DinÃ§er GÃ¼nerâ€™den 2025 burÃ§ yorumlar:Â AÅŸk, para, ÅŸans kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§alacak mÄ±

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Ã‡aÄŸlar arasÄ± farkÄ± belirleyen astrolojik geliÅŸmelere tanÄ±k olacaÄŸÄ±mÄ±z bir yÄ±la girdik. 2025â€™te jenerasyon gezegenleri olarak adlandÄ±rÄ±lan UranÃ¼s ve NeptÃ¼nâ€™Ã¼n burÃ§ deÄŸiÅŸtirmesine tanÄ±k olacaÄŸÄ±z. Bireyselden kolektife geÃ§iÅŸ gezegenleri olarak bilinen JÃ¼piter ve SatÃ¼rnâ€™de de burÃ§ deÄŸiÅŸimleri olacak. AyrÄ±ca bu yÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z GÃ¼neÅŸ ve Ay tutulmalarÄ± hayatÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemli dÃ¶nemeÃ§lerini belirleyecek. Åžimdi tÃ¼m bunlarÄ±n burÃ§larÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸine birlikte bakalÄ±m.

YILIN Ã–NEMLÄ° ASTROLOJÄ°K OLAYLARI

â—Š SÃ¼rpriz deÄŸiÅŸimlere, ani olaylara, sÄ±radÄ±ÅŸÄ± geliÅŸmelere iÅŸaret eden UranÃ¼s 7 Temmuzâ€™da Ä°kizler burcuna geÃ§ecek ve 8 KasÄ±mâ€™a kadar burada seyahat edecek. Sonra yine BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcundaki yolculuÄŸu asÄ±l 26 Nisan 2026â€™da baÅŸlayacak ve 2032â€™ye kadar sÃ¼recek. Biz etkisini Ã¶nden hissetmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

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â—Š Astrolojide NeptÃ¼n kurduÄŸumuz hayaller ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±yla ilgilidir. AyrÄ±ca kendimizi adamayÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z iÅŸ yapmayÄ± ve fayda saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularÄ± anlatÄ±r. 2025â€™te NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. Bu hareketini bir Ã¶ngÃ¶sterim gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz Ã§Ã¼nkÃ¼ NeptÃ¼nâ€™Ã¼n KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak ve 2039 yÄ±lÄ±na kadar devam edecek.

â—Š Bolluk, bereket ve ÅŸans gezegeni JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda olacak. 10 Haziranâ€™dan sonra da YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek. Bu seyahati 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek.

â—Š SatÃ¼rn ise astrolojide sorumluluklarÄ±mÄ±z, disiplin, sÄ±navlarÄ±mÄ±z ve kendimizi geliÅŸtirmemiz gereken konularÄ± ifade eder. YaklaÅŸÄ±kÂ 1,5 senedir BalÄ±k burcunda olan SatÃ¼rn, 25 MayÄ±sâ€™a kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. Ama sonra KoÃ§ burcuna geÃ§ip 1 EylÃ¼lâ€™e kadar burada kalacak.

â—Š GÃ¼neÅŸ ve Ay tutulmalarÄ± da Ã¶nemli astrolojik olaylardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ senenin genelindeki ana temayÄ± anlatÄ±rlar. TutulmalarÄ±n etkisi +/-1 ay sÃ¼rer. Bu yÄ±l tutulmalar ÅŸu tarihlerde yaÅŸanacak: 14 Martâ€™ta

23 derece BaÅŸak burcunda Ay tutulmasÄ±, 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±, 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda JÃ¼piter destekli Ay tutulmasÄ± ve 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcunda GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±.

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KOÃ‡ (21 MART-19 NÄ°SAN)

Ä°LGÄ°NÃ‡ FÄ°KÄ°RLERLE DOLUP TAÅžACAKSINIZ

Bu yÄ±l zihniniz her zamankinden daha aktif olacak. MerakÄ±nÄ±z artacak ve Ã¶ÄŸrenmeye daha istekli hale geleceksiniz. Ã–zellikle iletiÅŸim, seyahat ve teknolojiyle ilgili konularda kendinizi gÃ¶sterebilirsiniz.

YENÄ° ARKADAÅžLIKLAR KURABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°:Â Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcundaki asÄ±l yolculuÄŸuysa 26 Nisan 2026â€™da baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§ sizde zihinsel olarak yaratÄ±cÄ± bir etki oluÅŸturacak. Yeni ve ilginÃ§ fikirlerle ve farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±yla dolup taÅŸacaksÄ±nÄ±z. MerakÄ±nÄ±z artacak ve Ã¶ÄŸrenmeye daha aÃ§Ä±k olacaksÄ±nÄ±z. Ã–zellikle iletiÅŸim, seyahat ve teknolojiyle ilgili konularda kendinizi gÃ¶sterebilirsiniz. FarklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerden insanlarla baÄŸlantÄ± kurabilirsiniz. ArkadaÅŸ Ã§evreniz deÄŸiÅŸebilir. Fikirlerinizi daha cesurca ifade edebilirsiniz.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERDE DENGEYÄ° KORUMALISINIZ

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°:Â Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. Bu Ã¶ngÃ¶sterimden sonra KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§ hayatta kim olduÄŸunuz ve tam olarak ne istediÄŸiniz konusunda sizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye teÅŸvik edecek. Kendinizi ve dÃ¼nyayÄ± daha iyi bir yer haline getirmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir arzu duyacaksÄ±nÄ±z. Ruhsal arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z artabilir; meditasyon, yoga gibi manevi pratiklerle ilgilenebilirsiniz. Sezgileriniz gÃ¼Ã§lenecek. Daha duygusal ve romantik olabilirsiniz. Ancak gerÃ§ekÃ§i davranmalÄ±, Ã¶zellikle aÅŸkta hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamamak iÃ§in dengenizi korumalÄ±sÄ±nÄ±z.

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AÄ°LE BAÄžLARINIZ GÃœÃ‡LENEBÄ°LÄ°R

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°:Â KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak? Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek, ardÄ±ndan 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek YengeÃ§ burcundaki yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. JÃ¼piterâ€™in Ä°kizler burcundaki seyahati iletiÅŸim ve Ã¶ÄŸrenme alanlarÄ±nda size fÄ±rsatlar sunabilir. AyrÄ±ca yakÄ±n Ã§evrenizle daha olumlu iliÅŸkiler kurabilir ve kÄ±sa seyahatler yapabilirsiniz. SosyalliÄŸiniz artabilir. JÃ¼piter YengeÃ§ burcuna geÃ§ince de size hayatÄ±nÄ±zÄ± ve evinizi bÃ¼yÃ¼tme fÄ±rsatÄ± sunacak. Bu dÃ¶nemde aile baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirebilir, evinizde yenilikler yapabilirsiniz. Belki de ev satÄ±n almak veya aile bÃ¼tÃ§esini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in adÄ±m atabilirsiniz.

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Ã–FKE KONTROLÃœNÃœ Ã–ÄžRENMELÄ°SÄ°NÄ°Z

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°:Â SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek, hemen ardÄ±ndan KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar da burada kalacak. SatÃ¼rn BalÄ±k burcundayken yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve kendi kendinize yetmeyi Ã¶ÄŸreneceksiniz. Bu sizin iÃ§in ruhsal ve psikolojik geliÅŸme sÃ¼reci olacak. HayatÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n her an sizin elinizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazen akÄ±ÅŸa gÃ¼venmek gerektiÄŸini gÃ¶receksiniz. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken de kiÅŸisel sorumluluklarÄ±nÄ±z artacak. Kendinizi daha olgun ve sorumlu hissedeceksiniz. SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± geliÅŸtirmeniz ve Ã¶fke kontrolÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenmeniz gerekecek.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler?Â Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler

â—Š 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± gÃ¼nlÃ¼k rutinleriniz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼zerinde etki yaratabilir. Yeni bir egzersiz programÄ±na baÅŸlayabilir, beslenme dÃ¼zeninizi gÃ¶zden geÃ§irebilirsiniz. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizi daha verimli hale getirmek iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz. Ä°ÅŸ ortamÄ±nda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. Maddi anlamda da sÃ¼rpriz gelirler elde edebilirsiniz.

â—Š 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda gerÃ§ekleÅŸecek retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± daha Ã§ok kariyerinizle ilgili olacak. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ten geÃ§ebilirsiniz. Hayatta yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± ve olmak istediÄŸiniz noktayÄ± sorgulayabilirsiniz. Ã–zel bir yeteneÄŸiniz varsa da bunu geliÅŸtirmek iÃ§in harika bir dÃ¶nem. MerkÃ¼r retroda olacaÄŸÄ±ndan yeni giriÅŸimler aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun deÄŸil. Ä°letiÅŸim krizlerine de dikkat!

â—Š 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±na JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek gelecek. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rÃ¼yalar ve bilinÃ§altÄ± konularÄ±yla ilgilenebilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in etkisiyle ailenizden destek alabilir, daha bÃ¼yÃ¼k bir eve taÅŸÄ±nabilir, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamakla ilgili planlarÄ±nÄ±zÄ± devreye sokabilirsiniz.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± iÅŸ hayatÄ±nÄ±za bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler getirebilir. Yeni bir kariyer fÄ±rsatÄ± yakalayabilir veya terfi alabilirsiniz. Bu tutulmanÄ±n iÅŸ kurmak, iÅŸ bÃ¼yÃ¼tmek, yeni Ã§alÄ±ÅŸanlar almak, evcil hayvan edinmek gibi etkileri olabilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve zindeliÄŸinizi iyileÅŸtirmek iÃ§in yeni alÄ±ÅŸkanlÄ±klar edinebilirsiniz.

BOÄžA (20 NÄ°SAN-20 MAYIS)

KENDÄ°NÄ°ZÄ° DEÄžERLÄ° HÄ°SSEDECEKSÄ°NÄ°Z

SÃ¼rpriz kazanÃ§lar elde edebileceÄŸiniz, yeni iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z, kendinizi ve hayatÄ±n anlamÄ±nÄ± derinlemesine keÅŸfedeceÄŸiniz bir yÄ±la hazÄ±r olun. Yeni beceriler geliÅŸtirmeniz iÃ§in de mÃ¼kemmel bir zaman.

