvaltı yapıyorum, ineklerimizi otlatmaya götürüyoruz. İnekleri eve getirince gün yaylada bitmiş oluyor. Erkenden uyuyoruz.

◊Horonla aran nasıl?

Horon oynamayı bilmiyorum ama izlemeyi çok seviyorum.

◊Sık sık Karadeniz yemeklerinin tariflerini de paylaşıyorsun. Karadeniz yemeklerinden en sevdiğin hangisi?

Isırgan çorbası.

Haberin Devamı

‘Arkadaşlarımın gözünde çok önemli bir yer edindim’

◊Sosyal medyadaki seni görüyoruz ama okulda nasıl birisin?

Eğlenceli biri olduğumu düşünüyorum ama arkadaşlarıma sormak lazım.

◊Derslerle aran nasıl?

6’ncı sınıfa gidiyorum. En sevdiğim ders fen bilgisi, bir tek İngilizcede biraz zorlanıyorum.

◊Okulda arkadaşlarına da çevre konusunda bir şeyler anlatıyor musun? Seni Sıfır Atık Bekçisi seçtiklerini öğrenince arkadaşların ne dedi?

Videoyu izleyen arkadaşlarımın gözünde çok önemli bir yer edindim. Ben de her birini kendi mahallesinin sıfır atık bekçisi ilan ettim.

◊Arkadaşların videolarda rol almak istiyor mu?

Hem de nasıl. Okulda bana ‘Lafir Çiçeği’ diye sesleniyorlar. Teyzem belki onları da çeker diye gelişini dört gözle bekliyorlar.

Haberin Devamı

◊Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Veteriner olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum.