‘DJ iyi bir arşivcidir, küratördür’

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Son yıllarda birçok gencin hayalini DJ olmak süslüyor. Bunda kimi DJ’lerin yaşadığı ışıltılı hayatın payı büyük. Oysaki DJ’lik yapmak hiç kolay değil. Binlerce kişiyi çaldığın parçalarla avcunun içine almak, dans ettirebilmek ayrı bir hüner. Türkiye’de bunu başarmış birçok isim var. Ve bu DJ’ler 9 Nisan’da düzenlenecek Elektronik Müzik Konferansı’nda, belki de ilk kez bu kadar kalabalık bir araya gelecek.

‘Kalbinden gelmeli’

Ferhat Albayrak





DJ’lik kariyerinde 25 yılı geride bırakan Albayrak, Elektronik Müzik Konferansı’nın arkasındaki isim...

* DJ mekâna, zamana ve kitleye göre, belli bir matematikle müzik seçimi yapıp çalan profesyonele denir. Bu üç faktörden birini bile eksik yapsanız başarılı olma şansınız yoktur. Bu mesleği kalbinden ve ruhundan gelerek yapmayanlara da DJ denmez, özenti denir. Özenilmeye çok müsait bir meslektir.

* 2009’da Space Ibiza’da ilk defa Carl Cox’tan önce çaldığımda, kulübün kapıları açıldıktan sonra sadece 5 dakika içinde mekânın dolması ve benim o coşku dolu, enerji isteyen kalabalığı 2 saat boyunca çalarak Carl Cox’a hazırlamam, unutamadığım anlardan biri.

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‘Sound bütünlüğü olmalı’

U.F.U.K





Türkiye’de house müziği ilk benimseyen ve sevilmesine öncülük eden isimlerden...

* Dünya üzerinde çıkmış track’lerle (şarkılarla) veya kendi track’leriyle sound bütünlüğü olan bir set çıkaran kişiye DJ denir.

‘Vestiyer muamelesi!’

Sezer Uysal





Dünyanın birçok yerinde çalan DJ, prodüksiyonlarıyla adından söz ettiriyor.

* DJ insanları eğlendiren, canlı bir müzik kutusudur bence.

* Absürt olaylarla karşılaştığımız oluyor. Küçük kulüplerde vestiyer muamelesi görüyoruz. Kabine montunu bırakmak isteyenler, ben çalarken “Abi telefonumu şarj edebilir miyim” diyenler oluyor.

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‘Temeli, müzik seçimi’

Kuvoka





Techno müzik prodüktörü, bu türün Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden...

* Geçenlerde rutinimin dışına çıkarak Nişantaşı’nda ufak bir bara gittim. Bar sahibi bilgisayarda Spotify üzerinden bir şarkıyı kapatıp diğerini açarak DJ’lik yapıyordu. Başta çok garipsedim fakat insanların ne kadar eğlendiğini gördükten sonra DJ’liğin temelinin aslında müzik seçimi olduğunu, geri kalanının bunun üzerine kurulduğunu anladım.

‘Müzik otomatı değildir’

Aksak





İstanbul gece hayatının en sevilen DJ’lerinden Aksak’ın yaptığı Türkçe edit’ler çok seviliyor...

* DJ öncelikle iyi bir arşivcidir. Kütüphaneci gibi toplar, kategorilere ayırır, sınıflandırıp biriktirir. Sonra çok iyi bir küratördür.

Biriktirdikleri arasından o an dinleyiciyle neyin buluşmasını doğru buluyorsa onları bir bütünlük içinde sunar. ‘Ne değildir’ kısmındaysa kesinlikle bir ‘jukebox’ (müzik otomatı) değildir.

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‘Gecenin akışına saygı...’

BeeGee





DJ’liğin yanı sıra Electronica Festival ve Chill-Out Festival’ı hayata geçiren isim.

* Uzun yıllardır bir parçası olduğum müzik/eğlence endüstrisinde beni performanslarıyla her daim etkilemeyi başaran DJ’lerin ortak bir özelliği var. Parça seçimleri ve mekânı okuma sezgisinin iyi olmasının ötesinde, ne olursa olsun profesyonel olmaya devam eden, gecenin akışına ve sahneyi paylaştığı diğer DJ’lere saygı gösteren sanatçılar olmaları...

Setin başında değil, konferansta

Get Hyped’ın düzenlediği Elektronik Müzik Konferansı, 9 Nisan Cumartesi günü 11.00-22.00 arasında Klein Phönix’te gerçekleşecek. Konferansta takip edeceğimiz isimler arasında BeeGee, Cervus, Mahmut Orhan, Mabbas, Ece Özel, David Şaboy ve Tangun da var. O gece ‘Get Hyped at Night’ adlı etkinlikte de Türkiye’nin önemli DJ ve prodüktörleri performans sergileyecek. Biletler Bugece.co’da.