Ä°Åž FIRSATLARI KAPINIZDA

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek.Â Bu sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikle finansal konularda beklenmedik geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Bu ani kazanÃ§lar veya sÃ¼rpriz harcamalar anlamÄ±na gelebilir. Teknolojiye olan ilginiz artabilir, belki de bu alanda bir iÅŸ fÄ±rsatÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Yeni beceriler geliÅŸtirmeniz iÃ§in mÃ¼kemmel bir zaman. AyrÄ±ca kiÅŸisel deÄŸerlerinizi ve sahip olduklarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irebilir ve gereksiz yÃ¼klerden kurtulmak isteyebilirsiniz.

SORUNLARI GÃ–RMEZDEN GELMEYÄ°N

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Bu dÃ¶nemde iÃ§ dÃ¼nyanÄ±za daha fazla yÃ¶nelecek ve manevi arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± derinleÅŸtireceksiniz. RÃ¼yalarÄ±nÄ±z ve sezgileriniz daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale gelecek. BilinÃ§altÄ±nÄ±zdaki korkularÄ± ve travmalarÄ± iyileÅŸtirebilir, kendinizi ve hayatÄ±n anlamÄ±nÄ± keÅŸfedebilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinizin Ã¼zerine eÄŸilmek ve bu alanda kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde hayal dÃ¼nyasÄ±nda kaybolmak veya sorunlarÄ± gÃ¶rmezden gelmek kolay olabilir. Ama sakÄ±n bunu yapmayÄ±n.

KAZANÃ‡LARINIZ ARTABÄ°LÄ°R

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek, ardÄ±ndan 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek YengeÃ§ burcundaki yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. Ä°kizler burcundaki JÃ¼piter size finansal bÃ¼yÃ¼me ve geniÅŸleme fÄ±rsatÄ± sunabilir, kazanÃ§larÄ±nÄ±z artabilir. Yeni eÅŸya satÄ±n alabilir, evinizi geniÅŸletebilir veya yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. Ancak harcamalarÄ±nÄ±zÄ±n ucunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§te psikolojik olarak da kendinizi daha deÄŸerli hissedebilirsiniz. 10 Haziranâ€™dan sonraysa eÄŸitim ve Ã¶ÄŸrenim konularÄ±nda ÅŸanslÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Seyahat etmek iÃ§in harika bir zaman. Ä°letiÅŸim becerileriniz geliÅŸecek.

TOPLUMA FAYDALI OLABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek, hemen ardÄ±ndan KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar da burada kalacak, sonra tekrar BalÄ±kâ€™a dÃ¶necek. SatÃ¼rn BalÄ±k burcundayken kim dost kim dÃ¼ÅŸman anlayacaksÄ±nÄ±z. Gelirlerinizi arttÄ±rmak iÃ§in bu dÃ¶nemde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekecek. Politikaya atÄ±lmak istiyorsanÄ±z sizin iÃ§in sÃ¼per bir dÃ¶nem. Topluma faydalÄ± iÅŸler yapmak isteyebilirsiniz. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken de uzun sÃ¼redir gÃ¶z ardÄ± ettiÄŸiniz duygularÄ±nÄ±z ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir. Kendinizle ilgili daha derin bir farkÄ±ndalÄ±k kazanmak iÃ§in harika bir fÄ±rsat.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz

â—Š 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± hayatÄ±nÄ±zdaki yaratÄ±cÄ±lÄ±k, romantizm, eÄŸlence ve Ã§ocuklarla ilgili konularÄ± etkileyecek. Sanatsal yetenekleriniz Ã¶ne Ã§Ä±kabilir. AÅŸkta Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz. Duygusal olarak aÃ§Ä±klÄ±k ve samimiyet iliÅŸkilerinizde derin baÄŸ kurmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir.

â—Š 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda gerÃ§ekleÅŸecek retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± bilinÃ§altÄ±, rÃ¼yalar, gizli dÃ¼ÅŸmanlar ve manevi konularÄ± iÅŸaret ediyor. Ä°Ã§sel dÃ¼nyanÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸime hazÄ±r olun. Uzun sÃ¼redir bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z duygular ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir. Gizli dÃ¼ÅŸmanlarla yÃ¼zleÅŸebilirsiniz. MerkÃ¼râ€™Ã¼n retroda olmasÄ± kapanmamÄ±ÅŸ meseleleri gÃ¼ndeme getirebilir.

â—Š 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±na JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Bu tutulma ev, arkadaÅŸlÄ±klar, geleceÄŸe dair umutlar ve hayallerle ilgili konularÄ± etkileyecek. Sosyal hayatÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklikler olabilir, yeni insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz. BazÄ± arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irebilirsiniz. GeleceÄŸe dair umutlarÄ±nÄ±z da bu dÃ¶nemde Ã¶nem kazanacak. Belki uzun sÃ¼redir hayalini kurduÄŸunuz bir projeye adÄ±m atacaksÄ±nÄ±z.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± iliÅŸkiler, Ã§ocuklar veya yatÄ±rÄ±mla ilgili konularda olacak. Bu tutulmayÄ± artÄ±k sona gelen bir konuyu fazla zorlamadan kabul etmek gerektiÄŸine dair bir iÅŸaret gibi gÃ¶rebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER (21 MAYIS-20 HAZÄ°RAN)

KÄ°ÅžÄ°SEL TARZINIZI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Bu yÄ±l yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek isteyeceksiniz. Kendinizi baÄŸÄ±msÄ±z hissedip tarzÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in cesur adÄ±mlar atabilirsiniz. ArkadaÅŸ Ã§evrenizde de deÄŸiÅŸiklik yapabilir, bazÄ± iliÅŸkileri geride bÄ±rakabilirsiniz.

CESURCA HAREKET EDECEKSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuzâ€™dan 8 KasÄ±mâ€™a kadar Ä°kizler burcunda olacak ve sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcuna geÃ§mesinin gerÃ§ek etkileri 26 Nisan 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Zihinsel dÃ¼nyanÄ±zda devrim niteliÄŸinde deÄŸiÅŸiklikler olabilir. MerakÄ±nÄ±zÄ± beslemek ve yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir istek duyacaksÄ±nÄ±z. Kendinizi daha baÄŸÄ±msÄ±z hissetmeye baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. KiÅŸisel tarzÄ±nÄ±zda ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zde ani deÄŸiÅŸiklikler yapma isteÄŸi duyabilirsiniz. Kendinizi yeniden keÅŸfetmek iÃ§in cesurca hareket edeceksiniz. Bu geÃ§iÅŸ aynÄ± zamanda iletiÅŸim tarzÄ±nÄ±zÄ± da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir.

GERÃ‡EKLERÄ° GÃ–RMEK ZOR OLABÄ°LÄ°R

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. AsÄ±l etkiler 27 Ocak 2026â€™da baÅŸlayacak. YÃ¼zeysel iliÅŸkilerden uzaklaÅŸÄ±p ruhsal olarak sizi besleyen insanlarla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bile daha derin bir baÄŸ kurabilirsiniz. Belki de uzun zamandÄ±r hayal ettiÄŸiniz projeleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in ilham dolu bir dÃ¶neme giriyorsunuz. Ã‡evrenizdeki bazÄ± insanlarla ilgili hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸayabilirsiniz. GerÃ§ekleri gÃ¶rmek zor olabilir ve ideallerinizle gerÃ§ekler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸayabilirsiniz. YardÄ±m etmek, topluma katkÄ±da bulunmak iyi gelebilir.

RÄ°SK ALMAKTAN KORKMAYIN

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda, sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ip 30 Haziran 2026â€™ya kadar burada kalacak. Bu sÃ¼reÃ§te hÄ±zlÄ± bir kilo alma sÃ¼reci baÅŸlayabilir. HayatÄ±nÄ±zÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek birÃ§ok bilgiyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ticarete atÄ±labilir, yabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸabilir, sÄ±k sÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidebilir, kiÅŸisel bir yeteneÄŸinizi geliÅŸtirerek para kazanabilirsiniz. KeÅŸfetmeye Ã§ok aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§. 10 Haziranâ€™dan sonra finansal durumunuz olumlu yÃ¶nde deÄŸiÅŸebilir. YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zdan kÃ¢r edebilir veya yeni gelir kaynaklarÄ± keÅŸfedebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde finansal konularda risk almaktan korkmayÄ±n.

KÄ°M DOST, KÄ°M DÃœÅžMAN...Â

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda, sonra 1 EylÃ¼lâ€™e kadar KoÃ§â€™ta seyahat edip tekrar BalÄ±k burcuna geÃ§ecek. Ä°ÅŸ ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir dizi yeni ÅŸey Ã¶ÄŸreneceksiniz. Mesleki sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir.Â YÃ¶neticilerinizi bu sÃ¼reÃ§te memnun etmek pek kolay olmayabilir. BaÅŸarÄ± Ã§ok ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan belki gelir. Ä°ÅŸinizde baÅŸkalarÄ±nÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken nankÃ¶rlÃ¼klerle de karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. SatÃ¼rn KoÃ§ dÃ¶neminde sosyal hayatÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanabilir. SatÃ¼rn size kim dost kim dÃ¼ÅŸman gÃ¶sterecek ve ne yazÄ±k ki dost sayÄ±nÄ±z azabilir.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? YaralarÄ± iyileÅŸtirme zamanÄ±

â—Š 14 Martâ€™ta BaÅŸak burcundaki Ay tutulmasÄ±, yÄ±lÄ±n ilk tutulmasÄ± olacak. Evdeki dÃ¼zeni saÄŸlamak, aile iÃ§i iliÅŸkileri iyileÅŸtirmek ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geÃ§irmek iÃ§in harika bir dÃ¶nemdesiniz. Ä°ÅŸ ve ev arasÄ±ndaki dengeyi kurmak, bu dÃ¶nemde Ã¶nem kazanacak. Belki de iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak, yeni projelere baÅŸlamak veya mevcut projeleri tamamlamak iÃ§in motive olacaksÄ±nÄ±z.

