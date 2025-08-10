Haberin Devamı

CRISPR gen düzenleme yöntemi 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü’yle dikkatimizi çekmişti. Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna aldı. Bu iki biliminsanı CRISPR/Cas9 adı verilen yöntemi geliştirerek DNA’nın belirli noktalarında hassas değişiklikler yapılmasını mümkün kıldılar. CRISPR özellikle kistik fibroz, beta talasemi ve orak hücre anemisi gibi tek gen hastalıklarının tedavisinde umut veriyor. ABD Jackson Laboratuvarı immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz; Boston Çocuk Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi tıbbi genetik uzmanı Doç. Dr. Mehmet Buğrahan Düz ve moleküler biyolog Prof. Dr. Korkut Ulucan’la CRISPR yöntemini konuştuk.

‘DEVRİM YARATAN TEKNOLOJİ’

Doç. Dr. Mehmet Buğrahan Düz’e göre CRISPR genetik mühendislikte devrim yaratan bir teknoloji. Açılımı ‘clustered regularly interspaced short palindromic repeats’ yani kümelenmiş düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar. Düz, CRISPR sisteminin nasıl çalıştığını şu şekilde anlatıyor: “CRISPR aslında bakterilerin bir bağışıklık mekanizması. Bakterilerin kendini virüslerden koruması gerekiyor. Geçmişte karşılaştıkları virüslerin DNA parçalarını kendi DNA’larında CRISPR bölgelerine ekleyerek arşivliyorlar. Bu sayede virüs tekrar saldırdığında arşiv bilgisini kullanarak onu tanıyabiliyor ve yok etmek için harekete geçiyorlar. Bu savunmayı gerçekleştirmek için cas adlı enzimleri kullanıyorlar. Bu enzimler makas işlevi görerek DNA’yı kesiyor. Biliminsanları işte bu sistemi kullanarak DNA’yı düzenleyebiliyorlar. DNA üzerinde işlem yapılacak bölgenin belirlenebilmesi için bir rehber molekül gerekiyor. Kılavuz RNA (gRNA) adı verilen özel bir RNA molekülü, hedef alınan DNA bölgesini tespit ediyor. Cas9 enzimi, bu RNA’nın gösterdiği yere gidiyor. RNA molekülüyle birleşerek DNA’yı mevcut noktadan kesiyor. Hücre bu kesik DNA’yı onarmaya çalışırken biliminsanları bu noktaya yeni genetik bilgi ekleyebiliyor.”

Prof. Dr. Derya Unutmaz “Cas9’u DNA ameliyatı yapan bir doktor gibi düşünebilirsiniz” diyor ve anlatıyor: “Hangi hücreyi hedefliyorsanız laboratuvarda bir CRISPR yöntemi geliştiriyorsunuz. RNA moleküllerinin çok iyi tasarlanması lazım, yoksa genomda başka yerlere gidip onları yanlışlıkla düzenleyebilir. Yapay zekâ sayesinde 3 milyar kodun üzerinde nerede değişiklik yapabileceğinizi daha kolay tespit edebiliyorsunuz. İnsanda iki türlü uygulama yöntemi var. Birinde CRISPR’ı bir kargoyla gönderiyorsunuz. Bazılarında sistemik olarak vücuda enjekte ediyorsunuz. Bütün hücrelerin içine giriyor. Diğerinde de kargoyu belli bir hücreye gönderiyorsunuz.”

HANGİ ALANLARDA ETKİLİ?

- Kanserle savaşta kullanılıyor: CAR-T hücreleri ismini verdiğimiz, genetik olarak değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kansere karşı kullanıyoruz. Burada CRISPR yönteminden faydalanıyoruz. Diyelim ki sizin T hücrelerinizi aldım ve başka bir hastaya vereceğim. Ama sizin T hücreleriniz o hastanınkileri düşman görebilir. Bu yüzden T hücresinin kendi T hücresi reseptörünü silmemiz gerekir. Bunu CRISPR’la yapabiliyoruz. Yani hücreleri programlıyoruz. Fakat CRISPR yöntemiyle ilaç gibi hastaya verilen bir çalışma henüz yok.

- Kolesterolü düşürüyor: PCSK9 isimli proteini azalttığınız zaman kötü kolesterol dramatik bir şekilde düşüyor. Bu geni azaltmak için de CRISPR yöntemi kullanıldı. Özellikle kalıtsal olarak kolesterolü yüksek kişiler için önemli bir çalışma bu.

