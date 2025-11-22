Dijital şiddet ve ısrarlı takip raporda

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi kadınların gündeminde şiddet var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın verileri yalnızca sayılardan ibaret değil. Veriler şiddetin giderek çeşitlendiğini gösteriyor. Şiddetin türleri yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmıyor; ekonomik baskıdan dijital takibe, ısrarlı takipten psikolojik şiddete kadar pek çok farklı biçimde yeniden üretiliyor. Sahadan elde edilen bilgiler de verilerle paralel ilerliyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü psikolog Leyla Soydinç’in aktardığına göre, vakfa başvuran kadınlara ait raporlarda kadınların en çok gündeme getirdiği konular arasında yaşadıkları şiddeti anlamlandırmakta zorlanmaları, bu deneyime isim koymakta güçlük çekmeleri ve şiddetin kendi hatalarından kaynaklandığını düşünmeye itilmeleri gibi sorunlar öne çıkıyor. Ayrıca şiddet sonrası ihtiyaç duydukları hukuki, sosyal veya ekonomik desteklere erişememek, başvurdukları hizmetlerde çeşitli engellerle karşılaşmak ve bu nedenle şiddet döngüsünden çıkmakta zorlanmak da sıkça dile getirilen konular arasında.

Şüpheli ölümler daha fazla

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı dijital sayaç (anitsayac.com) 2008’den bu yana erkek şiddeti sonucu ölen kadınlara ilişkin bilgileri düzenli biçimde kaydediyor. Aynı zamanda platform, her ay ve

her 6 ayda bir yayımladığı değerlendirme raporlarında kadınları kimlerin, hangi gerekçelerle ve hangi ortamda öldürdüğü de detaylı biçimde aktarıyor. Güncel verilere göre, bu yılın ilk 10 ayında 235 kadın öldürülürken 247 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İlk kez bu yıl, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların sayısı öldürülen kadınların sayısını geçti.

2025’in ilk 6 ayına ait verilerin derlendiği rapora göre kadınları en çok en yakınındaki erkekler öldürdü. Faillerin yüzde 35’i kadının evli olduğu erkek, yüzde 11’i eskiden evli olduğu erkek, yüzde 11’i akrabası, yüzde 10’u birlikte olduğu erkek, yüzde 8’i tanıdığı, yüzde 7’si oğlu, yüzde 7’si eskiden

birlikte olduğu erkek, yüzde 4’ü babası, yüzde 4’ü tespit edilemeyen kişiler, yüzde 2’si kardeşi, yüzde 1’i tanımadığı kişi ve yüzde 1’i diğer kişilerdi. Erkek şiddetine maruz kalan kadınların yanında çoğu zaman çocukları, anneleri, kardeşleri ya da arkadaşları oluyor ve onlar da bu şiddetin mağduru haline gelebiliyor.

Ayrı rapora göre kadınların yüzde 65’i, en güvende olmaları gereken yerde, evlerinde öldürüldü. İzleyen aylarda da değişen bir durum olmadı. Temmuz ayında yaşamını yitiren kadınların yüzde 74’ü, ağustosta yüzde 59’u, eylülde yüzde 60’ı, ekim ayındaysa yüzde 42’si evinde öldürüldü.

Ateşli silahla öldürülenlerin oranıysa yüzde 57 olarak açıklandı. Temmuz ayında yüzde 48 olan oran, ağustosta yüzde 59’a, eylülde yüzde 55’e, ekimdeyse yüzde 68’e ulaştı.

Adlarını unutmayalım!

Bu yıl da isimleri, yaşları, yaşadıkları şehirler, eğitim durumları, medeni halleri birbirinden farklı yüzlerce kadın hayattan koparıldı.

Ummuhan Korkut: Eşiyle ‘yemek yapmadığı’ gerekçesiyle tartıştıktan sonra 21 Ocak’ta ölü bulundu. Eşi Yunus Korkut tutuklandı.

Fatma Kara: 11 Mart’ta İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Olgun Gacar tarafından darp edilerek öldürüldü. Gacar’ın Fatma Kara’yı daha önce de darp ettiği öğrenildi.

Zeliha Yorgun: 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. 6 Nisan’da Şanlıurfa’da gerçekleşen olayla ilgili boşanma aşamasındaki eşi Hasan Yorgun’un yargılaması sürüyor.

Ayşe Tokyaz: 13 Temmuz’da İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde cesedi yol kenarında valiz içerisinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 29 Aralık’ta.

Şerife Akyıldız: Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 11 Ekim’de eski eşi Ferdi Akyıldız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ferdi Akyıldız tutuklu yargılanıyor.

2.500’e yakın görüşme

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın

2024 raporuna göre geçen yıl 1.027 kadın ilk defa vakfa ulaştı ve onlarla toplam 2.496 görüşme yapıldı. Vakıf gönüllüsü Leyla Soydinç’in aktardığına göre 2025 için de iç açıcı bir tablo beklenmiyor. Soydinç özellikle desteklere erişememe, sosyal hizmetlerin tıkanması ve şiddetle birlikte kadınların yoksullaşma deneyiminin yıl sonu raporunda öne çıkacağını ifade ediyor.

Kamuoyu erişimine de açılacak

Yaklaşık bir ay önce Marmara Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024’ raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlığın 10 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin güncel durumunu ortaya koyan en geniş araştırmalardan biri olarak sunuldu. 18 bin 275 kadınla yüz yüze yapılan görüşmelerle daha önceki çalışmalarda ele alınmayan dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet biçimlerine ilişkin veriler de ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde derlendi. Verilerin sadece rapor formatında kalmayacağı, kamuoyunun erişimine açık bir dijital platformda yapay zekâ destekli analizlere imkân tanıyacak şekilde paylaşılacağı da belirtildi.

Hayatının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 18,3’ü ekonomik, yüzde 12,8’i fiziksel şiddete maruz kaldı. Fiziksel şiddete yüzde 14,7’yle en fazla 35-44 yaş grubundaki kadınlar uğradı. Bunu sırasıyla

yüzde 14,3’le 45-59 yaş ve yüzde 11,9’la 25-34 yaş takip etti.

Dijital şiddete uğrayan kadınlar, yüzde 62,3 oranında ‘yabancı biri’ tarafından, yüzde 15,7 oranındaysa eş/eski eş/birlikte olduğu kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Israrlı takipte ilk sırayı yüzde 39,6’yla yabancı biri, ikinci sırayı yüzde 32,1’le eş/eski eş/birlikte olduğu kişi aldı.

Kadınların eğitim durumlarına göre şiddete uğrama dereceleri de karşılaştırıldı. Bir okulu bitirmeyen kadınlar yüzde 31,8 oranında ilk sırayı, yükseköğretimi tamamlayan kadınlarsa yüzde 8,9’la son sırayı aldı.