â—Š YÄ±lÄ±n ikinci tutulmasÄ± ise 29 Martâ€™ta KoÃ§ burcundaki retro MerkÃ¼r etkili GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Siyasete atÄ±lmak gibi bir hedefiniz varsa bu tutulma bunun da yolunu aÃ§abilir size. Belki de yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan bir dostunuza faydanÄ±z dokunabilir. Ä°ÅŸin iÃ§inde KoÃ§ olduÄŸundan, sosyal iliÅŸkiler oldukÃ§a hareketli ve dinamik olabilir. Bu dÃ¶nem arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ticari birtakÄ±m giriÅŸimler, ortaklaÅŸa iÅŸler iÃ§in pek uygun deÄŸil. MerkÃ¼r aynÄ± alanda retro olduÄŸu iÃ§in sosyal iliÅŸkilerde iletiÅŸim karmaÅŸalarÄ± meydana gelebilir.

â—Š ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ tutulma 7 EylÃ¼lâ€™de BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ± olacak. Kariyer, toplumsal statÃ¼, hedefler ve toplumdaki imajÄ±nÄ±zla ilgili konular gÃ¼ndeme gelebilir. JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle maddi anlamda geliriniz artabilir.

â—Š YÄ±lÄ±n son tutulmasÄ± BaÅŸak burcunda 21 EylÃ¼lâ€™de meydana gelecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Evde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak, dekorasyon ve yenileme projelerine baÅŸlamak iÃ§in ideal bir zaman. Aile iÃ§inde uzun sÃ¼redir devam eden problemleri ele almak ve geÃ§miÅŸten gelen yaralarÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in iyi bir dÃ¶nem.

YENGEÃ‡ (21 HAZÄ°RAN-22 TEMMUZ)

ALIÅžILMIÅžIN DIÅžINA Ã‡IKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

2025 yÄ±lÄ±nda rÃ¼yalarÄ±nÄ±z siz rehber olacak gibi. DÃ¼ÅŸÃ¼nce sisteminiz deÄŸiÅŸebilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda daha yaratÄ±cÄ± olabileceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ var. Meditasyon iyi gelebilir. Daha cesur, iyimser ve enerjik hissedeceksiniz.

KALIPLAÅžMIÅž DÃœÅžÃœNCELER YIKILABÄ°LÄ°R

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuzâ€™da Ä°kizler burcuna geÃ§ecek ve 8 KasÄ±mâ€™a kadar bu burÃ§ta, sonra BoÄŸa burcunda olacak. UranÃ¼sâ€™Ã¼n asÄ±l etkisi 26 Nisan 2026 tarihinde baÅŸlayacak. Bu dÃ¶nemde iÃ§ dÃ¼nyanÄ±zda bÃ¼yÃ¼k bir uyanÄ±ÅŸ yaÅŸayabilirsiniz. UranÃ¼s, bilinÃ§altÄ±ndaki eski ve kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nce kalÄ±plarÄ±nÄ± yÄ±karak yerine yenilerini getirecek. SÃ¼reÃ§ baÅŸta biraz sarsÄ±cÄ± olabilir, UranÃ¼s sizi alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±r. Belki de her zamankinden daha canlÄ± ve anlamlÄ± rÃ¼yalar gÃ¶rmeye baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Meditasyon ve bilinÃ§altÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu sÃ¼reÃ§te fayda saÄŸlayabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma imkÃ¢nlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

TOPLUMSAL STATÃœNÃœZ DEÄžÄ°ÅžEBÄ°LÄ°R

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n hayaller ve idealize etmekle ilgilidir. NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. AsÄ±l etkiler 27 Ocak 2026â€™da yaÅŸanmaya baÅŸlayacak. Ä°ÅŸ hayatÄ±nda daha yaratÄ±cÄ± ve sezgisel bir yaklaÅŸÄ±m benimseyebilirsiniz. Sanatla ilgili bir alanda Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± yakalayabilirsiniz. Toplumsal statÃ¼nÃ¼z ve imajÄ±nÄ±z da bu dÃ¶nemde deÄŸiÅŸebilir. NeptÃ¼n bazen belirsizlik getirebilir, bu yÃ¼zden kariyer hedeflerinde net olmanÄ±z Ã¶nemli. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmak sizi tatmin edebilir ve kariyerinizde yeni kapÄ±lar aÃ§abilir.

GÄ°ZLÄ° BÄ°LGÄ°LERE EÄžÄ°LÄ°MÄ°NÄ°Z ARTABÄ°LÄ°R

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™dan sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 30 Haziran 2026â€™ya kadar bu burÃ§ta kalacak. Fiziksel ihtiyaÃ§lardan Ã§ok psikolojik ihtiyaÃ§lar ve avantajlar Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir. Gizli bilgilere ve sÄ±rlara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Psikoloji, bilinÃ§altÄ±, ruhsal konularda araÅŸtÄ±rmalar yapabilir, eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz. RÃ¼yalarÄ±nÄ±z daha canlÄ± hale gelebilir. Meditasyon ve ruhsal Ã§alÄ±ÅŸmalar daha etkili olabilir. Ä°Ã§ dÃ¼nyanÄ±za odaklanmak isteyebilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak, yaÅŸamak iÃ§in fÄ±rsatlar olabilir. 10 Haziranâ€™dan sonra kendinize olan gÃ¼veniniz artacak. Daha cesur, iyimser ve enerjik hissedeceksiniz.

KALICI BAÅžARILAR ELDE EDEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™ta KoÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 1 EylÃ¼lâ€™e kadar burada, sonraÂ BalÄ±k burcunda olacak. SatÃ¼rn BalÄ±k eÄŸitim, hukuksal konular, akademik eÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili iÅŸler, akraba iliÅŸkileri, inanÃ§lar, hayatÄ±n anlamÄ± ve bilgelik gerektiren konularla iliÅŸkilidir. SatÃ¼rn BalÄ±k sÃ¼reci gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atmak ve gerÃ§ekÃ§i hedefler koymakla ilgilidir. SatÃ¼rn KoÃ§â€™tayken kariyer hedeflerinizi daha ciddiye alacaksÄ±nÄ±z. Daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekecek. Kariyerinizde saÄŸlam temeller atacak ve kalÄ±cÄ± baÅŸarÄ±lar elde edeceksiniz. Toplumda daha fazla sorumluluk alacaÄŸÄ±nÄ±z bir rol Ã¼stleneceksiniz.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Ä°ÅŸ giriÅŸimleri olumlu sonuÃ§lanabilir

â—Š Etkileri +/- 1 ay sÃ¼ren tutulmalar hayatÄ±n Ã¶nemli dÃ¶nemeÃ§ noktalarÄ±dÄ±r. Bu yÄ±lÄ±n ilk tutulmasÄ± 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± olacak. Kendinizi ifade etme ve iletiÅŸim kurma ÅŸekliniz Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m geÃ§irebilir. YakÄ±n Ã§evrenizle olan iliÅŸkilerinizde daha aÃ§Ä±k ve dÃ¼rÃ¼st olmanÄ±z gerekebilir. Bu tutulma Ã¶ÄŸrenme ve bilgi edinme konularÄ±nda da sizi etkileyecek.

â—Š Ä°kinci tutulma 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda retro MerkÃ¼r etkili GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. Kariyerinizle ilgili kendinizi iyileÅŸtirmeniz gereken bir sÃ¼reÃ§. Daha tatmin edici bir kariyer veya toplumsal statÃ¼ arayÄ±ÅŸÄ±na girebilirsiniz. Eski iÅŸyerinden Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sizi yeniden Ã§aÄŸÄ±rabilirler. BazÄ±larÄ±nÄ±z evlilik teklifi alabilir.

â—Š YÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tutulmasÄ± 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ± olacak. Tutulma ruhsal bÃ¼yÃ¼me, inanÃ§lar, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim, seyahatler ve manevi konulara iÅŸaret edebilir. Bu dÃ¶nemde, uzun mesafeli yolculuklar gÃ¼ndeme gelebilir. AyrÄ±ca iÅŸ giriÅŸimleriniz olumlu sonuÃ§lanabilir. SÄ±navlarda baÅŸarÄ± elde edebilirsiniz.

â—Š Son tutulma 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcundaki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. Bu dÃ¶nem iletiÅŸim, kardeÅŸler, fikirler, projeler, seyahatler, eÄŸitim ile ilgili konular gÃ¼ndemde olacak. Bu konularda kendinizi arada kalmÄ±ÅŸ hissedebilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ-22 AÄžUSTOS)

DAHA GENÄ°Åž BÄ°R BAKIÅž AÃ‡ISI...

Bu yÄ±l arkadaÅŸ Ã§evrenizde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim olabilir, sÄ±radÄ±ÅŸÄ± insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz. AyrÄ±ca bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir, manevi yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Bu arada arkanÄ±zdan iÅŸ Ã§evirenler de olabilir.

SOSYAL MEDYA PROJESÄ°...

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuzâ€™da geÃ§tiÄŸi Ä°kizlerâ€™de 8 KasÄ±mâ€™a kadar kalÄ±p sonra BoÄŸaâ€™ya geÃ§ecek. Bu hareketin asÄ±l etkileri 26 Nisan 2026â€™da kendini gÃ¶sterecek. ArkadaÅŸ Ã§evrenizde bÃ¼yÃ¼k bir hareketlilik ve deÄŸiÅŸim bekleyebilirsiniz. Eski dostluklarÄ±n sonlanmasÄ± ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± insanlarla tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ±z olabilir. Belki de kendinizi daha Ã¶nce hiÃ§ ilgi duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z alanlarda veya aktivitelerde bulacaksÄ±nÄ±z. Yeni hedeflere yelken aÃ§mak isteyebilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle internet veya sosyal medya Ã¼zerinden yeni projeler baÅŸlatabilirsiniz. STKâ€™lar, derneklerle aktif bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz.Â

AKADEMÄ°K Ã‡ALIÅžMALAR Ä°Ã‡Ä°N UYGUN

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

2025 yÄ±lÄ±nda NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. KiÅŸisel inanÃ§larÄ±nÄ±z ve hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±z Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸayabilirsiniz. Belki de eskiden sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olduÄŸunuz bazÄ± inanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± sorgulamaya baÅŸlayacak ve yeni, daha geniÅŸ bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± geliÅŸtireceksiniz. Belki de bir tÃ¼r spiritÃ¼el veya manevi yolculuÄŸa Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim ve akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in de Ã§ok uygun. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak gibi bir niyetiniz varsa, deniz kenarÄ±, liman ÅŸehri, ada gibi bir yerde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayabilir veya yaÅŸamak iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz.