- HIV’de etkili: HIV genomunuza girdiği zaman onu çıkarmak hemen hemen imkânsız. İstediğiniz kadar tedavi edin, genomunuzun bir parçası oluyor. Fakat HIV’in genini hücrelerinizden silebilecek bir CRISPR yöntemi geliştirildi. Bu tamamen HIV’i tedavi ediyor.

- Bakterileri hedefleyebilir: Bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanabiliyor. O direnci kırmaya yönelik bir CRISPR geliştirerek onu bakteriye verebilirsiniz. Böylece antibiyotiğin de etkisini arttırmış olursunuz.

‘SMA GİBİ HASTALIKLAR İÇİN ÖNEMLİ’

Prof. Dr. Korkut Ulucan, moleküler biyolog

Sağlık, tarım, ekosistem gibi birçok alanda CRISPR yöntemi kullanılıyor. DNA’da bir değişiklik yapmak istiyorsanız bunu CRISPR’la yapıyorsunuz. Buna DNA ameliyatı deniyor. CRISPR yöntemiyle DNA üzerinde nokta atışı yapabiliyorsunuz. Yeter ki genetik defekt bilinsin, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. SMA, huntington gibi nadir hastalıkların tedavisinde CRISPR çığır açabilir. Bunlar genetik hastalıklar ve çözümü yok. Parkinson, alzheimer ve ailesel geçiş göstermeyen kanserlerde genetik komponent tam bilinmediği için nerede ne değişiklik yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Çünkü bu hastalıklarda bir dolu gen ve çevresel faktör var. Ama SMA gibi tek gen hastalıklarında CRISPR önemli bir yöntem.

‘BİR BEBEK TEDAVİ EDİLDİ’

Doç. Dr. Mehmet Buğrahan Düz yakın dönemde yapılan araştırmaları anlatıyor:

- Şiddetli karbamoil-fosfat sentetaz 1 eksikliği (CPS1) kandaki amonyak seviyesinin yükselmesine bağlı olarak nöbet, nefes almada zorluk, bilişsel yetersizlik ve komayla karakterize ve nadir görülen bir hastalık. 2024’te doğan bir bebeğe CPS1 tanısı kondu. Gerekli izinler alındıktan sonra ABD’deki Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde CRISPR/Cas9 gen düzenleme teknolojisi kullanıldı. Tedavi, lipit nanoparçacıkları aracılığıyla doğrudan karaciğere uygulandı ve bebek 6 aylıkken ilk dozunu aldı. İlerleyen aylarda dozlar arttırıldı ve bebeğin sağlık durumunda iyileşmeler gözlemlendi. Tedavi süresince ciddi yan etkilere rastlanmadı.

- Kistik fibroz, beta talasemi ve orak hücre anemisi gibi geni ve hastalığa sebep olabilecek mutasyonu bilinen durumların bu teknolojiyle düzeltilebilmesi mümkün. Genetik temelli körlüğün tedavisinde de umut veriyor.

- Bu yöntem biyomedikal araştırmalarda da kullanılıyor.

‘İNSANLAR ÇOCUKLARININ TASARIMINI YAPABİLECEK NOKTAYA GELEBİLİR’

Etik tartışmalar neler?

- CRISPR yöntemi şu anki bilgimiz doğrultusunda embriyo düzeyinde kullanılmamalı. Doğmamış bebekteki bir geni değiştirdiğinizde uzun vadedeki etkilerini bilmiyoruz. Bir süre sonra insanlar çocuklarının tasarımını yapabilecek noktaya gelebilir. Bunun tartışmasını şu anda yapmak doğru değil. (Prof. Dr. Derya Unutmaz)

- Çin’de Lulu ve Nana isimli ikiz bebeklerle ilgili bir olay yaşandı. Çinli biyofizikçi He Jiankui “HIV’in girdiği yolu bloke ettim” demişti. İkiz bebekler yaşıyor ama çalışma “değişikliğin total işleyişi nasıl değiştireceğini bilemeyiz” denerek çok sorgulandı. Fikrim; etik kurallar altında ve uzmanlar denetiminde insan hayatının kalitesini arttırmaya yönelik kullanılıyorsa bunu tartışmaya gerek yok. (Prof. Dr. Korkut Ulucan)

- CRISPR teknolojisiyle hedeflenen gen dışında hücre için hayati bir gen üzerinde istemeden manipülasyon yapılabilir. DNA’da karmaşık etkiler ortaya çıkabilir. (Doç. Dr. Mehmet Buğrahan Düz)