DEDÄ°KODUNUZ YAPILABÄ°LÄ°R

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda olacak, sonra 30 Haziranâ€™a kadar YengeÃ§ burcunda seyahat edecek. JÃ¼piter sosyal iliÅŸkilerinizde daha fazla fÄ±rsat ve ÅŸans getirebilir, yeni kapÄ±lar aÃ§Ä±labilir. JÃ¼piterâ€™in bu geÃ§iÅŸi hedefleriniz ve hayalleriniz Ã¼zerinde de olumlu etkiler yaratÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla size kazanÃ§ saÄŸlayacak projelere de baÅŸlayabilirsiniz. BÃ¼yÃ¼k organizasyonlar iÃ§inde yer alabilirsiniz. 10 Haziranâ€™dan sonra duygusal ve zihinsel dÃ¼nyanÄ±zÄ± daha derinlemesine keÅŸfedebilirsiniz. ArkanÄ±zdan iÅŸ Ã§eviren, daha doÄŸrusu iÅŸin iÃ§inde Ä°kizler olduÄŸundan dedikodunuzu yapan, konuÅŸan Ã§ok olabilir.

GEREKSÄ°Z BORÃ‡ YÃœKÃœNE GÄ°RMEYÄ°N

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 2025â€™te 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edip KoÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 1 EylÃ¼lâ€™e kadar bu burÃ§ta olacak. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™ta baÅŸkalarÄ±nÄ±n maddi olanaklarÄ±, miras, borÃ§lar, Ã¶demeler, ortaklaÅŸa iÅŸlerden kazanÄ±lan gelirlerle ilgili konularda Ã¶nemli deneyimler kazanÄ±rsÄ±nÄ±z. Gereksiz maddi borÃ§ yÃ¼kÃ¼ altÄ±na girmemelisiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile ilgili konularda da almanÄ±z gereken sorumluluklar olabilir. SatÃ¼rn KoÃ§ dÃ¶neminde Ã¶ÄŸrenim ve bilgiye olan yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zda ciddi ve disiplinli bir tutum benimseyeceksiniz. Belki de yurtdÄ±ÅŸÄ±na bir eÄŸitim veya iÅŸ amacÄ±yla gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? TravmalarÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸebilirsiniz

â—Š YÄ±lÄ±n ilk tutulmasÄ± 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± olacak. Uzun sÃ¼redir gÃ¶z ardÄ± ettiÄŸiniz finansal konulara dikkat etme zamanÄ± geldi. HarcamalarÄ±nÄ±zÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irerek, bÃ¼tÃ§enizi daha saÄŸlam ve dÃ¼zenli bir hale getirebilirsiniz. Gelir kaynaklarÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanabilir.

â—Š Ä°kinci tutulma 29 Martâ€™ta KoÃ§ burcunda retro MerkÃ¼r etkili bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. EÄŸitim ve Ã¶ÄŸrenmeyle ilgili konularda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapmanÄ±za fÄ±rsat olabilir. Yeni perspektifler kazanmak iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatleri gÃ¼ndeme gelebilir. Hukuki konularda rahatlÄ±kla destek bulabilirsiniz.

â—Š ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ tutulma 7 EylÃ¼lâ€™de BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ± olacak. Ortak kaynaklar, borÃ§lar veya miraslarla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler gÃ¼ndeme gelebilir. GeÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z travmalar veya duygusal blokajlarla yÃ¼zleÅŸerek, onlarÄ± ÅŸifalandÄ±rma ÅŸansÄ± elde edebilirsiniz.

â—Š Son tutulma BaÅŸak burcunda 21 EylÃ¼lâ€™de olacak GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. ParanÄ±zÄ± size fayda saÄŸlayacak ÅŸekilde kullanmanÄ±n yollarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla bulabilirsiniz. BazÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± artÄ±k geride bÄ±rakmak zorunda olabilirsiniz. Belki de kendi deÄŸerinizi ve potansiyelinizi daha iyi anlamaya baÅŸlayacak ve bu doÄŸrultuda harekete geÃ§eceksiniz.

BAÅžAK (23 AÄžUSTOS-22 EYLÃœL)

Ã‡EVRENÄ°ZDEKÄ°LER SÄ°ZE Ä°LHAM VERECEK

Kendinizi hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã¶zgÃ¼r hissedeceksiniz. Kendi iÅŸinizi kurmak isteyebilirsiniz. Ã‡evrenizde size ilham veren insanlar olacak. BazÄ±larÄ±nÄ±z iÃ§in evlilik sÃ¶z konusu. Varsa dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±z kendisini gÃ¶sterebilir.

FARKLI BÄ°R KARÄ°YER Ä°STEYEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra yine BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. Â Bu Ä°kizler geÃ§iÅŸini bir Ã¶ngÃ¶sterim gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcuna geÃ§mesinin asÄ±l hikÃ¢yesi

26 Nisan 2026â€™nda baÅŸlayacak. Mevcut iÅŸiniz sizi tatmin etmiyorsa, aniden farklÄ± bir kariyer isteyebilirsiniz. Yeni teknolojilerle, dijital platformlarla veya iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla ilgili projelerde yer almanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Kendinizi hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã¶zgÃ¼n ve Ã¶zgÃ¼r hissedebilirsiniz. Kendi iÅŸinizi kurmak veya daha baÄŸÄ±msÄ±z bir Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekline geÃ§mek isteyebilirsiniz.

MADDÄ° KONULARDA DÄ°KKATLÄ° OLUN

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n hem hayaller hem de hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±yla ilgilidir. Ä°dealize etmeyi, kendimizi adamayÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z iÅŸ yapmayÄ± da sembolize eder. 2025â€™te NeptÃ¼n 22 Ekimâ€™e kadar KoÃ§ burcunda olacak. Ama asÄ±l hikÃ¢ye 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§te maddi alanlarda belirsizlikler yaÅŸayabilirsiniz. Ortak kaynaklar, miras, borÃ§lar veya yatÄ±rÄ±mlar konusunda dikkatli olmanÄ±z gerek. Maddi konularda hayaller ve gerÃ§ekler arasÄ±nda bir denge kurmak Ã¶nemli. Duygusal yaralarÄ±nÄ±zÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in ideal zaman. Psikosomatik rahatsÄ±zlÄ±klara Ã§ok daha yatkÄ±n olabilirsiniz.

SOSYAL Ã‡EVRENÄ°Z GENÄ°ÅžLEYECEK

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda, sonra

30 Haziran 2026â€™ya kadar YengeÃ§ burcunda olacak. Ä°ÅŸ hayatÄ±nda yÃ¼kselmek, terfi almak sÃ¶z konusu olabilir veya kariyerinizde Ã¶nemli fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu transit aynÄ± zamanda, toplum Ã¶nÃ¼nde tanÄ±nma ve itibar kazanma, Ã¼nlÃ¼ olma fÄ±rsatlarÄ±nÄ± da karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±karabilir. Kariyer hedefleriniz konusunda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamanÄ±z Ã¶nemli. 10 Haziranâ€™dan sonra sosyal Ã§evreniz geniÅŸleyecek. Size ilham veren, motive eden ve hayatÄ±nÄ±za pozitif enerji katan insanlarla Ã§evrili olacaksÄ±nÄ±z. Maddi anlamda da olumlu geliÅŸmeler yaÅŸanabilir.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERDE SINAV SÃ–Z KONUSU

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

1,5 senedir BalÄ±k burcunda olan SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™ta KoÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 1 EylÃ¼lâ€™e kadar burada, sonra BalÄ±k burcunda seyahat edecek. GerÃ§ekÃ§i iliÅŸkiler, gerÃ§ekÃ§i ortaklÄ±klar ve bu alanlarda gerÃ§ekÃ§i hedefleriniz olmalÄ±. Mevcut iliÅŸkilerde bir sÄ±navdan geÃ§ebilirsiniz. Bu dÃ¶nem bir iliÅŸkinin sorumluluÄŸu doÄŸru bir ÅŸekilde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda evlilikler olabilir. AynÄ± zamanda dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±z kendilerini net bir ÅŸekilde gÃ¶sterebilir. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken maddi aÃ§Ä±dan sorumluluklarÄ±nÄ±z artar. Ortak kaynaklar, miras, borÃ§lar veya yatÄ±rÄ±mlar konusunda dikkatli olmanÄ±z gerek. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼ndemde olabilir.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Korkular ve gizli yaralar yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir

â—Š TutulmalarÄ±n etki sÃ¼resi +/- 1 aydÄ±r. YÄ±lÄ±n ilk tutulmasÄ± 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda Ay tutulmasÄ± olacak. Kendinize dair gÃ¼Ã§lÃ¼ farkÄ±ndalÄ±klar yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. YurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, eÄŸitim, hukuki konularda sÃ¼rpriz destekler gÃ¶rebilirsiniz.

â—Š YÄ±lÄ±n ikinci tutulmasÄ± ise 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda, retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Tutulma iÃ§sel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve yeniden doÄŸuÅŸ sÃ¼reÃ§lerini tetikleyebilir. KiÅŸisel gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ ve cesaretinizi keÅŸfetmenize yardÄ±mcÄ± olabilir, Ã¶zellikle de hayatÄ±n zorlu ve karanlÄ±k yÃ¶nleriyle yÃ¼zleÅŸirken. Bu dÃ¶nemde, bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ duygular, korkular ve gizli yaralar yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir. Ortak finansal kaynaklar, miras veya borÃ§larla ilgili konular Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir.

â—Š YÄ±lÄ±n 3. tutulmasÄ±ysa 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ±. Ä°liÅŸkilere dair gÃ¼Ã§lÃ¼ farkÄ±ndalÄ±klar yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. Tutulma duygusal olarak derinleÅŸmenize ve iliÅŸkilerde nelerin gerÃ§ekten Ã¶nemli olduÄŸunu daha iyi anlamanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak.

â—Š Son tutulma 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcundaki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. HayatÄ±nÄ±za Ã§ekidÃ¼zen vermek, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamakla ilgili adÄ±mlar atmak, kariyerinizle ilgili kararlar almak iÃ§in harika bir dÃ¶nem.

TERAZÄ° (23 EYLÃœL-22 EKÄ°M)

YENÄ° Ä°Åž FIRSATLARI VEYA TERFÄ°...

Ä°letiÅŸim yetenekleriniz gÃ¼Ã§lenecek. Daha Ã¶nce ilgilenmediÄŸiniz konulara ilgi duyabilirsiniz. Sadece romantik iliÅŸkilerde deÄŸil, iÅŸ ortaklÄ±klarÄ± ve yakÄ±n dostluklarda da yeni bir anlayÄ±ÅŸ ve empati geliÅŸtireceksiniz.

Ã–ZGÃœN Ã–ÄžRENME YOLLARI...

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

7 Temmuzâ€™da UranÃ¼s Ä°kizler burcuna geÃ§ecek, 8 KasÄ±mâ€™a kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. UranÃ¼s Ä°kizler burcuna geÃ§tiÄŸinde 26 Nisan 2026â€™da asÄ±l etkileri baÅŸlayacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±na gidebilir, kendinizi birdenbire farklÄ± bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n iÃ§inde, yeni bir dil Ã¶ÄŸrenirken bulabilirsiniz. EÄŸitim alanÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler kapÄ±da olabilir. Klasik eÄŸitim yÃ¶ntemlerinden uzaklaÅŸabilir, daha Ã¶zgÃ¼n ve yenilikÃ§i Ã¶ÄŸrenme yollarÄ± keÅŸfedebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde, iletiÅŸim yeteneklerinizde bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ fark edebilirsiniz. Daha Ã¶nce ilgilenmediÄŸiniz konulara ilgi duyabilir ve bu alanlarda derinleÅŸmek isteyebilirsiniz.

SEZGÄ°LERÄ°NÄ°Z GÃœÃ‡LENECEK

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. Ama asÄ±l etkiler 27 Ocak 2026â€™dan sonra yaÅŸanacak. Bu dÃ¶nemde, sadece romantik iliÅŸkilerde deÄŸil, iÅŸ ortaklÄ±klarÄ± ve yakÄ±n dostluklarda da yeni bir anlayÄ±ÅŸ ve empati geliÅŸtireceksiniz. Partnerinizde veya iÅŸ ortaÄŸÄ±nÄ±zda mÃ¼kemmellik arayÄ±ÅŸÄ±na girebilir, onlarÄ± olduÄŸundan daha idealize gÃ¶rmeye baÅŸlayabilirsiniz. GerÃ§ekÃ§i olmak saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkiler kurmanÄ±za yardÄ±m eder. Sezgileriniz bu dÃ¶nemde oldukÃ§a kuvvetli olacak.

SAYGI GÃ–RECEKSÄ°NÄ°Z

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek olan JÃ¼piter sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ip 30 Haziran 2026â€™ya kadar orada kalacak. 10 Haziranâ€™a kadar yabancÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerle tanÄ±ÅŸmak, yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatler yapmak, Ã¼niversite eÄŸitimine baÅŸlamak ve hayata bir felsefeyle bakmak iÃ§in fÄ±rsatlarÄ±nÄ±z olacak. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim alanÄ±nda kendinizi geliÅŸtirmek veya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in ÅŸansÄ±nÄ±z var. Medya, basÄ±n-yayÄ±n alanÄ±nda kendinizi geliÅŸtirebilirsiniz. Yeni iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilir veya mevcut iÅŸinizde terfi alabilirsiniz. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zla ve katkÄ±larÄ±nÄ±zla Ã§evrenizde saygÄ± gÃ¶receksiniz.

DAHA FAZLA FEDAKÃ‚RLIK...Â

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek olan SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™ta KoÃ§ burcuna, sonra yine BalÄ±k burcuna geÃ§ecek. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™tayken gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±za Ã§ekidÃ¼zen vermeyi ya da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zen gÃ¶stermeyi Ã¶ÄŸreneceksiniz. FarklÄ± bir iÅŸ alanÄ±nda uzmanlaÅŸmaya karar verebilirsiniz ama bu sÃ¼recin zorlu geÃ§eceÄŸini unutmayÄ±n. SatÃ¼rn KoÃ§â€™tayken iliÅŸkilerinizde daha fazla sorumluluk almalÄ± ve olgun bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°liÅŸkinizde daha fazla fedakÃ¢rlÄ±k yapmanÄ±z veya partnerinizle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olmanÄ±z gerekebilir. OrtaklÄ±klar kurulabilir, kÃ¶tÃ¼ giden ortaklÄ±klar sona erebilir.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? SÃ¶zleÅŸmeler iÃ§in uygun zaman deÄŸil

â—Š TutulmalarÄ±n etki sÃ¼resi +/- 1 aydÄ±r. 2025â€™in ilk tutulmasÄ± 14 Martâ€™ta BaÅŸak burcundaki Ay tutulmasÄ± olacak. Tutulma iÃ§sel dÃ¼nyanÄ±zÄ± aydÄ±nlatarak bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ duygularÄ±nÄ±zÄ± ve gizli korkularÄ±nÄ±zÄ± ortaya Ã§Ä±karabilir. Kendinizle yÃ¼zleÅŸme ve geÃ§miÅŸten gelen yÃ¼klerden arÄ±nma zamanÄ±.Â HayatÄ±nÄ±zda kontrol edemediÄŸiniz veya Ã¶ngÃ¶remediÄŸiniz durumlar ortaya Ã§Ä±kabilir. Risklerden uzak durmak gerek, Ã¶zellikle finansal alanda. Tutulmaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

â—Š YÄ±lÄ±n ikinci tutulmasÄ± 29 Martâ€™ta, KoÃ§ burcunda meydana gelecek olan retro MerkÃ¼r etkili GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Ä°liÅŸkilerinizde yeni bir sayfa aÃ§ma zamanÄ±. Bu dÃ¶nemde, mevcut iliÅŸkilerinizde Ã¶nemli adÄ±mlar atabilir veya yeni ve anlamlÄ± iliÅŸkiler kurabilirsiniz. Bu sÃ¼reÃ§ yeni sÃ¶zleÅŸme ve anlaÅŸmalar iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil.

â—Š ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ tutulma 7 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ 15 derece BalÄ±k burcunda Ay tutulmasÄ± olacak. Uzun sÃ¼redir iÅŸyerinde sizi rahatsÄ±z eden bir durumu sonlandÄ±rmak veya yeni bir iÅŸ dÃ¼zeni oluÅŸturmak isteyebilirsiniz. Belki de yeni bir proje ya da iÅŸ bulabilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle terfi edebilirsiniz.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de BaÅŸak burcunda GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Risklerden uzak durun. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rÃ¼yalar ve bilinÃ§altÄ± konularÄ±yla ilgilenebilirsiniz. Ailenizden harika destekler alabilir, daha bÃ¼yÃ¼k bir eve taÅŸÄ±nabilir, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamakla ilgili planlarÄ±nÄ±z varsa devreye sokabilirsiniz.

AKREP (23 EKÄ°M-21 KASIM)

FÄ°ZÄ°KSEL ENERJÄ°NÄ°ZÄ° ARTTIRABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Beklenmedik finansal deÄŸiÅŸikler yaÅŸayabilirsiniz. Birinden miras kalabilir ya da hesapta olmayan bir borÃ§ karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir. Ã–zgÃ¼r hissedeceksiniz. Bu dÃ¶nem spora baÅŸlamak, saÄŸlÄ±k bir yaÅŸam benimsemek iÃ§in ideal.

MÄ°RAS KALABÄ°LÄ°R

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

7 Temmuzâ€™da UranÃ¼s Ä°kizler burcuna geÃ§ecek, 8 KasÄ±mâ€™a kadar bu burÃ§ta kalacak. AsÄ±l etkiler 26 Nisan 2026 tarihinde baÅŸlayacak. Ortak kaynaklar ve finansal durumlarla ilgili beklenmedik deÄŸiÅŸiklikler olabilir. Aniden bir miras alabilir, beklenmedik bir ÅŸekilde borÃ§lanabilir ya da yeni finansal fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Derin psikolojik sÃ¼reÃ§ler yaÅŸayabilir, kendinizi daha iyi tanÄ±mak ve geÃ§miÅŸ travmalarÄ±nÄ±zÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atabilirsiniz. UranÃ¼s Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici bir enerji getirir, daha baÄŸÄ±msÄ±z ve Ã¶zgÃ¼r hissedebilirsiniz. Cinsellik ve yakÄ±n iliÅŸkilerle ilgili farklÄ± deneyimler yaÅŸayabilirsiniz.

SINIRLARINIZI KORUMALISINIZ

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. AsÄ±l etki 27 Ocak 2026 itibariyle yaÅŸanmaya baÅŸlayacak. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± teÅŸhis etmek zor veya semptomlar belirsiz ve yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir. Alternatif tedavi yÃ¶ntemlerine ilgi duyabilir, meditasyon, yoga gibi ruhsal ve fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiren uygulamalara yÃ¶nelebilirsiniz. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nda belirsizlikler ve karmaÅŸa olabilir. BaÅŸkalarÄ±na hizmet ve yardÄ±m etme arzunuz artabilir. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±labilirsiniz. Ancak bunlarÄ± yaparken kendinizi fazla feda etmekten kaÃ§Ä±nmalÄ± ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± korumalÄ±sÄ±nÄ±z.

MALÄ° KAYNAKLARLA Ä°LGÄ°LÄ° FIRSATLAR

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™dan sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 30 Haziran 2026â€™ya kadar burada kalacak. 10 Haziranâ€™a kadar ortak para paylaÅŸÄ±mlarÄ± doÄŸru ve ilkeli bir biÃ§imde yapÄ±lmalÄ±. Bu transit, Ã¶zellikle miras, borÃ§lar, vergiler ve ortak mali kaynaklarla ilgili konularda da yeni fÄ±rsatlar ve Ã§Ã¶zÃ¼mler sunabilir. GÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸilerden destek gÃ¶rebilirsiniz ve kurduÄŸunuz iliÅŸkiler size maddi fÄ±rsatlar yaratabilir. Psikolojik destek gÃ¶rmek ve iyi bir ruh haliyle gerÃ§ek kimliÄŸinizi bulmaya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in bir iÃ§sel arayÄ±ÅŸ dÃ¶nemi olabilir. SpiritÃ¼el yaÅŸam size mutluluk getirebilir, metafizik ve okÃ¼lt konularla ilgilenebilirsiniz.Â JÃ¼piter 10 Haziranâ€™dan sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek ve 30 Haziran 2026â€™ya kadar burada kalacak. 10 Haziranâ€™a kadar ortak para paylaÅŸÄ±mlarÄ± doÄŸru ve ilkeli bir biÃ§imde yapÄ±lmalÄ±. Bu transit, Ã¶zellikle miras, borÃ§lar, vergiler ve ortak mali kaynaklarla ilgili konularda da yeni fÄ±rsatlar ve Ã§Ã¶zÃ¼mler sunabilir. GÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸilerden destek gÃ¶rebilirsiniz ve kurduÄŸunuz iliÅŸkiler size maddi fÄ±rsatlar yaratabilir. Psikolojik destek gÃ¶rmek ve iyi bir ruh haliyle gerÃ§ek kimliÄŸinizi bulmaya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in bir iÃ§sel arayÄ±ÅŸ dÃ¶nemi olabilir. SpiritÃ¼el yaÅŸam size mutluluk getirebilir, metafizik ve okÃ¼lt konularla ilgilenebilirsiniz.Â

SAÄžLIÄžINIZI Ä°HMAL ETMEYÄ°N

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™tan 1 EylÃ¼lâ€™e kadar KoÃ§ burcunda seyahat edecek, sonra BalÄ±k burcuna geÃ§ecek. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™tayken bir aÅŸkÄ±n sorumluluÄŸunu alabilir, aÅŸkla Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. GerÃ§ekÃ§i aÅŸklarÄ±n peÅŸinden koÅŸmanÄ±z Ã¶nemli. Sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸilerle flÃ¶rt edebilirsiniz.Â Evli olanlar ya Ã§ocuklarÄ±yla ilgili Ã¶nemli sorumluluklar alacaklar ya da belki de bu sÃ¼reÃ§te Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in uÄŸraÅŸacaklar. Riskli iÅŸlerden, yatÄ±rÄ±mlardan, paranÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼k risklere yatÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n. SatÃ¼rn KoÃ§â€™ta olduÄŸunda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla dikkat etmelisiniz. Bu konuda disiplinli olmalÄ±, kontrollerinizi yaptÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Sanatsal yetenekleriniz Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir

â—Š Tutulmalar senenin genelinde hangi konularÄ±n Ã¶nem kazanacaÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r. TutulmalarÄ±n etki sÃ¼resi +/- 1 aydÄ±r. 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda bir Ay tutulmasÄ± olacak. ArkadaÅŸ Ã§evrenizi gÃ¶zden geÃ§irebilir ve sizi destekleyen, anlayÄ±ÅŸlÄ± insanlarla iliÅŸkilerinizi gÃ¼Ã§lendirebilirsiniz. Topluluklar ve gruplar iÃ§inde daha aktif olma ve yeni sorumluluklar Ã¼stlenme fÄ±rsatÄ±nÄ±z olabilir. UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸiyle sÃ¼rpriz iliÅŸkiler, iÅŸbirlikleri, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, yatÄ±rÄ±mlar gÃ¼ndeme gelebilir.

â—Š Ä°kinci tutulma 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcundaki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. Retro MerkÃ¼r etkisi var. Fiziksel enerjinizi arttÄ±rmak, spor yapmaya baÅŸlamak veya mevcut saÄŸlÄ±k rutinlerinde deÄŸiÅŸiklikler yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem. Ä°ÅŸ performansÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rmak iÃ§in aktif adÄ±mlar atmanÄ±z Ã¶nemli. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle iletiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± da yaÅŸanabilir.

â—Š ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ tutulma 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ±. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve sanatsal yetenekleriniz Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir. Ä°liÅŸkilerinizde hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± veya belirsizlikler yaÅŸanabilir, bu nedenle duygusal netlik ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k Ã¶nemli. Yeni yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirebilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir.

â—Š Son tutulma 21 EylÃ¼lâ€™de BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. Bu dÃ¶nemde, grup projelerinde liderlik yapabilir veya Ã¶nemli gÃ¶revler Ã¼stlenerek topluluk iÃ§inde daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelebilirsiniz. Belki de bazÄ± eskimiÅŸ ve fayda getirmeyen iliÅŸkileri geride bÄ±rakmanÄ±z gerekebilir.

YAY (22 KASIM-21 ARALIK)

Ä°NSANLAR HAYATINIZI ZENGÄ°NLEÅžTÄ°REBÄ°LÄ°R

Ailenizle iliÅŸkileriniz sÄ±kÄ±laÅŸabilir. TÃ¼m iliÅŸkilerinizde farklÄ± yollar arayabilir, tavrÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z daha romantik bir hale gelebilir. YatÄ±rÄ±m konusunda risk almaktan Ã§ekinmeyin, fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirin.

YENÄ° YOLLAR ARAYABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

SÄ±radÄ±ÅŸÄ± geliÅŸmelere iÅŸaret eden UranÃ¼s 7 Temmuzâ€™da Ä°kizler burcuna geÃ§ecek ve 8 KasÄ±mâ€™a kadar burada, sonra BoÄŸa burcunda seyahat edecek. AsÄ±l hikÃ¢yesi 26 Nisan 2026â€™da gÃ¶rÃ¼lecek. Bu sÃ¼reÃ§te iliÅŸkilerinizde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ihtiyacÄ± hissedebilir, yeni yollar aramaya baÅŸlayabilirsiniz. FarklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerden, yaÅŸam tarzlarÄ±ndan ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce biÃ§imlerinden insanlarla kuracaÄŸÄ±nÄ±z iliÅŸkiler hayatÄ±nÄ±zÄ± zenginleÅŸtirebilir. Hatta bu insanlarla evlenebilir veya ortaklÄ±klar kurabilirsiniz. Yeni ve alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k iletiÅŸim yollarÄ± keÅŸfedebilir, daha aÃ§Ä±k ve dÃ¼rÃ¼st bir ÅŸekilde kendinizi ifade edebilirsiniz.

YANILSAMALARA KAPILABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

2025â€™te NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nÄ± KoÃ§ burcunda geÃ§irecek. Ama 27 Ocak 2026 itibariyle asÄ±l etkileri yaÅŸamaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. AÅŸk hayatÄ±nÄ±za sihirli ve romantik bir hava gelebilir. AÅŸkÄ±n daha ruhsal ve derin yÃ¶nlerini keÅŸfetme arzusu duyabilirsiniz. Dikkatli olun; yanÄ±lsamalara kapÄ±lmak ve gerÃ§eklerden uzaklaÅŸmak da mÃ¼mkÃ¼n. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zirveye Ã§Ä±kacak. Resim, mÃ¼zik, yazÄ± veya herhangi bir sanatsal uÄŸraÅŸta kendinizi ifade etmek iÃ§in harika zaman. Bu sÃ¼reÃ§te riskli yatÄ±rÄ±mlar konusunda da dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zel iliÅŸkilerde kendinizi adamadan, kurban etmeden hareket etmeniz gerekir.

YATIRIM FIRSATLARINI DEÄžERLENDÄ°RÄ°N

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

Bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter 10 Haziranâ€™dan sonra YengeÃ§ burcuna geÃ§ecek. 30 Haziran 2026 tarihine kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. 10 Haziranâ€™da evlilik konusu gÃ¼ndeme gelebilir, yeni deneyimler kazandÄ±ran biriyle yeni bir iliÅŸki baÅŸlayabilir. Mahkeme davalarÄ±, hukuki anlaÅŸmazlÄ±klar veya sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili konularda daha olumlu sonuÃ§lar elde edebilirsiniz. Risk almaktan Ã§ekinmeyin ve karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirin. Maddi anlamda rahat bir sÃ¼reÃ§ sizi bekliyor.

EV SAHÄ°BÄ° OLABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™ta KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar bu burÃ§ta olacak ve sonra yine BalÄ±k burcuna geÃ§ecek. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™tayken bazÄ±larÄ±nÄ±z bu dÃ¶nemde ailenizle Ã§ok daha fazla ilgilenmek durumda kalabilir. BazÄ±larÄ±nÄ±zsa ev sahibi olmak iÃ§in giriÅŸimlerde bulunabilir. HayatÄ±n, kariyerin, iliÅŸkilerin sorgulandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem. Ã–zellikle kariyer konusunda bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalara maruz kalÄ±nabilir. SatÃ¼rn KoÃ§ dÃ¶nemi aÅŸk hayatÄ±nÄ±za ciddi ve sorumlu bir hava katabilir. SatÃ¼rn yÃ¼zeysel iliÅŸkileri eler ve gerÃ§ekten saÄŸlam temellere dayanan iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirir.Â Ã‡ocuklarla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir.Â

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Ä°ÅŸ hayatÄ±nda daha titiz olmanÄ±z gerekebilir

â—Š Tutulmalar oldukÃ§a Ã¶nemli astrolojik olaylardÄ±r, etki sÃ¼resi +/- 1 aydÄ±r. YÄ±lÄ±n ilk tutulmasÄ± 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcundaki Ay tutulmasÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli sonuÃ§lar yaÅŸanabilir. BaÅŸak burcunun titiz ve detaycÄ± enerjisi, kariyer hedeflerinizi gÃ¶zden geÃ§irmenizi ve daha dÃ¼zenli bir plan yapmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda daha titiz ve dikkatli olmanÄ±z gerekebilir. OlasÄ± saÄŸlÄ±kla ilgili konularda Ã§Ã¶zÃ¼mlere de kavuÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸ teklifi alabilir, terfi edebilirsiniz.

â—Š Ä°kinci tutulma 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcundaki retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar ve heyecan verici geliÅŸmeler olabilir. MerkÃ¼r retro olduÄŸu iÃ§in eskilerle yeniden bir ÅŸeyler denemek isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem yatÄ±rÄ±mlar konusunda risk almayÄ± isteyebilirsiniz ama MerkÃ¼r retro olduÄŸu iÃ§in dikkatli olmanÄ±zda fayda var.

â—Š ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ tutulma 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcundaki Ay tutulmasÄ±. Ailede Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen konular Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir. JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle belki de uygun koÅŸullu kredi bulabilir ve ev yatÄ±rÄ±mÄ± yapabilirsiniz.

â—Š YÄ±lÄ±n son tutulmasÄ± 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcundaki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda bir karar noktasÄ±na gelebilirsiniz. Ä°ÅŸ konusunda bÃ¼yÃ¼mek iÃ§in bazen bir ÅŸeylerden vazgeÃ§mek ve hatta geride bÄ±rakmak gerekir.

OÄžLAK (22 ARALIK-21 OCAK)

KARÄ°YERÄ°NÄ°ZDE YENÄ°LÄ°KLER VAR

Bu yÄ±l hem aÅŸkta hem de iÅŸte ÅŸanslÄ± olacaksÄ±nÄ±z. BekÃ¢rsanÄ±z yeni biriyle tanÄ±ÅŸabilir, iliÅŸkiniz varsa evlenebilirsiniz. Kariyerinizde Ã¶zgÃ¼r bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±na sahip olabilirsiniz. Ailenizle de daha anlayÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸki kurabilirsiniz.

MONOTONLUKTAN KURTULABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcundaki asÄ±l yolculuÄŸu 26 Nisan 2026â€™da baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda ani deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilirsiniz. Ä°ÅŸinizi deÄŸiÅŸtirmek isteyebilir veya yeni sorumluluklarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. UranÃ¼s sizin monotonluktan kurtulup daha Ã¶zgÃ¼r bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir. Yeni bilgiler Ã¶ÄŸrenmek ve farklÄ± alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in mÃ¼kemmel bir dÃ¶nem. Åžimdiye kadar hiÃ§ patili dostunuz olmadÄ±ysa bu aralar fikir size sÄ±cak gelebilir.

DUYGULARINIZ YÃœZEYE Ã‡IKABÄ°LÄ°R

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. Bu Ã¶n gÃ¶sterimden sonra KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Belki uzun zamandÄ±r hissetmediÄŸiniz duygular yÃ¼zeye Ã§Ä±kacak ve aile Ã¼yeleriyle daha anlayÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkiler kuracaksÄ±nÄ±z. Hatta kendinizi ailenize adayabilirsiniz ama bunu fazla abartmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Evinizde daha huzurlu ve sakin bir ortam yaratmak iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz. NeptÃ¼n size evinizi bir sÄ±ÄŸÄ±nak haline getirme isteÄŸi verebilir. Deniz veya su kenarÄ±nda bir yerlere taÅŸÄ±nabilirsiniz. YaÅŸam alanÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zenleyebilirsiniz.

HAYATINIZA ANSIZIN BÄ°RÄ° GÄ°REBÄ°LÄ°R

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek, ardÄ±ndan 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek YengeÃ§ burcundaki yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. JÃ¼piter Ä°kizler burcundayken Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda yeni fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla olumlu iliÅŸkiler kurabilirsiniz. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸten zevk alacaksÄ±nÄ±z. SaÄŸlÄ±k konusunda da JÃ¼piterâ€™in koruyucu etkisine sahipsiniz. 10 Haziranâ€™dan sonraysa iliÅŸkilerinizde bÃ¼yÃ¼k bir iyileÅŸme gÃ¶rebilirsiniz. Uzun sÃ¼reli ciddi bir birlikteliÄŸiniz varsa aranÄ±zdaki baÄŸ gÃ¼Ã§lenebilir. Evlilik yolunda adÄ±mlar atabilirsiniz. BekarsÃ¢nÄ±z hayatÄ±nÄ±za yeni biri girebilir.

EVÄ°NÄ°ZLE Ä°LGÄ°LENMENÄ°Z GEREKEBÄ°LÄ°R

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek, hemen ardÄ±ndan KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar da burada olacak. SatÃ¼rn BalÄ±k burcundayken akrabalar, kardeÅŸler ve komÅŸularla iliÅŸkileriniz testten geÃ§ebilir. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken de ailenizle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. Belki yaÅŸlanan bir ebeveynin bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenebilirsiniz. Ev yaÅŸamÄ±nÄ±zda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapabilir, hatta taÅŸÄ±nmak zorunda kalabilirsiniz. SatÃ¼rn size evinizle ilgili sorumluluklarÄ± ve dÃ¼zenlemeleri hatÄ±rlatacak.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? EntelektÃ¼el merakÄ±nÄ±z artabilir

â—Š 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± eÄŸitim alanÄ±nda deÄŸiÅŸime iÅŸaret ediyor. Bilgiye olan aÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve entelektÃ¼el merakÄ±nÄ±z artabilir. Uzun zamandÄ±r hayalini kurduÄŸunuz bir seyahate Ã§Ä±kabilir; iÅŸ ya da eÄŸitim amaÃ§lÄ± bir yolculuk yapabilirsiniz. Tutulmaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi olacak, bu sayede sÃ¼rpriz bir aÅŸk kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alabilir. Beklenmedik hamilelikler de olabilir.

â—Š 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± olacak. Belki ev deÄŸiÅŸtirmeyi veya yaÅŸam alanÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. KoÃ§ burcunun cesur ve atÄ±lgan enerjisi sizi bu konuda harekete geÃ§meye teÅŸvik edecek. Aile iliÅŸkilerinizde de yeni bir sayfa aÃ§abilirsiniz.

â—Š 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±na JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Ani seyahatler gÃ¼ndeme gelebilir fakat bu sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikle eÅŸya kayÄ±plarÄ±na dikkat edin. KafanÄ±z biraz dalgÄ±n olabilir. KardeÅŸlerinizle ilgili Ã¶nemli mevzular gÃ¼ndeme gelebilir. Yeni uzun sÃ¼reli iliÅŸkiler, evlilik, iÅŸbirlikleri konularÄ±nda da ÅŸansÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcundaki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± sizin basÄ±n yayÄ±n, tanÄ±tÄ±m, reklam alanÄ±nÄ±zda gerÃ§ekleÅŸecek. BaskÄ± iÅŸleriniz, kitap ve tanÄ±tÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z olabilir. AyrÄ±ca uzun yolculuklara Ã§Ä±kabilirsiniz. YabancÄ± ortaklÄ± giriÅŸimleriniz varsa bu sÃ¼reÃ§te hÄ±zlÄ± ve verimli sonuÃ§lar alabilirsiniz.

KOVA (22 OCAK-18 ÅžUBAT)

SÃœRPRÄ°Z Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER YAÅžAYABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Bu yÄ±l farklÄ± fikirlerle dolup taÅŸacaksÄ±nÄ±z, yaratÄ±cÄ± projelere imza atabilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda da deÄŸiÅŸim var. SÃ¼rpriz iliÅŸkiler yaÅŸayabilir veya mevcut birlikteliklerinizde beklenmedik durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

YAÅžAMINIZA RENK KATABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcundaki asÄ±l yolculuÄŸuysa 26 Nisan 2026â€™da baÅŸlayacak. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler bekleyebilirsiniz. SÃ¼rpriz iliÅŸkiler yaÅŸayabilir veya mevcut birlikteliklerinizde beklenmedik durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. SanatÄ±n hangi alanÄ±yla ilgileniyorsanÄ±z ilham perileriniz yanÄ±nÄ±zdan eksik olmayacak. FarklÄ± fikirlerle dolup taÅŸabilirsiniz. Rutin aktivitelerden sÄ±kÄ±lÄ±p daha Ã¶nce denemediÄŸiniz hobilere yÃ¶nelebilirsiniz. HayatÄ±nÄ±za renk ve heyecan katmak iÃ§in mÃ¼kemmel zaman.

ZÄ°HNÄ°NÄ°Z BÄ°R HAZÄ°NEYE DÃ–NÃœÅžEBÄ°LÄ°R

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. Bu Ã¶ngÃ¶sterimden sonra KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. NeptÃ¼n zihninizi ve iletiÅŸim tarzÄ±nÄ±zÄ± etkileyip sizi daha empatik hale getirebilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n duygularÄ±nÄ± daha iyi anlayabilirsiniz. Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve sezgileriniz iletiÅŸiminizde Ã¶nemli rol oynayacak. Zihniniz yaratÄ±cÄ± projeler ve sanatsal ifade iÃ§in bir hazineye dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Ancak bu durum zaman zaman zihinsel bulanÄ±klÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi netleÅŸtirmekte zorlanabilirsiniz.

ADINIZI DUYURABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek, ardÄ±ndan 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek YengeÃ§ burcundaki yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. 10 Haziranâ€™a kadar olan sÃ¼reÃ§te aÅŸk, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, yatÄ±rÄ±mlar, Ã§ocuklar, hobiler konusunda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. BirÃ§ok flÃ¶rtÃ¼nÃ¼z olabilir ya da inanÄ±lmaz bir aÅŸkla ayaklarÄ±nÄ±z yerden kesilebilir. Ã‡ocuk sahibi olmak iÃ§in bir fÄ±rsat yakalayabilirsiniz. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸte de adÄ±nÄ±zÄ± duyurabilirsiniz. 10 Haziranâ€™dan sonra kariyerinizde bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz veya maaÅŸÄ±nÄ±z artabilir.

ODAÄžINIZDA PARA KAZANMAK VAR

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek, hemen ardÄ±ndan KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar da burada olacak. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™tayken para kazanmakla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. YaratÄ±cÄ±lÄ±k, sahne, hayal gÃ¼cÃ¼, saÄŸlÄ±k veya enerji alanlarÄ±nda para kazanmak iÃ§in adÄ±m atmak isteyebilirsiniz ama iÅŸler yavaÅŸ ilerleyebilir. KÄ±t kaynaklarla Ã§ok iÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem olacak. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken alacaÄŸÄ±nÄ±z eÄŸitimlerle kendinizi geliÅŸtirebilir ve yeni uzmanlÄ±k alanlarÄ± belirleyebilirsiniz. Fakat Ã¶ÄŸrenme sÃ¼reci belki biraz zor geÃ§ebilir.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? BÃ¼tÃ§enizi iyi belirlemelisiniz

â—Š 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±yla maddi durumunuzu ve bÃ¼tÃ§enizi iyi belirlemeniz gereken bir sÃ¼rece giriyorsunuz. Mali plan yapacak, bÃ¼tÃ§eyi dengelemeye Ã§alÄ±ÅŸacak, bunu yaparken yeni kazanÃ§ fÄ±rsatlarÄ± bulmak isteyeceksiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle taÅŸÄ±nmak, ev almak veya toprak yatÄ±rÄ±mÄ± yapmakla ilgili sÃ¼rpriz fÄ±rsatlarla da karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

â—Š 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda gerÃ§ekleÅŸecek retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± hayatÄ±nÄ±zdaki ev, iletiÅŸim, Ã¶ÄŸrenme, kardeÅŸler, yakÄ±n Ã§evre ve kÄ±sa mesafe seyahatlerle ilgili konularÄ± temsil edecek. Bu dÃ¶nemde Ã¶nemli projeler, fikirler Ã¼retebilir ve bunlarÄ± satabilirsiniz. YalnÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz belirsiz olabilir, Ã§abuk karar deÄŸiÅŸtirebilir, bu yÃ¼zden Ã§evrenizden tepkiler alabilirsiniz.

â—Š 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±na JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Sizin iÃ§in finansal konular Ã¶n plana Ã§Ä±kacak, gelir-gider dengenizi iyi belirlemeniz gerekecek. EÄŸer kiÅŸisel haritanÄ±zda tutulmanÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yer iyiyse sÃ¼rpriz kazanÃ§lar elde etmeniz de mÃ¼mkÃ¼n.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± size kendinizi daha iyi anlamak ve geÃ§miÅŸ travmalarÄ± ÅŸifalandÄ±rmak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir zaman dilimi sunuyor. Gizli kalmÄ±ÅŸ bazÄ± gerÃ§ekler de aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kabilir. Bu hem kendi iÃ§inizde sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z duygular hem de Ã§evrenizdeki insanlarla ilgili olabilir.

BALIK (19 ÅžUBAT-20 MART)

HAYATINIZDA HUZUR VE NEÅžE OLACAK

BÃ¼yÃ¼k hayaller kuracaÄŸÄ±nÄ±z bir yÄ±l olacak. Kalbinizin sesini dinleyecek ve anÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaksÄ±nÄ±z. Kendinizi daha Ã¶zgÃ¼r ifade edebileceksiniz. AÅŸkÄ± dolu dolu yaÅŸayabilir ve sevdiklerinizle gÃ¼zel zaman geÃ§irebilirsiniz.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°ZDE YENÄ° DÃ–NEM

URANÃœS ETKÄ°SÄ°: Ani deÄŸiÅŸimler nereden gelecek?

UranÃ¼s 7 Temmuz-8 KasÄ±m arasÄ±nda Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Sonra BoÄŸa burcuna geÃ§ecek. UranÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°kizler burcundaki asÄ±l yolculuÄŸuysa 26 Nisan 2026â€™da baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§te evinizin enerjisini deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz. AynÄ± zamanda aile iliÅŸkilerinizde de yeni bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. Belki bir aile Ã¼yesine mesafe koyma ihtiyacÄ± duyabilirsiniz. Åžimdiye kadar bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z duygular UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir. Ani bir kararla yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamakla ilgili de bir plan yapabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI ARZULAYABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

NEPTÃœN ETKÄ°SÄ°: Hangi hayalleri kuracaksÄ±nÄ±z?

NeptÃ¼n 30 Mart ile 22 Ekim arasÄ±nda KoÃ§ burcunda olacak. Bu Ã¶ngÃ¶sterimden sonra KoÃ§â€™taki asÄ±l yolculuÄŸu 27 Ocak 2026 itibariyle baÅŸlayacak. Bu dÃ¶nemde para konusunda gerÃ§ekÃ§i olmakta zorlanabilirsiniz. NeptÃ¼n her ÅŸeyi puslu ve belirsiz hale getirme eÄŸilimindedir, bu yÃ¼zden finansal kararlar alÄ±rken dikkatli olun. BÃ¼yÃ¼k hayaller kurabilir ve maddi olarak daha fazlasÄ±nÄ± arzulayabilirsiniz. Ama bunlarÄ±n ne kadar gerÃ§ekÃ§i olduÄŸunu sorgulayÄ±n. Sanatsal ve yaratÄ±cÄ± yeteneklerinizin Ã¶n plana Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem olacak.

DAHA Ã‡OK SOSYALLEÅžEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

JÃœPÄ°TER ETKÄ°SÄ°: KarÅŸÄ±nÄ±za hangi fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak?Â

JÃ¼piter 10 Haziranâ€™a kadar Ä°kizler burcunda seyahat edecek, ardÄ±ndan 30 Haziran 2026â€™ya kadar sÃ¼recek YengeÃ§ burcundaki yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. 10 Haziranâ€™a kadarki sÃ¼reÃ§te ev yaÅŸamÄ±nÄ±zda ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda huzur ve neÅŸe olacak. Evde dostlarla ve sevdiklerinizle bir araya gelip sosyalleÅŸebilirsiniz. 10 Haziranâ€™dan sonra kalbinizin sesini dinlemenin ve hayatÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmanÄ±n tam zamanÄ±. EÄŸer bekÃ¢rsanÄ±z heyecan verici bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz. Ä°liÅŸkiniz varsa da aÅŸkÄ± dolu dolu yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z ve duygusal riskler alacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem olabilir.

MUTLAKA B PLANI HAZIRLAYIN

SATÃœRN ETKÄ°SÄ°: SorumluluklarÄ±nÄ±z neler olacak?

SatÃ¼rn 25 MayÄ±sâ€™a kadar BalÄ±k burcunda seyahat edecek, hemen ardÄ±ndan KoÃ§ burcuna geÃ§ecek, 1 EylÃ¼lâ€™e kadar da burada olacak. SatÃ¼rn BalÄ±kâ€™tayken ÅŸapkanÄ±zÄ± Ã¶nÃ¼nÃ¼ze koyup bir iÃ§sel muhasebe yapacaksÄ±nÄ±z. Size bir katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yÃ¼kleri, gÃ¶revleri ve sorumluluklarÄ± bÄ±rakmanÄ±z gerektiÄŸine karar verebilirsiniz. Ama yolunuza devam etmek iÃ§in bir B planÄ± hazÄ±rlayÄ±n. SatÃ¼rn KoÃ§ burcundayken uzun zamandÄ±r gÃ¶z ardÄ± ettiÄŸiniz borÃ§larÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸebilirsiniz. Kendi deÄŸeriniz hakkÄ±nda da derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere dalabilirsiniz.

GÃœNEÅž VE AY TUTULMALARI

HayatÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± neler? Dengeli iliÅŸkiler kurabilirsiniz

â—Š 14 Martâ€™ta 23 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ± evlilik, ortaklÄ±klar ve sosyal baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ± temsil ediyor. Yani aÅŸk ve iliÅŸkiler Ã¶n planda olacak. Yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilir ya da birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyi daha iyi tanÄ±ma ÅŸansÄ± elde edebilirsiniz. Bu arada iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda yeteneklerinizi Ã¶n plana Ã§Ä±karacak verimli bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

â—Š 29 Martâ€™ta 9 derece KoÃ§ burcunda retro MerkÃ¼râ€™lÃ¼ GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dÃ¶nemde maddi aÃ§Ä±dan cesur adÄ±mlar atmaya veya yeni projelere baÅŸlamaya karar verebilirsiniz. Yeteneklerinize ve sahip olduklarÄ±nÄ±za dair algÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir; kendinizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼, baÄŸÄ±msÄ±z ve deÄŸerli hissedebilirsiniz.

â—Š 7 EylÃ¼lâ€™de 15 derece BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek Ay tutulmasÄ±na JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼z ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ilgilendiren konular devreye girecek. OrtaÄŸÄ±nÄ±z, partneriniz veya eÅŸinizle ilgili stres yaratan durumlardan uzak durun. EÄŸer bekÃ¢rsanÄ±z aÅŸk hayatÄ±nÄ±zda canlanma bekleyebilirsiniz. SaÄŸlÄ±kla ilgili sorunlarÄ±nÄ±z varsa Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir.

â—Š 21 EylÃ¼lâ€™de 29 derece BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± iliÅŸkilerinizde ve ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacak. BaÅŸak burcunun titiz ve mÃ¼kemmeliyetÃ§i enerjisi sizi iliÅŸkilerinizde daha fazla detaylara odaklanmaya, pratik sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeye ve daha dengeli bir yapÄ± kurmaya teÅŸvik edecek. EÄŸer bir iliÅŸkiniz yoksa biri hayatÄ±nÄ±za girebilir.